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Kolik dostávají zastupitelé a členové volebních komisí v roce 2026?

Veronika Němcová
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Kolik v roce 2026 dostávají starostové, místostarostové a další zastupitelé? Odměny se liší podle funkce a velikosti obce. Přinášíme také přehled odměn členů volebních komisí pro letošní říjnové volby.
Autor: Shutterstock
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Po říjnových komunálních volbách usednou v obcích a městech noví zastupitelé. Za výkon své funkce mohou zastupitelé dostávat pravidelnou měsíční odměnu. Její výše závisí mimo jiné na velikosti obce a na tom, zda funkci vykonávají jako uvolnění, nebo neuvolnění.

Co se dozvíte v článku
  1. Uvolněný, nebo neuvolněný zastupitel?
  2. Jak se odměna zastupitele vypočítá?
  3. Kolik mohou zastupitelé v roce 2026 dostávat?
  4. Rozhoduje počet obyvatel obce
  5. Kolik dostanou členové volebních komisí?

Pro rok 2026 stanovilo Ministerstvo vnitra základnu pro výpočet odměn na 48 147 Kč. Oproti roku 2025 se tak tabulkové odměny zvýšily přibližně o 7,1 procenta.

Uvolněný, nebo neuvolněný zastupitel?

Zastupitelé mohou svoji funkci vykonávat uvolněně, nebo neuvolněně. Rozdíl je důležitý především pro způsob stanovení jejich odměny.

Uvolněný zastupitel je pro výkon své funkce uvolněn ze zaměstnání. Odměna mu náleží ve výši stanovené zákonem podle konkrétní funkce a velikosti obce.

Neuvolněný zastupitel naopak obvykle vykonává svoji funkci vedle zaměstnání nebo podnikání. U něj zákon stanovuje pouze maximální výši odměny. Konkrétní částku určuje zastupitelstvo obce a může stanovit i částku nižší.

Pokud neuvolněný zastupitel vykonává funkci starosty, platí pro něj zvláštní pravidlo. Odměna se může pohybovat v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku odměny, která by za stejnou funkci náležela uvolněnému starostovi. Pokud zastupitelstvo výši odměny nestanoví, náleží mu 0,3násobek.

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Jak se odměna zastupitele vypočítá?

Výpočet odměn je jednoduchý. Základem je částka stanovená pro daný rok, která se vynásobí zákonným koeficientem podle konkrétní funkce a velikosti obce.

Pro rok 2026 je základna 48 147 Kč. Koeficienty jsou uvedeny přímo v příloze zákona o obcích.

Například uvolněný starosta obce s 5 001 až 10 000 obyvateli má koeficient 2,040. Výpočet tedy vypadá takto:

48 147 × 2,040 = 98 219,88 Kč

Po zaokrouhlení nahoru činí měsíční odměna 98 220 Kč.

U neuvolněného člena zastupitelstva se stejným způsobem vypočítá maximální možná odměna. Obec ale může zastupiteli přiznat méně. Odměny se podle zákona zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Chodíte k volbám pravidelně?

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Kolik mohou zastupitelé v roce 2026 dostávat?

Konkrétní částka se liší podle funkce a počtu obyvatel obce. Pro představu lze uvést několik příkladů:

Funkce

Velikost obce

Koeficient

Odměna v roce 2026

Neuvolněný člen zastupitelstva

301–600 obyvatel

0,041

max. 1 975 Kč

Neuvolněný místostarosta

20 001–50 000 obyvatel

1,303

max. 62 736 Kč

Uvolněný starosta

5 001–10 000 obyvatel

2,040

98 220 Kč

Uvolněný místostarosta

50 001–100 000 obyvatel

2,307

111 076 Kč

Uvolněný starosta

nad 200 000 obyvatel

3,451

166 156 Kč

Zdroj: Sdělení č. 406/2025 Sb. a Zákon č. 128/2000 Sb.

Rozhoduje počet obyvatel obce

Při výpočtu odměny se nepoužívá aktuální počet obyvatel v průběhu roku. Zákon stanovuje, že se vychází z počtu obyvatel s trvalým pobytem v obci k 1. lednu kalendářního roku, ve kterém se konaly volby do zastupitelstva obce.

Velikost obce tak určuje, do které kategorie v tabulce spadá. Od toho se následně odvíjí koeficient pro jednotlivé funkce.

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Kolik dostanou členové volebních komisí?

V říjnu 2026 se kromě voleb do zastupitelstev obcí uskuteční také volby do Senátu. Senátní volby se ale nebudou konat všude. Zatímco komunální volby proběhnou v celé České republice, do Senátu se letos volí pouze ve 27 z 81 senátních volebních obvodů. 

Základní zvláštní odměna je stejná bez ohledu na druh voleb: řadový člen dostane 2 500 Kč, místopředseda 3 000 Kč a předseda a zapisovatel 3 500 Kč.

Funkce

Základní odměna

Člen komise

2 500 Kč

Místopředseda

3 000 Kč

Předseda

3 500 Kč

Zapisovatel

3 500 Kč

Pokud se v daném volebním okrsku konají komunální volby současně s volbami do Senátu, zvyšuje se odměna o dalších 800 Kč. V okrscích, kde se letos volby do Senátu nekonají, toto navýšení za souběh senátních a komunálních voleb nenáleží.

Funkce

Odměna při souběhu komunálních a senátních voleb

Člen komise

3 300 Kč

Místopředseda

3 800 Kč

Předseda

4 300 Kč

Zapisovatel

4 300 Kč

V případě, že se v daném senátním obvodu uskuteční také druhé kolo voleb do Senátu, odměna se dále zvyšuje. Řadový člen dostane dalších 1 000 Kč, místopředseda 1 200 Kč a předseda a zapisovatel 1 500 Kč

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Funkce

Celková odměna při komunálních volbách a obou kolech Senátu

Člen komise

4 300 Kč

Místopředseda

5 000 Kč

Předseda

5 800 Kč

Zapisovatel

5 800 Kč

Členům komisí v obcích, kde se senátní volby nekonají, nenáleží navýšení o 800 Kč za souběh komunálních a senátních voleb. Vyšší částky se týkají okrsků, kde se současně konají volby do Senátu, případně také jeho druhé kolo.

Volby do zastupitelstev obcí a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2026. Případné druhé kolo voleb do Senátu připadá na 16. a 17. října 2026.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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