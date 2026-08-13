Jaké jsou největší nevýhody odchodu do předčasného důchodu?

Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Nejdřívější termín odchodu do předčasného důchodu si nemohou snížit ani lidé s vysokými příjmy. Co je dobré vědět o předčasném důchodu?
Co se dozvíte v článku
- Trvalé krácení předčasného důchodu
- Nižší pozůstalostní důchody
- Odpracuje se nižší doba pojištění
- Vysoké nároky na získanou dobu pojištění
- Pracovat v předčasném důchodu? Pouze na dohody
- Pracovní neschopnost bez nároku na nemocenskou
- Podnikání pouze s omezeným ziskem
- Nízká valorizace předčasného důchodu
- Nenáleží podpora v nezaměstnanosti
- Neuplatní se sleva na sociálním pojištění
Trvalé krácení předčasného důchodu
Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením penze, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení se provádí z výpočtového základu a nikoliv z přiznaného důchodu. Výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) je mezistupeň při výpočtu starobního důchodu, takže celkové krácení je v korunovém vyjádření vyšší, než se zdá na první pohled.
Nižší pozůstalostní důchody
Předčasný důchod je nižší než řádný starobní důchod, což má i vliv na případný výpočet pozůstalostních důchodů.
Odpracuje se nižší doba pojištění
Měsíční částku starobního důchodu významně ovlivňuje i získaná doba pojištění v celých ukončených letech. V případě odchodu do předčasného důchodu se přitom získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku, což je další důvod, proč je předčasný důchod nižší oproti řádnému starobnímu důchodu. Získání nižší doby pojištění je vhodné vždy při důchodovém porovnávání zohlednit.
Vysoké nároky na získanou dobu pojištění
Přiznání předčasného důchodu je náročnější než přiznání řádného starobního důchodu. Pouhé dosažení požadovaného věku na přiznání starobního důchodu nestačí, žadatelé o starobní důchod musí získat i minimální dobu pojištění, která u předčasného důchodu činí 40 let a u předčasného důchodu „pouze“ 35 let. Někteří občané si odchod do předčasného důchodu nemohou vůbec dovolit a musí volit až odchod do řádného starobního důchodu.
Pracovat v předčasném důchodu? Pouze na dohody
Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. V praxi si tak přivydělávají zaměstnáním na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Z dohody o provedení práce se neplatí v roce 2026 sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální v roce 2026, jestliže je hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně.
Pracovní neschopnost bez nároku na nemocenskou
Pokud má předčasný důchod příjem z pracovních dohod do limitu, tak si může ke svému předčasnému důchodu přivydělávat. Během pracovní neschopnosti však nemá pracující předčasný důchodce nárok na nemocenskou, protože nemůže mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.
Podnikání pouze s omezeným ziskem
Předčasní důchodci mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnosti, pokud mají hrubý zisk do limitu. V předčasném důchodu se totiž jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění neplatí. Pro celý kalendářní rok 2026 je nutné mít hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do 117 521 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Nízká valorizace předčasného důchodu
Až do dosažení řádného důchodového věku mají příjemci předčasného důchodu nárok na omezenou valorizaci, když se jim zvyšuje pouze základní výměra starobního důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a v roce 2026 bude činit 4 900 Kč.
Nenáleží podpora v nezaměstnanosti
Při splnění zákonných podmínek mají nezaměstnaní občané nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pobírat současně předčasný důchod a podporu v nezaměstnanosti není možné. S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu je vhodné nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti.
Neuplatní se sleva na sociálním pojištění
Řádní starobní důchodci nemají žádná příjmová omezení v zaměstnání a podnikání a dokonce mají nárok na slevu na sociální pojištění v rozsahu 6,5 % z vyměřovacího základu. Předčasní důchodci však nemohou mít příjem podléhající platbě na sociálním pojištění, takže nemohou nijak uplatnit tuto zákonnou slevu.
Jaká je výše slevy na sociálním pojištění pro důchodce?