Jak doložíte chybějící náhradní doby pojištění pro nárok na starobní důchod?

Každá osoba, které se blíží důchodový věk a ideálně i mladší, by se měla zajímat o to, zda má sociálka k dispozici všechny dokumenty, které dokládají dobu pojištění pro nárok na starobní důchod. To, jaká období máte v pořádku zaevidovaná, můžete zjistit bez návštěvy příslušné okresní správy sociálního zabezpečení přes využití Informativní důchodové aplikace (IDA) na webu ČSSZ. Akorát budete pro přihlášení potřebovat datovou schránku anebo některou z uznávaných elektronických identit.
Jaké informace si o vás vede ČSSZ?
Po přihlášení se do IDA se vám zobrazí identifikační údaje o vaší osobě, jako je jméno a příjmení, datum narození a rodné číslo.
Po zadání počtu vychovaných dětí pro stanovení důchodového věku, jejich dat narození a následnému doplnění počtu vychovaných dětí pro zvýšení starobního důchodu (výchovné) vám aplikace stanoví
- odhad výše starobního důchodu,
- datum dosažení řádného důchodového věku,
- celkový počet získaných dnů a let pojištění (včetně náhradních dob)
- a kolik doby pojištění je ještě třeba získat.
Je možné, že právě v získaných dobách pojištění o vás Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vede nesprávné informace anebo nesrovnalosti, které bude potřeba doladit, a dost možná o vás některé informace nevede vůbec. Aby váš důchod proto nebyl zbytečně nižší, bude třeba nedostatky doladit. Nejčastěji se pak jedná především o náhradní doby pojištění.
Nejsnazší je doložit dobu péče o dítě
Doba péče o dítě do 4 let věku je náhradní dobou pojištění, která se do starobního důchodu počítá na 100 %. To znamená, že 100 dní poskytované péče se nijak nekrátí a do důchodu se skutečně započte jako 100 dní. Zároveň se také jedná o období, které je nejsnáze doložitelné.
Chybějící dobu lze prokázat čestným prohlášením a dále také dokladem o vztahu k dítěti, čili např. rodným listem, ve kterém je jasně zřetelné, kdo je matka nebo otec. Doklad o vztahu k dítěti však bude vyžadován pouze tehdy, pokud OSSZ nemůže tuto skutečnost nijak ověřit nahlédnutím do příslušného informačního systému obyvatel.
Čestné prohlášení se podává podle období, ve kterém péče probíhala:
- pro péči skončenou před 1. 7. 2007 tiskopis „Čestné prohlášení ženy o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena před 1. červencem 2007)“,
- pro péči skončenou po 30. 6. 2007 tiskopis „Čestné prohlášení o době péče o dítě do 4 let věku (péče skončena po 30. červnu 2007)“.
„Oba tiskopisy jsou dostupné na ePortálu ČSSZ. Jinými dokumenty jako např. dokladem z úřadu práce o pobírání rodičovského příspěvku péče o dítě do 4 let věku doložit nelze,“ upozorňuje Jitka Drmolová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí z České správy sociálního zabezpečení.
Podle informací na webu ČSSZ se pak chybějící údaje o péči o dítě do 4 let věku sociálce prokazují až při žádosti o dávku z důchodového pojištění.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Dobu studia dokládejte, i když jste jej nedokončili
Studium se snažte sociálce doložit i v situacích, kdy jste jej úspěšně nedokončili. Platí totiž, že do konce roku 1995 se studium do 18 let věku započítává plně. Po 18. roce života a do zmíněného data se studium počítá z 80 % a navíc se započte pouze prvních 6 let studia.
Od roku 1996 až do konce roku 2009 se studium počítá do důchodu až po 18. roce života a nejvýše v rozsahu 6 let.
Od roku 2010 se studium nezapočítávalo do starobního důchodu vůbec. To se ale od roku 2026 změnilo a nově se do důchodu zahrnují maximálně 4 roky studia v prvním doktorském programu. Kromě toho, že se zápočet bude týkat pouze prezenční formy, bude také nutné, aby byl doktorát úspěšně dokončen.
Studium poté nejsnáze doložíte
- výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce,
- vysvědčením z jednotlivých ročníků,
- výkazem o studiu,
- vysvědčením o státní závěrečné zkoušce,
- diplomem nebo
- potvrzením o době studia.
S vojenskou nebo civilní službou to může být složitější
Vojenskou službu jakožto náhradní dobu pojištění doložíte potvrzením o vojenské službě. Pokud ho však nemáte, musíte pro to kontaktovat příslušné krajské vojenské velitelství. Dále je také možné obrátit se na archiv Armády České republiky, který sídlí v Olomouci.
Jestliže jste pak absolvovali civilní službu, budete se muset naopak obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Tomu doručíte vyplněnou Žádost o vydání potvrzení o vykonání civilní služby, kterou najdete ke stažení i vyplnění na mpsv.cz.
Jak funguje Informativní důchodová aplikace IDA
I péče o závislou osobu se počítá do důchodu
Péče o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby, je také náhradní dobou pojištění. Nicméně pouze pokud se jedná o dospělou osobu ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni závislosti. Péče o osobu v prvním stupni závislosti se do starobního důchodu započítává pouze, pokud se jedná o dítě do 10 let věku. Takovou péči ve všech zmíněných případech poté prokážete rozhodnutím místně příslušné OSSZ a na základě návrhu podaného u této instituce po skončení péče nebo v jejím průběhu v souvislosti s podáním žádosti o přiznání důchodu.
Kam doložit chybějící dokumenty?
Chybějící doklady o náhradních dobách můžete zanést na kteroukoliv okresní správu sociálního zabezpečení. Pokud se vám pak nikam nechce chodit, můžete využít novou aplikaci ČSSZ Moje konto, kam doklady nahrajete a následně požádáte o posouzení, aby mohly být chybějící roky předány i do IDA.
I v tomto případě však budete potřebovat pro přihlášení některou z elektronických uznávaných identit anebo přihlašovací údaje do datové schránky.
