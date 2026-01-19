Prevence, žádné dluhy a pak teprve peníze. Jaké benefity nabízejí pojišťovny v roce 2026?

Veřejné zdravotní pojišťovny v Česku nabízejí svým klientům kromě standardního veřejného zdravotního pojištění také doprovodné benefity, které jim mohou ušetřit peníze a podpořit zdravý životní styl.
- Bez preventivní prohlídky a bez dluhů už na některé příspěvky nedosáhnete
- Příspěvky od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)
- Příspěvky od České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP)
- Příspěvky od Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP)
- Příspěvky od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)
- Příspěvky od Oborové zdravotní pojišťovny (OZP)
- Příspěvky od Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ)
- Příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny (RBP)
Tyto benefity nejsou hrazeny z povinného pojištění, ale plynou z fondu prevence nebo preventivních programů pojišťoven. Klienti si proto mohou při úhradách za preventivní a podpůrné služby, sportovní aktivity, očkování, dentální hygienu či jiné zdravotní aktivity přijít na stovky až tisíce korun ročně. Musejí si však o benefity zažádat sami, a to přes online portál konkrétní zdravotní pojišťovny do konce kalendářního roku. Konkrétní datum si stanovuje sama pojišťovna. Čerpání příspěvků z fondu prevence je zcela dobrovolné.
Druhy benefitů a jejich výše se liší podle pojišťovny a mohou být navázány na splnění podmínek, jako je absolvování preventivní prohlídky, doložení úhrady služby, bezdlužnosti či aktivní účasti v programu.
Některé pojišťovny v roce 2026 aktualizovaly svoji nabídku. Například rozšířily nabídku benefitů nebo navýšily maximální výši příspěvku ze strany pojišťovny.
Bez preventivní prohlídky a bez dluhů už na některé příspěvky nedosáhnete
Od 1. ledna 2026 musí všechny zdravotní pojišťovny u vybraných preventivních příspěvků povinně kontrolovat, zda se klient účastní prevence a nemá dluhy na pojistném.
Na příspěvek z fondu prevence tak nedosáhne ten, kdo neabsolvoval zákonnou preventivní prohlídku, ani ten, kdo má vůči pojišťovně splatný a neuhrazený dluh. Výjimku mají lidé, kteří mají sjednaný splátkový kalendář a řádně ho dodržují, nebo ti, kterým pojišťovna nezajistila preventivní péči v zákonné lhůtě.
Příspěvky od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)
Mezi nejviditelnější změny u VZP patří vyšší příspěvek na očkování proti chřipce pro dospělé, který nově činí 300 korun.
Novinkou je také rozšířená podpora pro diabetiky, těm přibyl příspěvek na edukační pobyty organizované pacientskými organizacemi uvedenými v seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR.
Zároveň zde dochází ke změně celkového složení příspěvku pro diabetiky. Nově bude možné využít příspěvek ve výši až 6000 Kč následovně:
- 1500 Kč na edukační pobyty (bez omezení věku)
- 1500 Kč na vybrané rehabilitační procedury a terapie (bez omezení věku)
- 3000 Kč na přístrojové ošetření nohou (klienti starší 18 let)
Změny se dotkly i onkologických pacientů, kteří mohou čerpat příspěvek ve výši 2 000 korun na pomůcky při léčbě, a to i v případě preventivních zákroků z genetických důvodů.
Nabízené příspěvky pro rok 2026 (příklady):
- Podpora pohybových aktivit u dětí: 2000 Kč/rok
- Podpora pohybových aktivit u dospělých: 500 Kč/rok
- Rehabilitační aktivity (plavání, sauna, masáže, solná jeskyně, kryokomora, otužování): 1000 Kč/rok
- Podpora kojení, pomůcky, aktivity (pro těhotné ženy, maminky do 6 měsíců od porodu): 5000 Kč/rok
- Preventivní komplexní onkologická prohlídka (35+): 3000 Kč/rok
- Terapeutická sezení (7+): 5000 Kč/rok
- Dentální hygiena (18+): 500 Kč/rok, děti 2000 Kč/rok
Všechny poskytované příspěvky naleznete zde.
