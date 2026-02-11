Jak moc se zhoršil výpočet předčasného důchodu od roku 2009?

Při odchodu do předčasného důchodu, do kterého je možné dle aktuálně platné legislativy odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, je nutné počítat s citelně nižším důchodem, než když se pracuje až do řádného důchodového věku. Důvody jsou přitom dva: získání nižší doby pojištění a uplatnění krácení za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Co se dozvíte v článku
Postupné zvyšování rozdílu mezi řádným a předčasným důchodem
Rozdíl mezi řádným starobním důchodem a předčasným důchodem je v roce 2026 vyšší, než tomu bylo v předcházejících letech. Hlavním důvodem je zvýšení krácení za předčasnost. Ke zvyšování rozdílu mezi řádným důchodem a předčasným důchodem v procentním vyjádření přitom docházelo postupně, jelikož se postupně zvyšovalo krácení za předčasnost.
- Ještě v roce 2009 činilo krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti (tj. odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, tedy o necelé tři roky dříve) 10,8 % výpočtového základu (redukovaného osobního vyměřovacího základu).
- V letech 2010 a 2011 bylo celkové krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti již 13,2 % z výpočtového základu.
- V letech 2012 až 2023 činilo krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti 14,4 % z výpočtového základu
- Od roku 2024 činí krácení za 12 započatých intervalů předčasnosti již 18 % z výpočtového základu.
Praktické výpočty a porovnání od roku 2009 do roku 2026
Ve vybraných letech si provedeme výpočet řádného i předčasného důchodu. Při výpočtu řádného důchodu budeme počítat s dobou pojištění v rozsahu 45 let a u předčasného důchodu s dobou pojištění v rozsahu 42 let. Doba pojištění u předčasného důchodu je nižší, protože se přestane dříve pracovat.
Do předčasného důchodu se odejde ve všech případech dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku, takže se provede krácení za 12 x započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Při výpočtu nebudeme počítat s výchovným na děti, které je legislativou zavedeno až od roku 2023.
Osobní vyměřovací základ je na úrovni průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku po zaokrouhlení na stokoruny, tj. za první až třetí čtvrtletí roku 2008, 2010, 2011, 2016 a 2025.
|Rok
|Osobní vyměřovací základ
|Řádný důchod
|Předčasný důchod
|Předčasný důchod v % z řádného důchodu
|2009
|22 000 Kč
|11 587 Kč
|9 453 Kč
|81,6 %
|2011
|23 300 Kč
|12 146 Kč
|9 546 Kč
|78,6 %
|2012
|23 900 Kč
|12 163 Kč
|9 394 Kč
|77,2 %
|2017
|27 200 Kč
|13 530 Kč
|10 456 Kč
|77,3 %
|2026
|48 200 Kč
|23 913 Kč
|17 560 Kč
|73,4 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Z tabulky názorně vidíme, že při odchodu do předčasného důchodu v roce 2009 o necelé tři roky dříve před dosažením řádného důchodového věku dosahoval předčasný důchod u průměrné mzdy 81,6 % řádného starobního důchodu, zatímco v roce 2026 to je 73,4 %. Důvodem je zvýšení krácení za předčasnost.
V procentním vyjádření je tak aktuálně rozdíl mezi předčasným důchodem a případným řádným důchodem nejvyšší. Podmínky pro odchod do trvale kráceného předčasného důchodu jsou nyní méně výhodné, než tomu bylo v minulosti.
Jaké bude krácení předčasného důchodu ve vašem případě?
Vyšší příjmy = vyšší finanční rozdíl
V tabulce výše jsme si provedli porovnání řádného a předčasného důchodu u průměrné mzdy za předcházející období. Obecně platí, že lidé s vysokými příjmy mají rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem ještě vyšší. S rostoucím příjmem hodnota uvedená v posledním sloupci tabulky mírně klesá.