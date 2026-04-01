Finance.cz  »  Daně a mzdy

Kadeřnice měly vlastní živnost, reálně však pracovaly podle pokynů firmy. Soud potvrdil rozhodnutí úřadu

I když kadeřnice měly vlastní živnost, soud konstatoval, že ve skutečnosti pracovaly pro firmu jako její zaměstnankyně. Firma dostala pokutu za umožnění nelegální práce a Nejvyšší správní soud potvrdil, že při posuzování závislé práce rozhoduje faktické podřízení a plnění pokynů, ne formální označení podnikání.
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Společnost se pokoušela zpochybnit pokutu uloženou Státním úřadem inspekce práce. Firmě byla původně udělena pokuta 111 000 Kč za to, že umožnila výkon práce tří kadeřnic mimo pracovní poměr. Kadeřnice formálně vystupovaly jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), ale fakticky pracovaly podle pokynů firmy a byly v podřízeném vztahu k ní.

Co se dozvíte v článku
  1. Pokutovaná firma namítala, že provozovnu, kde kadeřnice pracovaly, měla na starosti jiná firma
  2. NSS určil, že kadeřnice vykonávaly závislou práci přes vlastní živnost
  3. Soud potvrdil pokutu a odpovědnost firmy za nelegální práci kadeřnic

Městský soud zdůraznil, že definice závislé práce nezávisí jen na místě výkonu práce nebo způsobu vyplácení odměny. Klíčovým kritériem je fakt, že zaměstnavatel má kontrolu nad pracovníkem, například rozhoduje o tom, jak se práce vykonává a jak jsou tržby rozdělovány. 

V tomto případě soud konstatoval, že „o cenách služeb, tržbách, resp. jejich následném přerozdělení kadeřnicím fakticky rozhodovala žalobkyně“, což potvrzuje existenci závislého vztahu.

Pokutovaná firma namítala, že provozovnu, kde kadeřnice pracovaly, měla na starosti jiná firma

Společnost podala proti rozsudku Městského soudu kasační stížnost, tedy žádost o přezkoumání rozhodnutí Nejvyšším správním soudem. Firma namítala, že soud své rozhodnutí dostatečně nevysvětlil a shledaný stav byl zjištěn nesprávně. 

Podle stěžovatelky soud a správní orgány nesprávně vyhodnotily, co vlastně znamená „závislá práce“. Firma tvrdila, že soud nebral v úvahu, jaká činnost byla skutečně vykonávána a jaké byly vztahy mezi kadeřnicemi a firmou, která provozovala kadeřnickou provozovnu v obchodním centru Globus, kde kadeřnice pracovaly.

Stěžovatelka dále upozorňovala, že kadeřnice při své práci v Globusu nikdy nepůsobily jménem její firmy, ani nejednaly podle jejích pokynů. Pokud v provozovně Globus skutečně vykonávala práci jiná společnost, pak mělo být podle stěžovatelky jasné, že případná závislá práce se týkala právě této společnosti, nikoli stěžovatelky.

„Kadeřnice nejednaly a ani nemohly jednat při výkonu tvrzené činnosti jménem stěžovatelky, a to soustavně a dle jejích pokynů, když jediným provozovatelem provozovny Globus byla jiná společnost, přičemž ta byla také jediným subjektem, který byl ve smluvním vztahu s kadeřnicemi,” stojí v argumentech žalobkyně.

NSS určil, že kadeřnice vykonávaly závislou práci přes vlastní živnost

Podle zákona o zaměstnanosti se nelegální prací rozumí výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. Závislá práce je podle zákoníku práce charakterizována tím, že zaměstnanec pracuje osobně, soustavně a podle pokynů zaměstnavatele, jménem zaměstnavatele, a nachází se vůči němu v podřízeném vztahu.

NSS zdůraznil, že není rozhodující, kde přesně práce probíhá. Místo výkonu práce podle něj není definičním znakem závislé práce, může však posloužit jako indicie pro posouzení, zda mezi stranami existuje nadřízenost a podřízenost.

V tomto případě soud posoudil, že kadeřnice vykonávaly svou práci v podřízeném vztahu k žalobkyni, i když formálně byla provozovna v obchodním centru Globus vedena jinou společností. Dle soudu se kadeřnice při své činnosti řídily pokyny stěžovatelky a firma rozhodovala například o rozdělení tržeb a cenách služeb

Podle Nejvyššího správního soudu tedy všechny hlavní znaky závislé práce byly naplněny, a to i bez ohledu na to, kdo měl formálně hlášenou provozovnu. Pro posouzení odpovědnosti bylo tedy rozhodující, jak skutečně práce probíhala.

Švarcsystém v IT znovu pod dohledem úředníků. Soud potvrdil pokutu za „externí“ programátory Přečtěte si také:

Soud potvrdil pokutu a odpovědnost firmy za nelegální práci kadeřnic

Nejvyšší správní soud tedy potvrdil závěry městského soudu. Stěžovatelka umožnila kadeřnicím výkon práce, která naplňovala znaky závislé práce, a tudíž se dopustila přestupku podle zákona o zaměstnanosti. Pokuta uložená Státním úřadem inspekce práce tak zůstává v platnosti.

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? Ministerstvo odhaduje až 600 tisíc Přečtěte si také:

Mzda v inzerátu zatím povinná nebude. Novela ji ale přikazuje sdělit uchazečům během náboru Přečtěte si také:

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Medvědí česnek už roste. Víme, kde i proč je nejlepší ho zamrazit

Vyšel Computertrends 4/2026

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Čech buduje fintech z platebního chaosu Latinské Ameriky

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Licenční smlouva: K čemu slouží a jak ji správně napsat

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

OSVČ klesnou zálohy zpětně od ledna 2026. Jak rozdíl získat zpět?