Kreditní karta STYLE na rok zdarma a sleva 13 000 Kč na Samsung Galaxy

Raiffeisenbank.cz – kreditní karta
Kreditní karta STYLE od Raiffeisenbank vyjde v prvním roce zdarma. Hodí se, pokud hledáte kartu s výhodami k dennímu použití nebo chcete mít po ruce rezervu na větší nákupy. Podmínky pro zrušení poplatku ve druhém roce najdete přímo na webu banky, takže si je stačí před podáním žádosti projít. Nabídka platí do konce roku, na rozmyšlenou tedy máte dost času.
Vodafone.cz
Tarif BezLimitu M od Vodafonu vyjde na 648 Kč měsíčně, a to natrvalo, ne jen po omezenou dobu. Obsahuje neomezená data i volání, takže se hodí, pokud chcete mít jistotu bez měsíčního přemýšlení nad útratou za mobil. Přechod k Vodafonu i s vlastním číslem zvládnete online během pár minut. Akce platí do konce září.
Samsung CZ
Na telefony řady Galaxy od Samsungu ušetříte až 13 000 Kč. Výše slevy se liší podle konkrétního modelu, takže se vyplatí projít celou nabídku a srovnat parametry i cenu. Ideální příležitost, pokud jste upgrade odkládali kvůli ceně. Sleva platí do konce září.
Fotoškoda.cz
Fotoaparáty Nikon jsou u Fotoškody aktuálně zlevněné až o 25 000 Kč. Jde o jednu z nejvyšších slev na fototechniku, jakou jsme letos viděli, takže se hodí projít nabídku, i když jste o koupi zatím jen uvažovali. Akce potrvá do konce září.
CCC.eu CZ
Členové Modivo Clubu mají u CCC nárok na slevu 40 % na tašky, batohy a kufry. Výhodné je to hlavně před podzimním cestováním nebo návratem do školy. Registrace do klubu je zdarma a rychlá, takže se vyplatí i novým zákazníkům. Akce běží do konce listopadu.
Zážitek nad Prahou
Luxusní pětichodové menu v Žižkovské věži: kozí sýr, krevety, kachní prsa, cheesecake a signature koktejly. To si dám.
Airalo.com
Cestujete do zahraničí? eSIM od Airalo vám ušetří starosti s roamingem i drahými datovými balíčky. Noví zákazníci navíc dostanou slevu 15 % s kódem NEWTOAIRALO15. Aktivace probíhá čistě online, takže vám stačí telefon podporující eSIM. Kód platí do konce roku.
Notino.cz
Při nákupu nad 500 Kč na Notinu ušetříte 20 % s kódem SHOPPINGDAYS. Sortiment zahrnuje parfémy i kosmetiku pro celou rodinu, takže se hodí i jako tip na dárek. Slevu si spočítejte předem, ať víte, kolik se do limitu vejde. Kód platí jen do 13. září.
Alza: Google Pixel 11 je tady
Google Pixel 11 dorazil na Alzu – navíc s výkupním bonusem za starý telefon. Vybrali jsme tři varianty, které pokrývají různé rozpočty i nároky na výbavu.
- Google Pixel 11 256GB Obsidian – základní model s 6,3" AMOLED displejem a trojicí fotoaparátů, cena 24 303 Kč, s výkupním bonusem 5 000 Kč vyjde na 19 303 Kč
- Google Pixel 11 Pro 512GB Obsidian – vyšší řada s větším úložištěm a lepším fotoaparátem, cena 32 220 Kč, s výkupním bonusem 7 500 Kč za 24 720 Kč
- Google Pixel 11 Pro XL 1TB Obsidian – největší displej a 1TB úložiště pro náročné uživatele, cena 43 605 Kč, se slevovým kódem GOOGLEPIXEL11TB za 37 105 Kč
Palmknihy.cz
Audioknihy na Palmknihách mají aktuálně slevu 40 %. Vybrat si můžete z pestré nabídky žánrů a poslouchat třeba cestou do práce. Sleva platí jen do 13. září, takže neváhejte, pokud máte v seznamu přání titul, na který jste čekali.
Sky Showtime CZ
Roční předplatné SkyShowtime vyjde na 199 Kč měsíčně, tedy výrazně méně než běžná cena. Streamovací služba nabízí širokou knihovnu seriálů a filmů, takže se hodí jako doplněk k dalším platformám. Nabídka platí do konce září, po jejím vypršení se cena vrátí na standard.
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