Kde vykoupí bylinky a kolik platí za kilo? Za kterou bylinu dostanete přes 2 590 Kč/kg?

Některé léčivé byliny dosahují vysokých výkupních cen, a prodat je lze v Česku v řadě výkupen. Zájem je především o správně nasbírané a usušené květy, listy nebo kořeny, které následně míří do výroby bylinných čajů, léčivých přípravků nebo kosmetiky.
Co se dozvíte v článku
- Za tyto byliny zaplatí výkupny nejvíce
- Seznam firem vykupující byliny podle krajů
- Nejvíce se cení květy, rozhoduje ale kvalita i náročnost sběru
- Výkupní ceny bylin: kolik platí Grešík, Herbona a LEROS
- Byliny nesbírejte u silnic ani na znečištěných místech
- Podmínky výkupu se u jednotlivých společností liší
Kolik si lze sběrem bylin vydělat? Záleží na druhu rostliny i její kvalitě. Zatímco u běžnějších druhů jde spíše o drobný přivýdělek, u některých vzácnějších nebo náročnějších na sběr se výkupní ceny pohybují ve stovkách až tisících korun za kilogram sušené suroviny. Za vysokou výkupní cenou je obvykle i náročný ruční sběr a následné sušení.
Za tyto byliny zaplatí výkupny nejvíce
Následující přehled uvádí nejvyšší zjištěnou výkupní cenu za 1 kg sušené byliny podle ceníků vybraných českých výkupen.
|Bylina
|Nejvyšší zjištěná cena
|Hluchavka bílá
|2 590 Kč/kg
|Prvosenka jarní
|730 Kč/kg
|Heřmánek římský
|700 Kč/kg
|Chrpa polní
|580 Kč/kg
|Podběl lékařský
|510 Kč/kg
Seznam firem vykupující byliny podle krajů
Možností, kde léčivé byliny prodat, není v Česku mnoho. Přesto funguje několik výkupen, které od sběračů vykupují usušenou surovinu. Přehled ukazuje, kde je možné byliny odevzdat. Zjistili jsme, které byliny mají v Česku nejvyšší hodnotu a kde je možné je odevzdat.
|Kraj
|Výkupna
|Místo
|Jihočeský
|Byliny Mikeš
|Číčenice
|Jihočeský
|Vladimír Fröhlich
|Písek
|Karlovarský
|Herbona
|Cheb, Třebeň
|Ústecký
|Valdemar Grešík
|Děčín
|Pardubický
|Byliny Lukavice
|Lukavice
|Vysočina
|FYTONAP
|Rynárec
|Jihomoravský
|LEROS
|Strážnice
|Zlínský
|LEROS
|Uherský Brod
Nejvíce se cení květy, rozhoduje ale kvalita i náročnost sběru
Výkupní ceny se odvíjejí především od toho, jak vzácná je daná rostlina, jak náročný je její sběr a jak velká je poptávka ze strany zpracovatelů. Nejvyšší částky se často týkají květů, jejichž ruční sběr je časově náročný a u kterých se zároveň vyžaduje vysoká kvalita.
Mezi nejlépe hodnocené patří například některé druhy květů, jako je hluchavka, prvosenka nebo heřmánek. U těchto rostlin se výkupní ceny mohou pohybovat ve stovkách korun za kilogram, u vybraných druhů i výše. Běžnější byliny, například listy nebo natě, mají zpravidla nižší cenu, přesto mohou při větším množství představovat zajímavý sezónní přivýdělek.
Je však důležité počítat s tím, že výkupny neplatí za čerstvě utrženou rostlinu. Cena se vztahuje většinou na usušené byliny první jakosti, které splňují požadavky na čistotu, barvu, vůni i správné zpracování.
Výkupní ceny bylin: kolik platí Grešík, Herbona a LEROS
Pro představu jsme porovnali ceny vybraných bylin u několika českých výkupců: společnosti Valdemar Grešík – Natura, Herbona a LEROS. Uvedené částky jsou orientační a mohou se měnit podle kvality dodané suroviny a aktuálních podmínek výkupu.
Pozor, nejde o cenu za čerstvě natrhanou rostlinu. Výkupny platí pouze za usušenou bylinu.
|Bylina
|Sbíraná část
|Valdemar Grešík – Natura
|Herbona
|LEROS
|Hluchavka bílá
|květ
|2 590 Kč/kg
|800 Kč/kg
|70 Kč/kg
|Prvosenka jarní
|květ
|730 Kč/kg
|710 Kč/kg
|500 Kč/kg
|Heřmánek římský
|květ
|700 Kč/kg
|520 Kč/kg
|—
|Divizna velkokvětá
|květ
|390 Kč/kg
|442 Kč/kg
|440 Kč/kg
|Hloh obecný
|květ
|480 Kč/kg
|410 Kč/kg
|60–70 Kč/kg
|Lípa malolistá a velkolistá
|květ
|340 Kč/kg
|332 Kč/kg
|330 Kč/kg
|Bez černý
|květ
|250 Kč/kg
|178 Kč/kg
|160 Kč/kg
|Heřmánek lékařský
|květ
|220 Kč/kg
|194 Kč/kg
|200 Kč/kg
|Chrpa polní
|květ
|580 Kč/kg
|240 Kč/kg
|200 Kč/kg
|Podběl lékařský
|květ
|—
|510 Kč/kg
|—
Zdroj: webové stránky společností
Byliny nesbírejte u silnic ani na znečištěných místech
Základem je sbírat pouze zdravé a čisté rostliny. Byliny by neměly pocházet z míst u frekventovaných silnic, skládek nebo jinak znečištěných ploch. Důležitá je také správná identifikace rostliny, protože záměna jednotlivých druhů může znehodnotit celý sběr.
Významnou roli hraje i správná doba sběru. U každé rostliny se sklízí jiná část (květ, jindy list, nať nebo kořen), nejlepší kvalitu mívají rostliny nasbírané ve správné fázi růstu a za vhodného počasí. Není vhodné vysbírat celé stanoviště jedné rostliny a u chráněných druhů je sběr zakázán.
Sběrači by také měli dbát na správné sušení. Mokré nebo zapařené byliny mohou ztratit barvu, vůni i kvalitu a výkupna je nemusí přijmout. Ideální je sušit rostliny co nejrychleji po sběru a skladovat je tak, aby zůstaly suché a čisté. Společnost Valdemar Grešík – Natura na svých webových stránkách doporučuje byliny sušit na suchém a dobře větraném místě, nikoli na přímém slunci. Podle ní je správně usušená bylina zcela suchá a při manipulaci charakteristicky šustí.
Zvažovali byste sběr bylin jako sezónní přivýdělek?
Podmínky výkupu se u jednotlivých společností liší
Než sběrač dodá výkupně větší množství bylin, může být potřeba nejprve poslat malý vzorek ke kontrole. Společnost Valdemar Grešík – Natura například uvádí, že dodaný vzorek prochází kontrolou v laboratoři a teprve po jeho schválení se domlouvá další postup výkupu.
Kdo chce byliny odevzdávat do výkupu, měl by si předem ověřit aktuální podmínky konkrétní společnosti. Výkupní ceny i seznam přijímaných rostlin se mohou v průběhu roku měnit a každá výkupna má vlastní požadavky na kvalitu dodané suroviny.