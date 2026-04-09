Která státní dávka vychází při nadprůměrném příjmu nejlépe?

Ze státních dávek je princip solidarity nejvíce zastoupen při státních důchodů, naproti tomu výpočet podpory v nezaměstnanosti je založen z velké části pouze na principu zásluhovosti. Vypočítejme si jednotlivé státní dávky při podprůměrném a nadprůměrném příjmu.
Petr Gola
V článku si vypočítáme náhradové poměry u jednotlivých státních dávek u podprůměrné mzdy, průměrné mzdy i nadprůměrné mzdy. Pro zjednodušení budeme jako průměrnou mzdu počítat 50 000 Kč a podprůměrnou mzdu ve výši 25 000 Kč a nadprůměrnou mzdu ve výši 75 000 Kč. Právě u těchto částek si níže vypočítáme nemocenskou, mateřskou, starobní důchod, předčasný důchod, invalidní důchod a podporu v nezaměstnanosti a následné náhradové poměry.

Co se dozvíte v článku
  1. Starobní, předčasný a invalidní důchod prvního stupně
  2. Nemocenská a mateřská
  3. Podpora v nezaměstnanosti
  4. Závěrem – nejlépe vychází podpora v nezaměstnanosti

Starobní, předčasný a invalidní důchod prvního stupně

Měsíční částka starobního i invalidního důchodu závisí na předchozím průběhu pojištění. To znamená na dosažených příjmech a získané době pojištění. Při výpočtu předčasného důchodu hraje zásadní roli krácení za předčasnost.

V přiložené tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 46 let, předčasný důchod při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a invalidní důchod prvního stupně při získání doby pojištění v rozsahu 46 let (včetně dopojištěné doby pojištění). Při výpočtu starobních důchodů nepočítáme s výchovným na děti.

Z údajů v tabulce názorně vidíme, že náhradový poměr s rostoucí mzdou značně klesá. Pro lidi s nadprůměrnou mzdou je výpočet státních důchodů výrazně méně výhodný než pro lidi s podprůměrnou mzdou. Platí to přitom pro řádný starobní důchod, předčasný důchod i invalidní důchod. Náhradové poměry jsou u mzdy ve výši 1,5násobku průměrné mzdy hodně nižší než u mzdy ve výši 0,5násobku průměrné mzdy. Životní úroveň tak lidem s vysokými příjmy poklesne odchodem do důchodu více než lidem s nižšími příjmy a této skutečnosti by se měli lidé s nadprůměrnými příjmy v dostatečném předstihu přizpůsobit.

Text

Mzda

Rozdíl mezi  krajními hodnotami

25 000 Kč

50 000 Kč

75 000 Kč

Řádný důchod

20 187 Kč

24 657 Kč

29 127 Kč

8 940 Kč

Náhradový poměr  u řádného důchodu

80,7 %

49,3 %

38,8 %

41,9 %

Předčasný důchod

15 189 Kč

18 198 Kč

21 206 Kč

6 017 Kč

Náhradový poměr u předčasného důchodu

60,8 %

36,4 %

28,3 %

32,5 %

Invalidní důchod

9 996 Kč

11 486 Kč

12 976 Kč

2 980 Kč

Náhradový poměr u invalidního důchodu

40,0 % 

23,0 %

17,3 %

22,7 %

Zdroj: Vlastní výpočet

Nemocenská a mateřská

Výpočet nemocenské závisí na dosahovaném předchozím rozhodném příjmu, přičemž na nemocenskou vzniká nárok až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Při výpočtu nemocenské dochází k redukci, stejně jako je tomu u ostatních nemocenských dávek. Výpočet nemocenské je méně výhodný než výpočet mateřské.

V příloze máme vypočtenu nemocenskou za 30 dní (od 15. dne pracovní neschopnosti) a výpočet mateřské za 30 dní. Náhradový poměr u mateřské je vyšší, protože je výpočet mateřské výhodnější, ale rozdíl v náhradovém poměru u nadprůměrné a podprůměrné mzdy je obou dávek podobný.

Text

Mzda

Rozdíl mezi  krajními hodnotami

25 000 Kč

50 000 Kč

75 000 Kč

Nemocenská za 30 dní

13 950 Kč

27 842 Kč

37 022 Kč

23 072 Kč

Náhradový poměr  u nemocenské

55,8 %

55,7 %

49,4 %

6,4 %

Mateřská za 30 dní

17 280 Kč

34 440 Kč

44 700 Kč

27 420 Kč

Náhradový poměr  u mateřské

69,1 %

68,9 %

59,6 %

9,5 %

Zdroj: Vlastní výpočet

Podpora v nezaměstnanosti

Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí z čisté mzdy, což je rozdíl oproti státnímu důchodu a nemocenským dávkám. Při výpočtu čisté mzdy počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Podporu v nezaměstnanosti vypočítáváme u lidí do 52 let, kteří mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně v rozsahu 5 měsíců.

Z tabulky názorně vidíme, že při výpočtu podpory v nezaměstnanosti je zastoupen prvek solidarity pouze stanovením maximální měsíční podpory v nezaměstnanosti ve výši 38 537 Kč. Proto je náhradový poměr, tj. celková podpora v nezaměstnanosti za pět měsíců vůči čisté mzdě u podprůměrné mzdy a průměrné mzdy ve výši trojnásobku a u nadprůměrné mzdy ve výši 2,74násobku. Oproti předchozím státním dávkám však hraje při výpočtu podpory v nezaměstnanosti princip solidarity značně nižší roli.

Text

Mzda

25 000 Kč

50 000 Kč

75 000 Kč

Čistá mzda

20 920 Kč

39 270 Kč

57 620 Kč

Podpora 1. měsíc 

16 736 Kč

31 416 Kč

38 537 Kč

Podpora 2. měsíc

16 736 Kč

31 416 Kč

38 537 Kč

Podpora 3. měsíc 

10 460 Kč

19 635 Kč

28 810 Kč

Podpora 4. měsíc

10 460 Kč

19 635 Kč

28 810 Kč

Podpora 5. měsíc

8 368 Kč

15 708 Kč

23 048 Kč

Podpora celkem

62 760 Kč

117 810 Kč

157 742 Kč

Náhradový poměr

300 %

300 %

274 %

Zdroj: Vlastní výpočet

Závěrem – nejlépe vychází podpora v nezaměstnanosti

Z výše uvedených tabulek názorně vidíme, že pro lidi s nadprůměrnými příjmy je nejméně výhodný výpočet státních důchodů, následuje výpočet nemocenských dávek. Nejvýhodněji vychází výpočet podpory v nezaměstnanosti. Princip solidarity je v nejvyšším rozsahu zastoupen právě při výpočtu státních důchodů.

