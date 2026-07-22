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Kde vykoupí bylinky a kolik platí za kilo? Za kterou bylinu dostanete přes 2 590 Kč/kg?

Veronika Němcová
Dnes

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Výkup bylin v Česku stále funguje. Lidé mohou odevzdat usušené květy, listy nebo další části rostlin a získat za ně i stovky korun za kilogram. Podívali jsme se, které byliny mají nejvyšší cenu, kde je možné je prodat a na co si dát při sběru pozor.
Výkup bylin
Autor: ChatGPT
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Některé léčivé byliny dosahují vysokých výkupních cen, a prodat je lze v Česku v řadě výkupen. Zájem je především o správně nasbírané a usušené květy, listy nebo kořeny, které následně míří do výroby bylinných čajů, léčivých přípravků nebo kosmetiky.

Co se dozvíte v článku
  1. Za tyto byliny zaplatí výkupny nejvíce
  2. Seznam firem vykupující byliny podle krajů
  3. Nejvíce se cení květy, rozhoduje ale kvalita i náročnost sběru
  4. Výkupní ceny bylin: kolik platí Grešík, Herbona a LEROS
  5. Byliny nesbírejte u silnic ani na znečištěných místech
  6. Podmínky výkupu se u jednotlivých společností liší

Kolik si lze sběrem bylin vydělat? Záleží na druhu rostliny i její kvalitě. Zatímco u běžnějších druhů jde spíše o drobný přivýdělek, u některých vzácnějších nebo náročnějších na sběr se výkupní ceny pohybují ve stovkách až tisících korun za kilogram sušené suroviny. Za vysokou výkupní cenou je obvykle i náročný ruční sběr a následné sušení.

Za tyto byliny zaplatí výkupny nejvíce

Následující přehled uvádí nejvyšší zjištěnou výkupní cenu za 1 kg sušené byliny podle ceníků vybraných českých výkupen.

Bylina Nejvyšší zjištěná cena
Hluchavka bílá 2 590 Kč/kg
Prvosenka jarní 730 Kč/kg
Heřmánek římský 700 Kč/kg
Chrpa polní 580 Kč/kg
Podběl lékařský 510 Kč/kg

Seznam firem vykupující byliny podle krajů

Možností, kde léčivé byliny prodat, není v Česku mnoho. Přesto funguje několik výkupen, které od sběračů vykupují usušenou surovinu. Přehled ukazuje, kde je možné byliny odevzdat. Zjistili jsme, které byliny mají v Česku nejvyšší hodnotu a kde je možné je odevzdat.

Kraj Výkupna Místo
Jihočeský Byliny Mikeš Číčenice
Jihočeský Vladimír Fröhlich Písek
Karlovarský Herbona Cheb, Třebeň
Ústecký Valdemar Grešík Děčín
Pardubický Byliny Lukavice Lukavice
Vysočina FYTONAP Rynárec
Jihomoravský LEROS Strážnice
Zlínský LEROS Uherský Brod

Nejvíce se cení květy, rozhoduje ale kvalita i náročnost sběru

Výkupní ceny se odvíjejí především od toho, jak vzácná je daná rostlina, jak náročný je její sběr a jak velká je poptávka ze strany zpracovatelů. Nejvyšší částky se často týkají květů, jejichž ruční sběr je časově náročný a u kterých se zároveň vyžaduje vysoká kvalita.

Mezi nejlépe hodnocené patří například některé druhy květů, jako je hluchavka, prvosenka nebo heřmánek. U těchto rostlin se výkupní ceny mohou pohybovat ve stovkách korun za kilogram, u vybraných druhů i výše. Běžnější byliny, například listy nebo natě, mají zpravidla nižší cenu, přesto mohou při větším množství představovat zajímavý sezónní přivýdělek.

Je však důležité počítat s tím, že výkupny neplatí za čerstvě utrženou rostlinu. Cena se vztahuje většinou na usušené byliny první jakosti, které splňují požadavky na čistotu, barvu, vůni i správné zpracování.

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Výkupní ceny bylin: kolik platí Grešík, Herbona a LEROS

Pro představu jsme porovnali ceny vybraných bylin u několika českých výkupců: společnosti Valdemar Grešík – Natura, Herbona a LEROS. Uvedené částky jsou orientační a mohou se měnit podle kvality dodané suroviny a aktuálních podmínek výkupu.

Pozor, nejde o cenu za čerstvě natrhanou rostlinu. Výkupny platí pouze za usušenou bylinu.

Bylina Sbíraná část Valdemar Grešík – Natura Herbona LEROS
Hluchavka bílá květ 2 590 Kč/kg 800 Kč/kg 70 Kč/kg
Prvosenka jarní květ 730 Kč/kg 710 Kč/kg 500 Kč/kg
Heřmánek římský květ 700 Kč/kg 520 Kč/kg
Divizna velkokvětá květ 390 Kč/kg 442 Kč/kg 440 Kč/kg
Hloh obecný květ 480 Kč/kg 410 Kč/kg 60–70 Kč/kg
Lípa malolistá a velkolistá květ 340 Kč/kg 332 Kč/kg 330 Kč/kg
Bez černý květ 250 Kč/kg 178 Kč/kg 160 Kč/kg
Heřmánek lékařský květ 220 Kč/kg 194 Kč/kg 200 Kč/kg
Chrpa polní květ 580 Kč/kg 240 Kč/kg 200 Kč/kg
Podběl lékařský květ 510 Kč/kg

Zdroj: webové stránky společností

Byliny nesbírejte u silnic ani na znečištěných místech

Základem je sbírat pouze zdravé a čisté rostliny. Byliny by neměly pocházet z míst u frekventovaných silnic, skládek nebo jinak znečištěných ploch. Důležitá je také správná identifikace rostliny, protože záměna jednotlivých druhů může znehodnotit celý sběr.

Významnou roli hraje i správná doba sběru. U každé rostliny se sklízí jiná část (květ, jindy list, nať nebo kořen), nejlepší kvalitu mívají rostliny nasbírané ve správné fázi růstu a za vhodného počasí. Není vhodné vysbírat celé stanoviště jedné rostliny a u chráněných druhů je sběr zakázán. 

Sběrači by také měli dbát na správné sušení. Mokré nebo zapařené byliny mohou ztratit barvu, vůni i kvalitu a výkupna je nemusí přijmout. Ideální je sušit rostliny co nejrychleji po sběru a skladovat je tak, aby zůstaly suché a čisté.  Společnost Valdemar Grešík – Natura na svých webových stránkách doporučuje byliny sušit na suchém a dobře větraném místě, nikoli na přímém slunci. Podle ní je správně usušená bylina zcela suchá a při manipulaci charakteristicky šustí.

Zvažovali byste sběr bylin jako sezónní přivýdělek?

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Podmínky výkupu se u jednotlivých společností liší

Než sběrač dodá výkupně větší množství bylin, může být potřeba nejprve poslat malý vzorek ke kontrole. Společnost Valdemar Grešík – Natura například uvádí, že dodaný vzorek prochází kontrolou v laboratoři a teprve po jeho schválení se domlouvá další postup výkupu.

Kdo chce byliny odevzdávat do výkupu, měl by si předem ověřit aktuální podmínky konkrétní společnosti. Výkupní ceny i seznam přijímaných rostlin se mohou v průběhu roku měnit a každá výkupna má vlastní požadavky na kvalitu dodané suroviny.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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