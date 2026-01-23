Kdo dostane na podpoře v nezaměstnanosti 38 tisíc, 25 tisíc nebo 19 tisíc? Příklady odpoví

Od 1. ledna 2026 vstoupily v platnost změny zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., na základě čehož došlo k úpravě sazeb podpory v nezaměstnanosti, ale třeba i ke změně délky jejího pobírání v závislosti na věku. O těchto změnách jsme psali v našem včerejším článku, dnes se podíváme na příklady z praxe.
Celou podpůrčí dobu je možné pobírat stejnou výši podpory
Pan Karel má 39 let a v zaměstnání měl nadprůměrný předchozí příjem ve výši 120 000 Kč čistého měsíčně, ze kterého je mu počítána podpora v nezaměstnanosti. Podporu v nezaměstnanosti bude pobírat maximálně 5 měsíců s tím, že každý měsíc bude stejně vysoká. Půjde o částku 38 537 Kč.
V případě žadatele do 52 let sice podpora v nezaměstnanosti činí první dva měsíce nově 80 %, třetí a čtvrtý měsíc 50 % a po zbývající podpůrčí období 40 % z předešlého čistého příjmu, jenomže pan Karel měl nadprůměrný plat a maximální výše podpory v nezaměstnanosti za jeden kalendářní měsíc činí právě 38 537 Kč. Celkem mu bude za všech pět měsíců úřadem práce dohromady vyplaceno 192 685 Kč.
Nesoučinnost a nedoložení příjmu znamená nižší podporu
Paní Marcela má 37 let a v posledních měsících si v zaměstnání přišla na částku 48 000 Kč čistého. Problémem ale bylo, že úřadu práce nedoložila v lhůtě, kterou jí stanovil, dokumenty, které by takový příjem dokládaly. Úřad jí proto za první a druhý měsíc vyměřil částku 19 269 Kč, za třetí a čtvrtý měsíc 9635 Kč a za poslední pátý, pokud bude nadále v evidenci uchazečů o zaměstnání, dostane pouze 7226 Kč. Celkem může mít na podpoře za celou podpůrčí dobu 65 034 Kč.
Paní Marcela dostala nižší podporu právě proto, že nedoložila své příjmy a vycházelo se u ní tedy z principu, že potřebnou dobu pojištění pro nárok na dávku sice získala, ale nepodložila to čísly. Kdyby přitom dokumenty potvrzující výši čisté mzdy dodala, získala by měsíčně o dost více. Za první dva měsíce by to bylo 38 400 Kč, za třetí a čtvrtý měsíc 24 000 Kč a za poslední pátý 19 200 Kč. Celkem by na podpoře mohla dostat až 144 000 Kč.
Starší žadatelé mohou podporu pobírat až 11 měsíců
Paní Janě je 60 let, v zaměstnání dostala výpověď ve zkušební době a tak se registrovala do evidence uchazečů o zaměstnání a požádala o podporu v nezaměstnanosti. Její předchozí průměrný čistý příjem byl zhruba 32 000 Kč. Ví, že v prvních měsících má dostat 80 % čistého příjmu. Není si však jistá, jak dlouho bude podporu pobírat.
Osoby starší 57 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat až 11 měsíců. Paní Jana má první tři měsíce nárok na 80 % z předchozího průměrného čistého příjmu, čili 25 600 Kč. Čtvrtý, pátý a šestý měsíc dostane 16 000 Kč a sedmý až jedenáctý měsíc bude pobírat 12 800 Kč. Celkem tedy na podpoře dostane až 188 800 Kč.
Osoby, které odešly ze zaměstnání samy, už dávno nejsou znevýhodněny nízkou podporou
Pan Milan má 28 let a dosahoval zhruba 38 000 Kč v čistém. V zaměstnání však nebyl spokojený, proto dal výpověď, přihlásil se na úřad práce a požádal o podporu. Podivil se však, že nedostal 45 % z čistého příjmu, čili 17 100 Kč, ale byl mile překvapen, že mu úřad práce přiznal více. Jak to?
Ještě do konce roku 2025 platilo, že pokud dal zaměstnanec výpověď sám, čili neskončila mu pracovní smlouva anebo mu výpověď neuložil zaměstnavatel, dostal by na podpoře v nezaměstnanosti pouze 45 % z čistého platu po celou podpůrčí dobu. Od roku 2026 však dochází ke změně a i tito žadatelé o podporu mají první měsíce nárok na 80 % z čisté mzdy, aby se nebáli odejít ze zaměstnání a dopřát si čas na hledání nového.
Nárok na podporu plyne i z některých náhradních dob
Paní Ireně je 54 let. ČSSZ jí odejmula invalidní důchod třetího stupně a stupeň invalidity jí snížila na druhý. Paní Irena se tedy registrovala na úřadu práce a požádala o podporu, kterou dostala. Jak to?
Paní Irena sice neměla příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, ze kterých by se dala vypočítat podpora v nezaměstnanosti, ale nárok jí přesto vznikl, protože pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně je náhradní dobou důchodového pojištění, která se započítává i pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.“ Při výpočtu výše podpory se pak bude vycházet z toho, že žadatel neměl příjmy, které by mohl doložit. K tomu má navíc paní Irena nárok na podpůrčí dobu v délce 8 měsíců, protože je starší 52 let.
První tři měsíce dostane na podpoře 19 269 Kč, další tři 9635 Kč a sedmý a osmý měsíc jí bude náležet už jen 7226 Kč.
