Jak se liší zdanění u zkráceného úvazku?

Sazby přímých daní (daně z příjmu, sociálního pojištění a zdravotního pojištění) placených zaměstnancem jsou stejně vysoké při práci na plný úvazek i při práci na zkrácený úvazek, přesto je zdanění v některých případech odlišné. Podívejme se na praktické příklady.
Sleva na sociálním pojištění pro starobní důchodce
Zaměstnanci pobírající řádný starobní důchod mají nárok na slevu na sociálním pojištění v rozsahu 6,5 % z hrubé mzdy. Na sociálním pojištění tak odvádí 0,6 % místo standardních 7,1 %. To platí i pro zaměstnání na zkrácený úvazek. I penzisté pracující na zkrácený úvazek mají nárok na slevu na sociálním pojištění.
Praktický příklad – sleva na sociálním pojištění
Řádný starobní důchodce Miroslav pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 24 000 Kč. Na sociálním pojištění je mu z hrubé mzdy jeho zaměstnavatelem sraženo 144 Kč (24 000 Kč x 0,6 %). Sleva na sociálním pojištění tak činí 1 560 Kč (24 000 Kč x 6,5 %).
Kalkulačka čisté mzdy, o kolik zvýší čistou mzdu sleva na sociálním pojištění pro důchodce?
Sleva na poplatníka náleží pouze jednou
Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani má nárok na slevu na poplatníka, která činí 2 570 Kč. Sleva na poplatníka je stejně vysoká při práci na plný úvazek i na zkrácený úvazek. Při práci pro dva zaměstnavatele je však možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze jednou. Pokud je zkrácený úvazek druhým zaměstnáním, tak již slevu na poplatníka uplatnit nelze.
Praktický příklad – sleva na poplatníka
Paní Veronika pracuje pouze pro jednoho zaměstnavatele na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 28 000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani, takže vypočtená daň z příjmu činí 1 630 Kč (28 000 Kč x 15 % – sleva na poplatníka 2 570 Kč).
Paní Hana si na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 28 000 Kč přivydělává ke svému hlavnímu zaměstnání, kde má podepsáno prohlášení k dani. Při výpočtu daně z příjmu ze zkráceného úvazku tak již nemůže uplatnit slevu na poplatníka, protože má prohlášení k dani podepsáno v hlavním zaměstnání, takže daň z příjmu činí 4 200 Kč (28 000 Kč x 15 %).
Dopočet u zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění ze zaměstnání musí být vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, který je na úrovni minimální mzdy. To neplatí pro zaměstnance, kteří jsou současně státním pojištěnci (např. pro penzisty, studenty, ženy na rodičovské dovolené) nebo odvádí minimum v jiném zaměstnání nebo platí povinné zálohy jako OSVČ vykonávající hlavní činnost. Dopočet do minima jde přitom v plném rozsahu k tíži zaměstnance.
Praktický příklad – dopočet zdravotního pojištění do minimální mzdy
Penzista Luděk pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 000 Kč. Zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečné hrubé mzdy, protože pan Luděk je pro účely placení zdravotního pojištění státním pojištěncem. Zdravotní pojištění placené panem Luďkem tak činí 900 Kč (20 000 Kč x 4,5 %).
Paní Alena pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 20 000 Kč. Paní Alena není státním pojištěncem a ani nemá žádný jiný rozhodný příjem. Při výpočtu zdravotního pojištění musí být dodržen minimální vyměřovací základ. Souhrnné minimální zdravotní pojištění činí 3 024 Kč (13,5 % z minimální mzdy 22 400 Kč). Zaměstnavatel z toho platí 9 %, tedy 1 800 Kč. Paní Aleně je tak z hrubé mzdy na zdravotním pojištění sražena částka 1 224 Kč (3 024 Kč – 1 800 Kč). Paní Alena tak zaplatí na zdravotním pojištění více o 324 Kč než pan Luděk, protože pro ni platí nutnost provedení dopočtu u zdravotního pojištění.
Daňové zvýhodnění a daňový bonus
I zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mohou při výpočtu daně z příjmu uplatňovat daňové zvýhodnění na děti, které činí 1 267 Kč na první dítě, 1 860 Kč na druhé dítě a 2 320 Kč na třetí a další dítě. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy pouze jeden z rodičů. Když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak náleží daňový bonus ve výši rozdílu mezi těmito dvěma částkami.
Praktický příklad – zkrácený úvazek a slevy na dani
Paní Simona pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 26 000 Kč a při výpočtu daně z příjmu uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Vypočtená daň z příjmu po slevě na poplatníka je 1 330 Kč (26 000 Kč x 15 % – 2 570 Kč). Daňové zvýhodnění na dvě děti je 3 127 Kč. Paní Simona tak nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě obdrží daňový bonus ve výši 1 797 Kč (3 127 Kč – 1 330 Kč). O částku daňového bonusu má paní Simona vyšší čistou mzdu na účet.