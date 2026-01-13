Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026? Vypočítejte si je v naší kalkulačce

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026? Vypočítejte si je v naší kalkulačce

Od roku 2026 dochází ke změně výpočtu nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy. Nová pravidla upravují nejen samotný výpočet, ale i hranici pro neomezené srážky. Podívejte se, co se mění a jaký dopad to bude mít na čistou mzdu.
Od 1. ledna 2026 došlo ke změně výpočtu nezabavitelné částky. Tedy částky, která musí dlužníkovi zůstat z výplaty, jestliže jeho mzda podléhá srážkám ze mzdy. Ke změně výpočtu muselo dojít na základě toho, že od 1. října 2025 nabyl v účinnost zákon o dávce státní sociální pomoci, který zároveň zrušil část státní sociální podpory, která udávala normativní náklady na bydlení. 

Do konce roku 2025 však zůstal v platnosti ještě “starý” model výpočtu s normativními náklady platnými k 1. lednu 2025, a to i přesto, že superdávka vešla v účinnost již k 1. říjnu 2025.

Jak se bude nově postupovat při výpočtu nezabavitelné částky?

Nově se nezabavitelná částka bude vypočítávat ze tří složek: normativních nákladů na bydlení pro jednočlennou domácnost v obci s minimálně 70 000 obyvateli podle zákona o státní sociální pomoci, energetického paušálu pro jednočlennou domácnost a životního minima jednotlivce.

Výše normativních nákladů na bydlení pro rok 2026 je dána sdělením MPSV, které vyšlo 11. prosince 2025.

Nezabavitelná částka na samotného dlužníka bude představovat 85 % součtu uvedených hodnot.

Výpočet:normativní nájemné 9 430 Kč + energetický paušál 2300 Kč + životní minimum 4860 Kč

9 430 Kč + 2 300 Kč + 4860 Kč = 16 590 Kč, 85 % z 16 590 Kč = 14 101,5 Kč (po zaokrouhlení 14 102 Kč)

Do konce roku 2025 činí nezabavitelná částka na osobu 13 026,66 Kč. Navržená výše pro rok 2026 je 14 102 Kč.

K takto stanovené částce se za každou vyživovanou osobu přidává jedna čtvrtina nezabavitelné částky. V roce 2026 tato částka činí 3 526 Kč. Za nezaopatřené děti se nezabavitelná částka přičítá vždy. Je-li však předmětem pohledávek výživné, tato částka se nepřipočte za osoby, kvůli kterým se výživné exekucí vymáhá.

Vypočítejte si výši srážek ze mzdy
Manžel nebo registrovaný partner se nepovažuje za vyživovanou osobu, pokud on nebo povinný nemá přiznán starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně nebo sirotčí důchod.

Uplatnění nezabavitelné částky na manžela nebo partnera

Od roku 2025 již manžel, manželka ani partner či partnerka dlužníka nejsou automaticky považováni za vyživované osoby, a proto se na ně běžně nezabavitelná částka nevztahuje

Nezabavitelná částka na manžela, manželku nebo partnera či partnerku ve smyslu občanského zákoníku nebo zákona o registrovaném partnerství se uplatní pouze tehdy, pokud dlužník svému zaměstnavateli prokáže, že jemu samotnému nebo jeho manželovi/manželce či partnerovi/partnerce byl přiznán starobní důchod, invalidní důchod druhého nebo třetího stupně, případně sirotčí důchod.

Čistá mzda zbývající po odečtení nezabavitelného minima se následně rozdělí na tři stejné části. Jedna třetina je určena k úhradě pohledávek a zbývající dvě třetiny zůstávají dlužníkovi. V případě přednostních pohledávek, jako je například výživné nebo daňové nedoplatky, se k jejich úhradě použijí dvě třetiny mzdy.

Nově stanovená hranice pro neomezené srážky ze mzdy

Zároveň se zavádí nový limit, od kterého lze z čisté mzdy provádět neomezené srážky. Tento limit se určí jako 1,9násobek součtu normativních nákladů na bydlení pro jednočlennou domácnost v obci s minimálně 70 000 obyvateli podle zákona o státní sociální pomoci, energetického paušálu pro jednočlennou domácnost a životního minima jednotlivce.

Výpočet:
1,9 × 15 529 Kč = 29 505,1 Kč

Nově tedy bude hranice, nad níž se zbývající část čisté mzdy sráží bez omezení, činit 29 505,1 Kč (po zaokrouhlení 29 505 Kč).

Příklad 1

  • Čistá mzda 35 000 Kč
  • 2 děti = 2 vyživovací povinnosti = 7 052 Kč 
  • Nejde o přednostní pohledávku

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč + 7 052 Kč = 21 154 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 35 000 Kč −  21 154 Kč = 13 843 Kč  (nepřekračuje 31 521 Kč)

Srážky ze mzdy: ⅓ z 13 843 Kč =  4 615 Kč

Výplata na účet = 30 385 Kč

Příklad 2

  • Čistá mzda: 26 000 Kč
  • Žádná vyživovací povinnost
  • Nejde o přednostní pohledávku

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč

Čistý příjem po odečtení nezabavitelné částky = 26 000 Kč − 14 102 = 11 898 Kč  (nepřekračuje 31 521 Kč)

Srážky ze mzdy: ⅓ z 11 898 Kč =  3 966 Kč

Výplata na účet = 22 034 Kč

Příklad 3

  • Čistá mzda 50 000 Kč
  • Rozvedený a 2 děti
  • Žádná vyživovací povinnost (dluh na výživném na děti − ¼ z nezabavitelné částky se nezapočítává)
  • Jde o přednostní pohledávku (dluh na výživném)

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč 

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 50 000 Kč − 14 102 Kč = 35 898 Kč : (překračuje 31 521 Kč o 4 377 Kč)

Srážky ze mzdy: 1/3 z 31 521 Kč (maximální limit)  = 10 507 Kč × 2 (přednostní pohledávka) = 21 014 Kč + 4 377 Kč (zbytek) = 25 391 Kč

Výplata na účet = 24 609 Kč

Příklad 4

  • Čistá mzda 40 000 Kč
  • 1 dítě, manželka = 1 vyživovací povinnost = 3 526 Kč (manželka nesplňuje podmínky pro přiznání 1/4 nezabavitelné částky)
  • Nejde o přednostní pohledávku

Celková nezabavitelná částka: 14 102 Kč + 3 526 Kč = 17 628 Kč

Čistá mzda po odečtení nezabavitelné částky: 40 000 Kč − 17 628 Kč = 22 372 Kč  (nepřekračuje 31 521 Kč) 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Srážky ze mzdy: ⅓ z 22 372 Kč = 7 458 Kč

Výplata na účet = 32 542 Kč

