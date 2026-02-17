Kdo má nejvyšší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na dosahovaných příjmech, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Krácení u předčasného důchodu se zvyšuje za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.
Zvolené krácení pro výpočty předčasného důchodu v článku
Z důvodu krácení za každých započatých 90 kalendářních dní budeme v tabulce níže vypočítávat předčasné důchody při volbě předčasnosti v rozsahu 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku.
V tomto případě činí standardní krácení 18 % z výpočtového základu (tj. za 12 započatých intervalů předčasnosti) a nikoliv 19,5 % výpočtového základu jako by tomu bylo v případě odchodu do předčasného důchodu v nejdřívějším možném termínu přesně tři roky před dosažením řádného důchodového věku.
Při splnění podmínky vysoké doby pojištění v rozsahu 45 let je krácení poloviční, splnit podmínku nároku na nižší krácení je však složité, protože se pro účely nižšího krácení nehodnotí některé náhradní doby pojištění (např. studium).
Praktické výpočty rozdílů řádného a předčasného důchodu
V tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod a předčasný důchod u různých osobních vyměřovacích základů (průměrných hrubých měsíčních mezd za odpracované roky), vše dle výpočtové formule roku 2026.
U řádného starobního důchodu počítáme se získanou dobou pojištění v rozsahu 46 let. U předčasného důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let. Odchod do předčasného důchodu znamená totiž i získání nižší doby pojištění. Při výpočtu nepočítáme s výchovným na děti. Předčasnost je 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku. V posledním sloupci máme uvedeno, kolik procent z řádného starobního důchodu činí předčasný důchod u stejně vysokého osobního vyměřovacího základu.
|Osobní vyměřovací základ
|Předčasný důchod
|Řádný důchod
|Předčasný důchod v % řádného důchodu
|20 000 Kč
|14 065 Kč
|18 517 Kč
|75,96 %
|30 000 Kč
|15 791 Kč
|21 081 Kč
|74,91 %
|40 000 Kč
|16 995 Kč
|22 869 Kč
|74,31 %
|50 000 Kč
|18 198 Kč
|24 657 Kč
|73,80 %
|60 000 Kč
|19 401 Kč
|26 445 Kč
|73,36 %
|70 000 Kč
|20 605 Kč
|28 233 Kč
|72,98 %
|80 000 Kč
|21 808 Kč
|30 021 Kč
|72,64 %
|100 000 Kč
|24 215 Kč
|33 598 Kč
|72,07 %
|120 000 Kč
|26 622 Kč
|37 174 Kč
|71,61 %
|140 000 Kč
|29 029 Kč
|40 750 Kč
|71,24 %
|160 000 Kč
|31 435 Kč
|44 326 Kč
|70,92 %
|180 000 Kč
|33 842 Kč
|47 902 Kč
|70,65 %
|200 000 Kč
|35 753 Kč
|50 739 Kč
|70,46 %
Zdroj: vlastní výpočet autora
Zhodnocení údajů z tabulky
Lidé s nadprůměrnými příjmy mají pochopitelně vyšší finanční rozdíl mezi případným řádným starobním důchodem a předčasným důchodem. Dle námi zvolených vstupních údajů je při osobním vyměřovacím základu ve výši 200 000 Kč řádný starobní důchod vyšší o 14 986 Kč než případný předčasný důchod, zatímco u osobního vyměřovacího základu ve výši 20 000 Kč je to o 4 452 Kč.
Odchodem do předčasné důchodu si však pohorší lidé s nadprůměrnými příjmy více i v procentním vyjádření. Neplatí tedy, že v procentech mají rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem všichni žadatelé o starobní důchod stejně vysoký.
Jak je to možné? Základní výměra důchodu se nikdy nekrátí a je stejně vysoká u řádného starobního důchodu i u předčasného důchodu. V praxi to znamená, že lidé s vysokými příjmy mají v procentech vyšší rozdíl mezi řádným a předčasným důchodem. Při osobním vyměřovacím základu 200 000 Kč dosahuje dle zvolených údajů v tabulce výše předčasný důchod 70,46 % řádného důchodu a u osobního vyměřovacího základu 20 000 Kč je to 75,96 %, což je již značný rozdíl 5,5 %.
Závěrem: komu se předčasný důchod nejvíce krátí?
Termín odchodu do předčasného důchodu je individuálním rozhodnutím a vždy záleží na konkrétní příjmové, majetkové, zdravotní či rodinné situaci žadatele o starobní důchod. I přes krácení je v praxi pro některé lidi odchod do předčasného důchodu zajímavým řešením jejich situace. Každopádně však platí, že odchod do předčasného důchodu nejvíce snižuje měsíční důchod lidem s vysokými příjmy, a to v korunách i v procentech. Odchod do předčasného důchodu by si měli pečlivě promyslet i lidé s nadprůměrnými příjmy.
