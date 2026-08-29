Internet už od 199 Kč měsíčně a sleva 25 % u Douglas.cz na luxusní značky

Internet na 12 měsíců už od 199 Kč u Vodafone
Kdo řeší přechod k jinému operátorovi nebo teprve internet sjednává, může nyní ušetřit díky akci Vodafonu na domácí internet za 199 Kč měsíčně po dobu prvních dvanácti měsíců. Podrobnosti nabídky najdete přímo na webu Vodafone.cz, kde stačí zvolit odpovídající tarif.
Douglas.cz – sleva 20 až 25 % na parfumerii a kosmetiku
Při nákupu nad 700 Kč aktuálně platí sleva 20 % s kódem DEAL20, kdo nakoupí za více než 1 590 Kč z vybraných luxusních značek jako Estée Lauder, Clinique nebo Kylie Cosmetics, dosáhne se slevovým kódem SUMMER na 25 %. Obě akce lze uplatnit na e-shopu Douglas.cz zadáním kódu v košíku.
eSIM karty Airalo se slevou pro nové i stávající zákazníky
Cestovatelé, kteří chtějí ušetřit za roaming, ocení eSIM karty Airalo se slevou 15 % pro nové zákazníky s kódem NEWTOAIRALO15, stávající zákazníci pak dosáhnou na slevu 10 % s kódem AIRALOESIM10. Nabídku najdete na webu Airalo.com.
Alza: Google Pixel 11 je tady
Google Pixel 11 dorazil na Alzu – navíc s výkupním bonusem za starý telefon. Vybrali jsme tři varianty, které pokrývají různé rozpočty i nároky na výbavu.
- Google Pixel 11 256GB Obsidian – základní model s 6,3" AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů, cena 24 303 Kč, s výkupním bonusem 5 000 Kč vyjde na 19 303 Kč
- Google Pixel 11 Pro 512GB Obsidian – vyšší řada s větším úložištěm a lepším fotoaparátem, cena 32 220 Kč, s výkupním bonusem 7 500 Kč za 24 720 Kč
- Google Pixel 11 Pro XL 1TB Obsidian – největší displej a 1TB úložiště pro náročné uživatele, cena 43 605 Kč, se slevovým kódem GOOGLEPIXEL11TB za 37 105 Kč
Výprodej outdoorové obuv u SorryGravity až 70 %
U SorryGravity.cz aktuálně běží hned tři výprodejové akce – značka Cariuma se slevou 60 %, Lundhags rovněž až 60 % a celkový jarní výprodej se slevami až 70 %. Všechny akce jsou dostupné přímo na webu SorryGravity.cz bez nutnosti slevového kódu.
Notino.cz – 15 % sleva na objednávku nad 300 Kč
Kdo doplňuje zásoby parfémů nebo kosmetiky, ušetří u Notino.cz při nákupu nad 300 Kč rovnou 15 % s kódem HOTDEAL. Nabídku uplatníte přímo na e-shopu Notino.cz zadáním kódu při dokončení objednávky.
Koberce K+K se slevou 10 až 13 %
Při renovaci nebo výměně podlahové krytiny se hodí slevy u Koberce K+K – 10 % na PVC s kódem PVC10, 10 % na kusové koberce s kódem KOB10 a 13 % na metrážové koberce s kódem METR13. Nabídky najdete na webu Kobercekk.cz.
Týden u moře pod 10 tisíc korun?
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Sekačka Mova Lawn Mower 1000 se slevou 8 %
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Krmeni.cz – 200 Kč sleva ke Dni psů
U příležitosti Mezinárodního dne psů nabízí Krmeni.cz slevu 200 Kč na vybrané granule značek Ibero, Bravery a Tobby Natural s kódem MDP200. Akci najdete přímo na e-shopu Krmeni.cz.
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