Jednodenní dálniční známka by mohla platit 24 hodin místo do půlnoci

Řidiči v Česku možná přestanou doplácet na nelogické pravidlo u jednodenní dálniční známky. Senátní návrh chce změnit její platnost tak, aby trvala skutečně 24 hodin, ne jen do půlnoci.
Platnost končí o půlnoci, i když jedete jen chvíli
Koupíte si jednodenní dálniční známku večer a jedete po dálnici jen pár minut. Přesto vás může cesta přes půlnoc vyjít na dvojnásobek. Současná pravidla totiž počítají s platností pouze do konce kalendářního dne, tedy do 23:59, bez ohledu na to, kdy si řidič známku pořídí.
V praxi to znamená, že pokud si někdo koupí známku například ve 23:50 a pokračuje v jízdě i po půlnoci, musí zaplatit znovu za další den. A to i v případě, že na dálnici strávil dohromady jen krátkou dobu.
Senátoři chtějí, aby známka platila 24 hodin od nákupu, nikoliv do půlnoci
Podle předkladatelů návrhu jde o nelogickou situaci. U jiných typů známek, například roční, je přitom princip jasný. Platnost se počítá podle skutečné délky, tedy 365 dní od zakoupení. U jednodenní známky se ale místo 24 hodin používá kalendářní den, což vede k nesrovnalostem.
Navrhovaná změna má tuto praxi upravit. Nově by jednodenní dálniční známka platila přesně 24 hodin od okamžiku nákupu, pokud ji řidič začne využívat ihned. Odpadla by tak nutnost kupovat druhou známku při přejezdu přes půlnoc.
Jak se dálniční známka v Česku kupuje?
Elektronická dálniční známka je navázaná na registrační značku vozidla, takže už není potřeba nic lepit na sklo. Většina řidičů si ji kupuje online přes oficiální státní e-shop, případně na čerpacích stanicích, poště nebo v samoobslužných kioscích.
Drtivá většina nákupů probíhá právě online. Podle dat Ministerstva dopravy jde zhruba o více než 90 procent všech prodejů, zatímco čerpací stanice a pošta tvoří jen menší část a kiosky využívá minimum lidí.
Známku je možné koupit až 30 dní dopředu, ale mnoho řidičů ji pořizuje až těsně před jízdou. Právě to je důvod, proč dnes vznikají problémy s platností přes půlnoc.
Pozor na neoficiální prodejce
Ministerstvo dopravy zároveň upozorňuje, že dálniční známku lze koupit i přes různé neoficiální weby, které si účtují vyšší cenu za zprostředkování.
„Je plně na uvážení kupujícího, zda si zakoupí známku za oficiální cenu nebo za cenu vyšší u jiných prodejců,“ upozorňuje Česká obchodní inspekce. Řidiči by si proto měli vždy ověřit, že nakupují přes oficiální kanál, jinak mohou zbytečně zaplatit víc.
Stát může vybrat méně, ale změna má být spravedlivější
Současný systém sice přináší státu vyšší výběr poplatků, podle autorů návrhu se to ale děje na úkor řidičů. Cílem novely je proto nastavit pravidla tak, aby byla srozumitelnější a spravedlivější.
Dle návrhu se jen v roce 2025 se prodalo zhruba 2,2 milionu jednodenních známek. Není ale jasné, kolik z nich si řidiči kupovali ve dvou dnech po sobě právě kvůli přejezdu přes půlnoc. Dopad změny na státní rozpočet proto nelze přesně spočítat, podle návrhu by ale neměl být výrazný.
Souhlasíte s tím, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin od nákupu?
Kolik stojí dálniční známky?
Dálniční poplatek pro osobní auta do 3,5 tuny se v Česku platí formou elektronické známky. Od roku 2026 stojí jednodenní známka 230 korun, desetidenní 300 korun, třicetidenní 480 korun a roční 2 570 korun.
Od jakého data by mohla změna vejít v účinnost?
Pokud návrh projde legislativním procesem, mohla by začít platit od 1. ledna 2027.