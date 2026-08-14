Kdo nemůže obdržet přeplatek na zdravotním pojištění?

Hned v úvodu je nutné zdůraznit, že při výpočtu zdravotního pojištění se neuplatňují žádné daňové odpočty nebo daňové slevy, tak jako je tomu při výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Současně je pro výpočet zdravotního pojištění stanovena jedna sazba a není zaveden strop pro platbu zdravotního pojištění. Výpočet zdravotního pojištění je nejvíce zaveden na principu solidarity. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy jednu třetinu (tj. 4,5 %) a zaměstnavatelé dvě třetiny (tj. 9 %).
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Zaměstnanci mohou mít pouze přeplatek na dani z příjmu
Vzhledem k tomu, že zdravotní pojištění u zaměstnanců se vypočítává na měsíční bázi, tak zaměstnanci nemohou mít přeplatek na zdravotním pojištění. Celkovou částku zdravotního pojištění nesnižuje žádná položka. Na dani z příjmu mohou mít někteří zaměstnanci nárok na daňový přeplatek, na zdravotním pojištění však nikoliv.
OBZP neplatí zálohy ale měsíční platby
Osoby bez zdanitelných příjmů neplatí během roku měsíční zálohy, ale měsíční platby. Měsíční platba OBZP v roce 2026 činí 3 024 Kč (13,5 % z minimální mzdy 22 400 Kč). Osobou bez zdanitelných příjmů jsou v registru pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny vedeni všichni pojištěnci, kteří nejsou zaměstnanci, OSVČ nebo státními pojištěnci. Povinnost platit pojistné jako OBZP vzniká za kalendářní měsíc, po který tato skutečnost trvala všechny dny v měsíci. Pokud trvá po celý kalendářní měsíc evidence jako OBZP, tak je měsíční platba na zdravotním pojištění konečná a nelze ji obdržet zpět. OBZP platí měsíční zdravotní pojištění, ale nevyplňují roční přehledy.
Nelze platit nižší než minimální zálohy
V případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zdravotní pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterému odpovídá minimální měsíční záloha v daném roce. OSVČ platící během roku minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění, tak nemohou obdržet roční přeplatek. Roční zdravotní pojištění nemůže být nižší, než činí součet minimálních měsíčních záloh. V roce 2026 činí měsíční minimální záloha na zdravotním pojištění 3 306 Kč.
Paušální daň je konečná
Při splnění zákonných podmínek si mohou osoby samostatně výdělečně činné plnit veškeré své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně. Vstup do měsíčního paušálního režimu je dobrovolný a tuto možnost nemají všechny OSVČ. V praxi jsou tři pásma paušální daně v závislosti na výši a struktuře příjmů. V jedné měsíční paušální platbě je zahrnuta daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Jednou z výhod paušálního režimu je i skutečnost, že se nevyplňuje daňové přiznání a přehledy. Paušalisté tak nemohou obdržet přeplatek na žádné přímé dani, tedy ani na zdravotním pojištění.
Podnikající zaměstnanci platí zdravotní pojištění jednorázově
Výhodou podnikání při zaměstnání je mimo jiné i skutečnost, že se pro účely placení zdravotního pojištění jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a při výpočtu zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se u podnikajících zaměstnanců vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). Podnikající zaměstnanci navíc během roku neplatí měsíční zálohy na zdravotním pojištění, ale zdravotní pojištění se vypočítá vždy až za celý kalendářní rok. Roční zdravotní pojištění pak doplatí jednorázově při odevzdání přehledu. Z tohoto důvodu nemůže podnikajícím zaměstnancům vykonávající vedlejší samostatnou činnost vzniknout přeplatek na zdravotním pojištění.