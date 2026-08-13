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Jaké jsou největší nevýhody odchodu do předčasného důchodu?

Petr Gola
Včera

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Odchod do předčasného důchodu je pro některé občany z osobních důvodů vhodným řešením jejich životní situace. Přesto je počítat s určitými nepříjemnostmi, které s sebou odchod do předčasného důchodu přináší. Podívejme se na ně.
Autor: Shutterstock
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Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Nejdřívější termín odchodu do předčasného důchodu si nemohou snížit ani lidé s vysokými příjmy. Co je dobré vědět o předčasném důchodu? 

Co se dozvíte v článku
  1. Trvalé krácení předčasného důchodu 
  2. Nižší pozůstalostní důchody
  3. Odpracuje se nižší doba pojištění
  4. Vysoké nároky na získanou dobu pojištění
  5. Pracovat v předčasném důchodu? Pouze na dohody
  6. Pracovní neschopnost bez nároku na nemocenskou
  7. Podnikání pouze s omezeným ziskem
  8. Nízká valorizace předčasného důchodu 
  9. Nenáleží podpora v nezaměstnanosti
  10. Neuplatní se sleva na sociálním pojištění

Trvalé krácení předčasného důchodu 

Při volbě předčasného důchodu je nutné počítat s trvalým krácením penze, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení se provádí z výpočtového základu a nikoliv z přiznaného důchodu. Výpočtový základ (redukovaný osobní vyměřovací základ) je mezistupeň při výpočtu starobního důchodu, takže celkové krácení je v korunovém vyjádření vyšší, než se zdá na první pohled. 

Nižší pozůstalostní důchody

Předčasný důchod je nižší než řádný starobní důchod, což má i vliv na případný výpočet pozůstalostních důchodů.

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Odpracuje se nižší doba pojištění

Měsíční částku starobního důchodu významně ovlivňuje i získaná doba pojištění v celých ukončených letech. V případě odchodu do předčasného důchodu se přitom získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku, což je další důvod, proč je předčasný důchod nižší oproti řádnému starobnímu důchodu. Získání nižší doby pojištění je vhodné vždy při důchodovém porovnávání zohlednit. 

Vysoké nároky na získanou dobu pojištění

Přiznání předčasného důchodu je náročnější než přiznání řádného starobního důchodu. Pouhé dosažení požadovaného věku na přiznání starobního důchodu nestačí, žadatelé o starobní důchod musí získat i minimální dobu pojištění, která u předčasného důchodu činí 40 let a u předčasného důchodu „pouze“ 35 let. Někteří občané si odchod do předčasného důchodu nemohou vůbec dovolit a musí volit až odchod do řádného starobního důchodu. 

Pracovat v předčasném důchodu? Pouze na dohody

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. V praxi si tak přivydělávají zaměstnáním na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Z dohody o provedení práce se neplatí v roce 2026 sociální pojištění, když je hrubá měsíční odměna 11 999 Kč. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální v roce 2026, jestliže je hrubá měsíční odměna 4 499 Kč a méně.

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Pracovní neschopnost bez nároku na nemocenskou

Pokud má předčasný důchod příjem z pracovních dohod do limitu, tak si může ke svému předčasnému důchodu přivydělávat. Během pracovní neschopnosti však nemá pracující předčasný důchodce nárok na nemocenskou, protože nemůže mít příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. 

Podnikání pouze s omezeným ziskem

Předčasní důchodci mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnosti, pokud mají hrubý zisk do limitu. V předčasném důchodu se totiž jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti a když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění neplatí. Pro celý kalendářní rok 2026 je nutné mít hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti do 117 521 Kč. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

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Nízká valorizace předčasného důchodu 

Až do dosažení řádného důchodového věku mají příjemci předčasného důchodu nárok na omezenou valorizaci, když se jim zvyšuje pouze základní výměra starobního důchodu a procentní výměra důchodu nikoliv. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a v roce 2026 bude činit 4 900 Kč. 

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Nenáleží podpora v nezaměstnanosti

Při splnění zákonných podmínek mají nezaměstnaní občané nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pobírat současně předčasný důchod a podporu v nezaměstnanosti není možné. S ohledem na měsíční částku předčasného důchodu je vhodné nejdříve vyčerpat podporu v nezaměstnanosti.

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Neuplatní se sleva na sociálním pojištění

Řádní starobní důchodci nemají žádná příjmová omezení v zaměstnání a podnikání a dokonce mají nárok na slevu na sociální pojištění v rozsahu 6,5 % z vyměřovacího základu. Předčasní důchodci však nemohou mít příjem podléhající platbě na sociálním pojištění, takže nemohou nijak uplatnit tuto zákonnou slevu.

Jaká je výše slevy na sociálním pojištění pro důchodce?

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Autor článku

Petr Gola

Petr Gola

Externí redaktor. Věnuje se především důchodovým tématům.

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