Příspěvky od České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP)
U České průmyslové zdravotní pojišťovny se v roce 2026 nabídka benefitů rozšířila tak, aby lépe podporovala zdraví klientů.
ČPZP navýšila částku v programu Duševní zdraví až na 6 000 Kč, což je významně více než v předchozím roce. Rovněž zvýšila příspěvek na sportovní kroužky pro děti na 700 Kč. Jako novinku pojišťovna představila program Porod+ s příspěvkem až 500 Kč na nadstandardní služby související s porodem.
V doplňkovém programu Bonus Plus rozšířila možnosti čerpání, a to tak, že klienti mohou nově využít příspěvky i na aktivity jako Menopauza, Prostata, sportovní ochranné pomůcky, ochrannou přilbu pro dospělé či trekové hole.
Rodiče dětí s celiakií mohou nově v rámci programu Celiakie a dědičné metabolické poruchy uhradit z příspěvku také bezlepkové obědy ve školní jídelně. ČPZP jim zároveň i v roce 2026 přispívá na bezlepkovou dietu až 4 000 korun.
Nabízené příspěvky pro rok 2026 (příklady):
- Podpora pohybových aktivit u dětí: 700 Kč/rok
- Prevence obezity u dětí i dospělých: 500 Kč/rok
- Příspěvek na očkování: 1000 Kč/rok, děti 1 500 Kč/rok
- Podpora pohybových aktivit u dospělých: 700 Kč/rok
- Laserové operace očí: 1000 Kč/rok
- Dentální hygiena pro dospělé: 500 Kč/rok
- Prevence rakoviny tlustého střeva: 500 Kč/rok
Všechny poskytované příspěvky naleznete zde.
Příspěvky od Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP)
VoZPse zaměřila především digitalizaci systému bonusů. Program Zdravý pojištěnec bude v novém roce postupně ukončen a nahrazen novým systémem bonusů. Bonusy za absolvovanou prevenci podle nového systému bude možné v roce 2026 přidávat ke stávajícím příspěvkům, a to prostřednictvím Klientského portálu nebo mobilní aplikace Zdraví na klik, jak uvádí pojišťovna na svých webových stránkách.
Co se týče benefitů, tak pojišťovna oficiálně neuvádí jejich navýšení pro rok 2026.
Dle našeho srovnání došlo k navýšení příspěvku na podporu pohybových aktivit u dospělých na 700 korun. Pojišťovna rovněž zvýšila příspěvek na roční předplatné prémiové verze aplikace Kalorické Tabulky.
Nabízené příspěvky pro rok 2026 (příklady):
- Podpora pohybových aktivit u dětí: 1000 Kč/rok
- Podpora pohybových aktivit u dospělých: 700 Kč/rok
- Podpora rozvoje dětí a prevence duševních poruch: 1000 Kč/rok
- Dentální hygiena pro dospělé i děti: 500 Kč/rok
- Novorozenecký balíček (pro každého novorozence)
- Aplikace kalorické tabulky: 899 Kč/rok
- Paruka po onkologické léčbě/alopecii: 1000 Kč/rok
- Odvykání kouření: 400 Kč /rok
Všechny poskytované příspěvky naleznete zde.
Příspěvky od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)
Pojišťovna klade v roce 2026 větší důraz na prevence infekčních a psychických onemocnění. Na běžná očkování přispívá až 2 000 Kč jak dětem, tak dospělým. Navýšila příspěvky u některých specifických vakcín, a to například na očkování proti HPV až 1 500 Kč a proti RSV až 2 000 Kč. Podpora duševního zdraví zůstává vysoká s příspěvkem až 4 000 Kč na péči klinického psychologa, logopeda či psychoterapeuta.
Rovněž podporuje rodičky a klienty s chronickými onemocněními. Pro těhotné je dostupný příspěvek až 3 000 Kč na služby porodní asistentky při porodu. Nově mohou rodiče dětí s chronickými kožními nebo respiračními potížemi čerpat příspěvek až 1 500 Kč na zdravotnické prostředky či léčivé procedury (např. solná jeskyně nebo fototerapie).
