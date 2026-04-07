Finance.cz  »  Pojištění

Kolik na rovnátka přispívají české zdravotní pojišťovny?

Ortodontická léčba je často nákladná, ale české zdravotní pojišťovny dokážou část nákladů snížit. Péči pro děti do 22 let hradí zákonné pojištění, materiál fixních rovnátek si většina pacientů doplácí sama. Některé pojišťovny nabízejí příspěvky z preventivních programů, o které je třeba požádat.
rovnátka
Autor: Shutterstock
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Ceny za rovnátka se mohou pohybovat i v desítkách tisíc korun. Proto je vhodné vědět, kdy zdravotní pojišťovna hradí samotnou ortodontickou péči a kdy si pacient musí doplatit materiál. Kromě toho některé pojišťovny nabízejí příspěvky z programů zdravotních benefitů, o které si musí pojištěnec zažádat sám.

Kdy pojišťovna hradí fixní rovnátka

Pokud se pacient rozhodne pro léčbu pomocí fixních rovnátek, zdravotní pojišťovna hradí samotnou ortodontickou péči u pacientů do 22 let věku, dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Toto věkové omezení přitom neplatí pro pacienty se závažnými onemocněními, u kterých může být léčba hrazena i později.

Je však důležité rozlišovat mezi samotnou léčbou a použitým materiálem. Výkony ortodontisty pojišťovna pokrývá, materiál fixních rovnátek (zámky, kroužky nebo intraorální oblouky…), si většina pacientů částečně hradí sama. Plná úhrada materiálu se nově vztahuje pouze na pacienty se závažnými diagnózami.

Jak je to u snímacích rovnátek

U snímacích rovnátek jsou hrazeny veškeré výkony spojené s ortodontickou léčbou opět do 22 let věku, u pacientů se závažnými onemocněními se věkové omezení neuplatňuje.

Samotná snímací rovnátka jsou však plně hrazena jen do tohoto věku. Po jeho překročení, pokud nejde o závažný zdravotní stav, se na jejich úhradě pacient podílí.

Do péče hrazené zdravotními pojišťovnami spadá celá řada úkonů souvisejících s léčbou. Patří sem například vstupní vyšetření včetně rentgenových snímků a analýzy modelů chrupu, samotné nasazení aparátu, pravidelné kontroly průběhu léčby i jeho následné sejmutí.

Jaké pojišťovny vám pomohou snížit náklady na rovnátka?

Některé české pojišťovny nabízejí i příspěvky na rovnátka prostřednictvím svých preventivních programů. Tyto příspěvky nejsou automatické, to znamená, že si o ně pacient musí sám zažádat. Výše úhrady se liší podle pojišťovny i typu léčby. Jde především o úhradu materiálu, případně doplňkových výkonů.  Příspěvky tak mohou částečně snížit celkové náklady spojené s léčbou fixními či snímacími aparáty. 

V následující části přinášíme přehled o tom, které pojišťovny příspěvky poskytují, pro koho jsou určeny a jak je možné o ně žádat.

Čerpáte bonusy a příspěvky u své zdravotní pojišťovny?

Zobraz výsledek

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR)

Pojišťovna přispívá až 1 500 Kč dětem do 18 let na fixní i snímatelná rovnátka zubů. Příspěvek je možné čerpat jednou za dva roky. Žádost o příspěvek je nutné podat nejdéle 3 měsíce od data úhrady. Lze ji podat elektronicky přes aplikaci nebo datovou schránkou. Zároveň pojišťovna upozorňuje, že příjem žádostí může být uzavřen dříve, pokud dojde k vyčerpání finančních prostředků.

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Oborová zdravotní pojišťovna nabízí příspěvky na rovnátka prostřednictvím svého preventivního programu Vitakarta, který funguje na principu sbírání kreditů. Klienti získávají kredity za absolvované preventivní prohlídky a ty mohou následně proměnit za finanční podporu na ortodontickou léčbu. Výše příspěvku závisí na počtu nasbíraných kreditů a splnění podmínek programu. Maximálně lze čerpat až 10 000 korun ročně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)

VoZP poskytuje příspěvek až 1 500 korun pro děti do 18 let. Příspěvky jsou určené na nesnímatelný (fixní) i snímatelný ortodontický aparát (vč. foliového) nebo jeho rekonstrukci (doplnění součástí) v době aktivní i retenční fáze léčby. Žádost můžete podat přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí příspěvek až 500 korun ročně, který se čerpá prostřednictvím bodového systému v programu Bonus Plus.  Pojištěnci získávají body za absolvované preventivní prohlídky a ty lze následně uplatnit na příspěvek na ortodontickou léčbu. Samotná aktivace programu je ohodnocena 100 body.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda nabízí svým pojištěncům příspěvek na každou čelist až 2 000 korun, maximálně tedy 4 000 Kč, a to jednou za život. Příspěvek se vztahuje na děti a mládež do 18 let a vztahuje se na fixní ortodontické aparáty, včetně tzv. neviditelných rovnátek. Na snímací aparáty se nevztahuje. 

Revírní bratrská pokladna (RBP)

U RBP je příspěvek na rovnátka součástí nabídky preventivních programů pro děti a mládež, kde je příspěvek jedním z mnoha možných bonusů, které si pojištěnec může vybrat. Děti a mladiství do 18 let mohou získat příspěvek na rovnátka až do výše 1 000 Kč. Tento příspěvek je určen na úhradu fixního nebo snímacího aparátu, případně jejich opravy či úpravy. Podporu lze čerpat prostřednictvím portálu my213 nebo po podání žádosti na pobočce.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

VZP v současnosti nepřispívá na rovnátka v rámci svých preventivních programů.

Na příspěvek na péči se bude dál čekat i několik měsíců. Přesun pod ČSSZ se nejspíš odloží

Jak online získat přehled plateb vynaložených zdravotní pojišťovnou na vaši péči?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:




Nejnovější články

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

