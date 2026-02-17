Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Kdo má nejvyšší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem?

Kdo má nejvyšší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem?

Odchod do trvale kráceného předčasného důchodu znamená nižší důchod, finanční ztrátu však nemají všichni žadatelé o předčasný důchod stejnou. Rozdíly jsou v praxi poměrně značné. Komu snižuje předčasný důchod nejvíce měsíční důchod? Podívejme se na praktické výpočty.
Měsíční částka předčasného důchodu závisí na dosahovaných příjmech, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení u předčasného důchodu se zvyšuje za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Co se dozvíte v článku
  1. Zvolené krácení pro výpočty předčasného důchodu v článku
  2. Praktické výpočty rozdílů řádného a předčasného důchodu
  3. Zhodnocení údajů z tabulky
  4. Závěrem: komu se předčasný důchod nejvíce krátí?

Zvolené krácení pro výpočty předčasného důchodu v článku

Z důvodu krácení za každých započatých 90 kalendářních dní budeme v tabulce níže vypočítávat předčasné důchody při volbě předčasnosti v rozsahu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.

V tomto případě činí standardní krácení 18 % z výpočtového základu (tj. za 12 započatých intervalů předčasnosti) a nikoliv 19,5 % výpočtového základu jako by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Při splnění podmínky vysoké doby pojištění v rozsahu 45 let je krácení poloviční, splnit podmínku nároku na nižší krácení je však složité, protože se pro účely nižšího krácení nehodnotí některé náhradní doby pojištění (např. studium). 

Jak moc se zhoršil výpočet předčasného důchodu od roku 2009? Přečtěte si také:

Jak moc se zhoršil výpočet předčasného důchodu od roku 2009?

Praktické výpočty rozdílů řádného a předčasného důchodu

V tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod a předčasný důchod u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých měsíčních mezd za odpracované roky), vše dle výpočtové formule roku 2026. 

U řádného starobního důchodu počítáme se získanou dobou pojištění v rozsahu 46 let. U předčasného důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let. Odchod do předčasného důchodu znamená totiž i získání nižší doby pojištění. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti. Předčasnost je 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V posledním sloupci máme uvedeno, kolik procent z řádného starobního důchodu činí předčasný důchod u stejně vysokého osobního vyměřovacího základu.

Osobní vyměřovací základ Předčasný důchod Řádný důchod Předčasný důchod v % řádného důchodu
20 000 Kč 14 065 Kč 18 517 Kč 75,96 %
30 000 Kč 15 791 Kč 21 081 Kč 74,91 %
40 000 Kč 16 995 Kč 22 869 Kč 74,31 %
50 000 Kč 18 198 Kč 24 657 Kč 73,80 %
60 000 Kč 19 401 Kč 26 445 Kč 73,36 %
70 000 Kč 20 605 Kč 28 233 Kč 72,98 %
80 000 Kč 21 808 Kč 30 021 Kč 72,64 %
100 000 Kč 24 215 Kč 33 598 Kč 72,07 %
120 000 Kč 26 622 Kč 37 174 Kč 71,61 %
140 000 Kč 29 029 Kč 40 750 Kč 71,24 %
160 000 Kč 31 435 Kč 44 326 Kč 70,92 %
180 000 Kč 33 842 Kč 47 902 Kč 70,65 %
200 000 Kč 35 753 Kč 50 739 Kč 70,46 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Zhodnocení údajů z tabulky

Lidé s nadprůměrnými příjmy mají pochopitelně vyšší finanční rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem. Dle námi zvolených vstupních údajů je při osobním vyměřovacím základu ve výši 200 000 Kč řádný starobní důchod vyšší o 14 986 Kč než případný předčasný důchod, zatímco u osobního vyměřovacího základu ve výši 20 000 Kč je to o 4 452 Kč.

Odchodem do předčasné důchodu si však pohorší lidé s nadprůměrnými příjmy více i v procentním vyjádření. Neplatí tedy, že v procentech mají rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem všichni žadatelé o starobní důchod stejně vysoký.

Jak je to možné? Základní výměra důchodu se nikdy nekrátí a je stejně vysoká u řádného starobního důchodu i u předčasného důchodu. V praxi to znamená, že lidé s vysokými příjmy mají v procentech vyšší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem. Při osobním vyměřovacím základu 200 000 Kč dosahuje dle zvolených údajů v tabulce výše předčasný důchod 70,46 % řádného důchodu a u osobního vyměřovacího základu 20 000 Kč je to 75,96 %, což je již značný rozdíl 5,5 %.

Závěrem: komu se předčasný důchod nejvíce krátí?

Termín odchodu do předčasného důchodu je individuálním rozhodnutím a vždy záleží na konkrétní příjmové, majetkové, zdravotní či rodinné situaci žadatele o starobní důchod. I přes krácení je v praxi pro některé lidi odchod do předčasného důchodu zajímavým řešením jejich situace. Každopádně však platí, že odchod do předčasného důchodu nejvíce snižuje měsíční důchod lidem s vysokými příjmy, a to v korunách i v procentech. Odchod do předčasného důchodu by si měli pečlivě promyslet i lidé s nadprůměrnými příjmy.