Nabízené příspěvky pro rok 2026 (příklady):
- Sportovní pohybové aktivity pro děti: 1 500 Kč/rok
- Sportovní pohybové aktivity pro dospělé: 500 Kč/rok
- Screeningové vyšetření tupozrakosti u dětí do 10 let: 1500 Kč/rok
- Očkování pro dospělé: 2000 Kč/rok
- Prevence cukrovky: 500 Kč/rok
- Prevence karcinomu kůže: 500 Kč/rok
Všechny poskytované příspěvky naleznete zde.
Příspěvky od Oborové zdravotní pojišťovny (OZP)
OZP v roce 2026 udržuje stabilní a rozsáhlou nabídku preventivních příspěvků. Upozorňuje však na novou povinnost absolvovat preventivní prohlídku a být bez dluhů vůči pojišťovně, což je hlavní změna, kterou klienti musí mít na paměti při čerpání příspěvků. Podmínka bezdlužnosti a preventivních prohlídek je platná také pro pojištěnce jiných pojišťoven.
Nabízené příspěvky pro rok 2026 (příklady):
- Sportovní pohybové aktivity pro děti od 6 – 14 let: 1000 Kč/rok
- Dentální hygiena pro děti: 1000 Kč/rok
- Příspěvek pro novorozence: 3000 Kč/rok
- Pro těhotné: 3000 Kč/rok
- Vitamíny pro seniory nad 70 let: 500 Kč/rok
- Prevence infarktu: 1 200 Kč/rok
- Prevence obezity u dětí: 1000 Kč/rok
- Příspěvek pro onkologicky nemocné: 4000 Kč/rok
- Očkování: 1000 Kč/rok, proti chřipce 500 Kč/rok
Všechny poskytované příspěvky naleznete zde.
Příspěvky od Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (ZPŠ)
ZPŠ zatím nezveřejnila konkrétní novinky v příspěvcích pro rok 2026, které by se zásadně lišily od nabídky roku 2025. Její nabídka programů a příspěvků zůstává rozsáhlá a podobná jako v předchozím období.
Nabízené příspěvky pro rok 2026 (příklady):
- Sportovní pohybové aktivity pro děti: 800 Kč/rok
- Sportovní pohybové aktivity pro dospělé: 700 Kč/rok
- Ostatní nevymezené očkování: 1000 Kč/rok
- Podpora nutričního poradenství: 2000 Kč/rok
- Prevence karcinomu prsu: 1000 Kč/rok
- Novorozenecký balíček v hodnotě: 2500 Kč
- Neinvazivní prenatální testování: 4000 Kč/rok
- Dentální hygiena: 400 Kč/rok pro dospělé, děti 700 Kč/rok
Všechny poskytované příspěvky naleznete zde.
Příspěvky od RBP, zdravotní pojišťovny (RBP)
Pojišťovna pro rok 2026 navýšila některé klíčové benefity. Například příspěvek na komplexní onkologickou prohlídku se zvýšil ze 3 000 Kč na 4 000 Kč a příspěvek pro miminka do 1 roku vzrostl ze 1 300 Kč na 2 000 Kč, který lze využít i na potřeby jako kojenecká mléka, pleny nebo vitamín D.
Nově je také k dispozici 500 Kč na vyšetření familiární hypercholesterolémie, které pomáhá odhalit dědičné zvýšení cholesterolu.
Děti a mládež, kteří aktivně používají aplikaci my213, mají vyšší příspěvek na permanentky, diagnostiku, ošetření či brýlové obruby až 1 000 Kč na rok(nárůst oproti předchozímu roku).
Nabízené příspěvky pro rok 2026 (příklady):
- Kurz plavání organizovaný základní školou nebo mateřskou školkou pro děti: 500 Kč/rok
- Konzultace snižování nadváhy a obezity u dětí: 500 Kč/rok
- Dentální hygiena pro děti: 1000 Kč/rok
- Odvykání kouření: 500 Kč/rok
- Duševní pohoda / psychohygiena: 5000 Kč/rok
- Příspěvek na paruky: 1000 Kč/rok
- Příspěvek na saunu: 700 Kč/rok
- Očkování: 1000 Kč/rok
Všechny poskytované příspěvky naleznete zde.
