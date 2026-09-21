Komentář: Státní rozpočet je zklamáním pro voliče ANO, SPD i Motoristů

Státní rozpočet kritizuje Národní rozpočtová rada, opozice, ale i předsedové a poslanci vládních stran. Voliči ANO, SPD i Motoristů rovněž vyjadřují rozhořčení nad některými výdaji státu. Co nejvíce by mělo štvát voliče ANO, SPD a Motoristů?
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Nejvyšší rozpočet na obranu v režii SPD
Latinské přísloví „Kdo chce mír, připravuje se na válku“ bylo českými politiky zkráceno na „Chceme mír“, přestože plnohodnotná válka probíhá několik stovek od našich hranic. Ve Vrběticích ruští agenti vyhodili do povětří muniční sklad, přičemž zemřeli dva čeští občané. O hybridní válce u nás i našich sousedů nemluvě.
Proti brojení vystupovali během volební kampaně především zástupci SPD. Rovněž zástupci ANO často zmiňovali „Chceme mír“ a dlouhé roky se tak na ministerstvu obrany skutečně chovali, kdy se výdaje na obranu pohybovaly kolem 0,9 % až 1,5 % HDP (i pod vedením nynějšího ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO)).
Například poslanec Miloslav Ševčík (zvolený za SPD) navrhuje snížení výdajů na obranu o 20 miliard korun oproti plánovanému rozpočtu. Sám předseda SPD Tomio Okamura ještě před jednáním koaličních partnerů mluvil o snížení výdajů na obranu o 7,5 miliardy korun. Při probíhající válce na Ukrajině je to zajímavá obranná strategie SPD, vlastně i zrádná.
Zbývající vládnoucí strany ANO a Motoristé avizovali, že obranný rozpočet splní závazky NATO, tedy bude ve výši 2 % HDP (celkem 195 mld. Kč obranných výdajů). Rozpočet na obranu ve výši 191 mld. Kč bude nejvyšší v historii Česka, což by od ministra Zuny, nominanta za SPD, čekal málokterý volič SPD či jejich podstran. Voliči SPD to musí brát pozitivně, předseda SPD Tomio Okamura jistě zařídí osekání schodku státního rozpočtu:
Motoristé a SPD schodek státního rozpočtu neuhlídali…
Schodek státního rozpočtu nad 380 miliard korun bude druhým nejvyšším v historii Česka, navíc si nepůjčujeme na investice, ale již na provoz státu. Zástupci Motoristů a SPD se sami stavěli do role hlídačů schodku státního rozpočtu. Předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že schodek státního rozpočtu nebude 389 miliard korun, ale sníží se o jednotky miliard, což je dle volebního výsledku Motoristů takřka úspěch.
Podařilo se jim vlastními slovy „uhlídat Babiše“, jak avizovali zástupci Motoristů a SPD? Pomůžeme si alegorií, kde veřejné finance budou ovečky.
Pasáčky můžeme pojmenovat Petr, Matěj či Libor. Za denního světla jmenovaná trojice usne (či přivře oko?) a ovečky jim sežerou vlci, které raději necháme beze jmen.
Pasáčci se probrali až při ohryzávání vlastních kotníků a stehen. „To nejcennější jsme uchránili. Vlk slíbil, že příště už výš nepůjde“, prohlásili vítězoslavně pasáčci.
Ano, na rok 2028 plánuje ministerstvo financí snížení schodku státního rozpočtu na 290 miliard korun. Ale jak se ušetří takřka 100 miliard korun, je zahaleno tajemstvím a konkrétní opatření ke snížení slibuje vláda časem osvětlit. Držme státnímu rozpočtu palce, ale nebuďme naivní, protože:
„Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“
„Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“ předvolení heslo vládního hnutí ANO, spojené s mimořádnou valorizací důchodů z června 2023, kdy tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) snížila valorizaci v průměru přibližně o necelých 1000 Kč, o čemž se můžete přesvědčit v naší kalkulačce valorizace důchodů. O oprávněnosti snížení valorizace musel rozhodovat až Ústavní soud ČR.
Řada důchodců tak mohla nabýt očekávání, že nynější vláda skutečně přidá důchodcům plošně „ukradnutých“ 1000 Kč. Ne, nepřidá, tedy alespoň ne od příštího roku. Dle nynějšího legislativního vzorce by lednová valorizace činila přibližně 270 Kč, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) uvedl, že by se důchody měly zvyšovat nad tento rámec v řádech desítek až stovek korun, nevyloučil ani jednorázový příspěvek k důchodům.
Takové zvýšení úplně nekonvenuje s očekáváním značné voličské základny hnutí ANO, které mohlo skutečně nabýt očekávání razantního zvýšení důchodů. Sám ministr Juchelka (ANO) ještě na začátku září naznačoval i možný růst důchodů o necelých 600 Kč, tedy maximum, což dovoluje zákonný rámec (aktuálně kolem 576 Kč). Konečnou podobu valorizace důchodů bychom se měli dozvědět po dnešním zasedání vlády.
Razantní zvýšení důchodů neumožňuje nynější legislativa, a hlavně ekonomická realita, kdy zkrátka zvýšení výdajů na důchody o desítky miliard korun nad rámec valorizace, není v současných rozpočtových mantinelech možné bez výrazného zvýšení daní. Ještě existuje pěšinka vysokých schodků a důchodů, kterou nám již vyšlapalo Řecko.
V současných demografických a ekonomických podmínkách není možné zvyšovat důchody o tisíce, stejně jako není možné mít vyrovnaný rozpočet, ani mít nízké výdaje na armádu při plnění programového prohlášení vlády. A volební hesla a sliby aktuálně vyznívají jako pohádky. Jsme přeci zemí Karla Jaromíra Erbena, u kterého ne všechny příběhy mají konec šťastný.