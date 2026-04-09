Která státní dávka vychází při nadprůměrném příjmu nejlépe?

V článku si vypočítáme náhradové poměry u jednotlivých státních dávek u podprůměrné mzdy, průměrné mzdy i nadprůměrné mzdy. Pro zjednodušení budeme jako průměrnou mzdu počítat 50 000 Kč a podprůměrnou mzdu ve výši 25 000 Kč a nadprůměrnou mzdu ve výši 75 000 Kč. Právě u těchto částek si níže vypočítáme nemocenskou, mateřskou, starobní důchod, předčasný důchod, invalidní důchod a podporu v nezaměstnanosti a následné náhradové poměry.
Starobní, předčasný a invalidní důchod prvního stupně
Měsíční částka starobního i invalidního důchodu závisí na předchozím průběhu pojištění. To znamená na dosažených příjmech a získané době pojištění. Při výpočtu předčasného důchodu hraje zásadní roli krácení za předčasnost.
V přiložené tabulce níže máme vypočten řádný starobní důchod při získání doby pojištění v rozsahu 46 let, předčasný důchod při získání doby pojištění v rozsahu 43 let a odchodu do předčasného důchodu dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku a invalidní důchod prvního stupně při získání doby pojištění v rozsahu 46 let (včetně dopojištěné doby pojištění). Při výpočtu starobních důchodů nepočítáme s výchovným na děti.
Z údajů v tabulce názorně vidíme, že náhradový poměr s rostoucí mzdou značně klesá. Pro lidi s nadprůměrnou mzdou je výpočet státních důchodů výrazně méně výhodný než pro lidi s podprůměrnou mzdou. Platí to přitom pro řádný starobní důchod, předčasný důchod i invalidní důchod. Náhradové poměry jsou u mzdy ve výši 1,5násobku průměrné mzdy hodně nižší než u mzdy ve výši 0,5násobku průměrné mzdy. Životní úroveň tak lidem s vysokými příjmy poklesne odchodem do důchodu více než lidem s nižšími příjmy a této skutečnosti by se měli lidé s nadprůměrnými příjmy v dostatečném předstihu přizpůsobit.
|
Text
|
Mzda
|
Rozdíl mezi krajními hodnotami
|
25 000 Kč
|
50 000 Kč
|
75 000 Kč
|
Řádný důchod
|
20 187 Kč
|
24 657 Kč
|
29 127 Kč
|
8 940 Kč
|
Náhradový poměr u řádného důchodu
|
80,7 %
|
49,3 %
|
38,8 %
|
41,9 %
|
Předčasný důchod
|
15 189 Kč
|
18 198 Kč
|
21 206 Kč
|
6 017 Kč
|
Náhradový poměr u předčasného důchodu
|
60,8 %
|
36,4 %
|
28,3 %
|
32,5 %
|
Invalidní důchod
|
9 996 Kč
|
11 486 Kč
|
12 976 Kč
|
2 980 Kč
|
Náhradový poměr u invalidního důchodu
|
40,0 %
|
23,0 %
|
17,3 %
|
22,7 %
Zdroj: Vlastní výpočet
Nemocenská a mateřská
Výpočet nemocenské závisí na dosahovaném předchozím rozhodném příjmu, přičemž na nemocenskou vzniká nárok až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Při výpočtu nemocenské dochází k redukci, stejně jako je tomu u ostatních nemocenských dávek. Výpočet nemocenské je méně výhodný než výpočet mateřské.
V příloze máme vypočtenu nemocenskou za 30 dní (od 15. dne pracovní neschopnosti) a výpočet mateřské za 30 dní. Náhradový poměr u mateřské je vyšší, protože je výpočet mateřské výhodnější, ale rozdíl v náhradovém poměru u nadprůměrné a podprůměrné mzdy je obou dávek podobný.
|
Text
|
Mzda
|
Rozdíl mezi krajními hodnotami
|
25 000 Kč
|
50 000 Kč
|
75 000 Kč
|
Nemocenská za 30 dní
|
13 950 Kč
|
27 842 Kč
|
37 022 Kč
|
23 072 Kč
|
Náhradový poměr u nemocenské
|
55,8 %
|
55,7 %
|
49,4 %
|
6,4 %
|
Mateřská za 30 dní
|
17 280 Kč
|
34 440 Kč
|
44 700 Kč
|
27 420 Kč
|
Náhradový poměr u mateřské
|
69,1 %
|
68,9 %
|
59,6 %
|
9,5 %
Zdroj: Vlastní výpočet
Podpora v nezaměstnanosti
Výpočet podpory v nezaměstnanosti se provádí z čisté mzdy, což je rozdíl oproti státnímu důchodu a nemocenským dávkám. Při výpočtu čisté mzdy počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2 570 Kč. Podporu v nezaměstnanosti vypočítáváme u lidí do 52 let, kteří mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně v rozsahu 5 měsíců.
Z tabulky názorně vidíme, že při výpočtu podpory v nezaměstnanosti je zastoupen prvek solidarity pouze stanovením maximální měsíční podpory v nezaměstnanosti ve výši 38 537 Kč. Proto je náhradový poměr, tj. celková podpora v nezaměstnanosti za pět měsíců vůči čisté mzdě u podprůměrné mzdy a průměrné mzdy ve výši trojnásobku a u nadprůměrné mzdy ve výši 2,74násobku. Oproti předchozím státním dávkám však hraje při výpočtu podpory v nezaměstnanosti princip solidarity značně nižší roli.
|
Text
|
Mzda
|
25 000 Kč
|
50 000 Kč
|
75 000 Kč
|
Čistá mzda
|
20 920 Kč
|
39 270 Kč
|
57 620 Kč
|
Podpora 1. měsíc
|
16 736 Kč
|
31 416 Kč
|
38 537 Kč
|
Podpora 2. měsíc
|
16 736 Kč
|
31 416 Kč
|
38 537 Kč
|
Podpora 3. měsíc
|
10 460 Kč
|
19 635 Kč
|
28 810 Kč
|
Podpora 4. měsíc
|
10 460 Kč
|
19 635 Kč
|
28 810 Kč
|
Podpora 5. měsíc
|
8 368 Kč
|
15 708 Kč
|
23 048 Kč
|
Podpora celkem
|
62 760 Kč
|
117 810 Kč
|
157 742 Kč
|
Náhradový poměr
|
300 %
|
300 %
|
274 %
Zdroj: Vlastní výpočet
Závěrem – nejlépe vychází podpora v nezaměstnanosti
Z výše uvedených tabulek názorně vidíme, že pro lidi s nadprůměrnými příjmy je nejméně výhodný výpočet státních důchodů, následuje výpočet nemocenských dávek. Nejvýhodněji vychází výpočet podpory v nezaměstnanosti. Princip solidarity je v nejvyšším rozsahu zastoupen právě při výpočtu státních důchodů.