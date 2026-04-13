Kvůli době pojištění pro důchod už nebudete muset chodit po úřadech. Vše si dohledáte online

Nechali jste si zkontrolovat dobu účasti na důchodovém pojištění a zjistili jste, že vám chybí nějaké období práce anebo péče o dítě? Dříve to znamenalo hledání v papírech a případně i běhání po úřadě. Nově už to však nebude třeba. Česká správa sociálního zabezpečení totiž představila novou službu Moje konto, díky čemuž si potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění můžete zjistit online.
Co se dozvíte v článku
Jak a kde zjistím, kolik mám odpracovaných let do důchodu
Situaci lze řešit dvěma způsoby. Pokud vše raději řešíte osobně, nejsnazší pro vás bude zajít na svou pobočku okresní správy sociálního zabezpečení a požádat o pomoc příslušného pracovníka. Na ČSSZ navíc můžete i rovnou přinést dokumenty, které chcete ověřit a to např. staré evidenční listy důchodového pojištění nebo pracovní smlouvy. Úředník tyto listiny porovná s oficiální evidencí ČSSZ.
Pro mnohé však bude snazší využít službu IDA. Jedná se o Informativní důchodovou aplikaci, což je také služba ČSSZ. Jejím prostřednictvím si můžete zjistit, kolik let účasti na důchodovém pojištění máte splněno. Aplikace vám i sdělí, co z toho jsou odpracované roky, kdy byl klient skutečně ekonomicky aktivní a kdy se jedná o náhradní dobu pojištění. Dále se v aplikaci ještě dozvíte:
- datum odchodu do starobního důchodu,
- aktuální odhad výše starobního důchodu bez ohledu na věk,
- informativní výpočet starobního důchodu nebo starobního důchodu před dosažením důchodového věku, jestliže důchodového věku dosáhnete nejpozději v horizontu pěti let.
Pro přihlášení je však důležité vlastnit datovou schránku anebo některou z uznávaných elektronických identit, např. Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID anebo bankovní identitu, kterou už má dnes téměř každý, kdo se přihlašuje do internetového bankovnictví.
Podobnou službu vám udělá i ePortál ČSSZ, když se do něj přihlásíte také prostřednictvím uznávané elektronické identity, následně v sekci Důchodové pojištění si vyžádáte Informativní osobní list důchodového pojištění. Ten ukáže kompletní přehled všech evidovaných dob aktivní účasti na pojištění, historii všech zaměstnavatelů a dále i přehled všech zapsaných listů důchodového pojištění. Dále také ukáže i všechny evidované náhradní doby pojištění.
Uvažujete/uvažovali jste o odchodu do předčasného důchodu?
Co je náhradní doba pojištění?
Náhradní dobou pojištění se rozumí o období, kdy klient sociálky anebo žadatel o důchod sice nebyl přímo ekonomicky aktivní, čili nebyl zaměstnán ani nepodnikal, ale přesto se mu dané období počítá do důchodu. V praxi se pak bude jednat o vojenskou službu, studium, dobu péče o dítě do 4 let věku a dobu péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Náhradní doby jsou poté nejčastěji ta období, které v evidenci sociálky chybí a je tedy nutné doložit.
S dokládáním dokumentů má pomoci Moje konto
Česká správa sociálního zabezpečení přišla s další aplikací, která pomáhá klientům s evidencí pojištěných dob pro nárok na starobní důchod. Je jí aplikace Moje konto, která dle informací od ČSSZ poskytuje přehled evidovaných dob důchodového pojištění a navíc je pomáhá i spravovat.
To znamená, že kromě zobrazení zaevidovaných dob můžete přímo v aplikaci doplnit chybějící údaje, odeslat žádost pro zápis nebo prověření dob do evidence ČSSZ a navrhnout úpravu anebo prověření informací.
Klienti také mohou jednou ročně požádat o konsolidaci konta bez doložení dokladů. To spočívá v tom, že referent ČSSZ zkontroluje celý přehled.
„Konsolidací konta se rozumí komplexní kontrola konta pracovníkem ČSSZ. V rámci tohoto zpracování jsou veškeré doklady, které ČSSZ v aplikaci Moje konto eviduje, zkontrolovány a současně je vyhotoven přehled dob pojištění tzv. Informativní výpis konta, který pak má pojištěnec v aplikaci k dispozici. ČSSZ má na vyřízení konsolidace 90 dní, ale zpravidla je žádost o konsolidaci vyřízena do 30 dní,“ vysvětluje Jitka Drmolová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí ČSSZ.
Přidané doby pojištění jsou následně po podání žádosti posouzeny a přidány do ePortále i Informativní důchodové aplikace. Stav žádosti je navíc možné sledovat v sekci Moje podání.
Jak funguje IDA (Informativní důchodová aplikace)
Proč mít správně doplněné všechny doby pro nárok na důchod?
Pokud sociálce nedoložíte všechny doby účasti na důchodovém pojištění anebo i doby náhradní, vypočítá vám a především přizná nižší starobní důchod, než na který byste měli při doložení všech dokumentů nárok.
Nezapomeňte také, že aktuálně platí, že pro nárok na starobní důchod je nutné splnit potřebnou délku účasti na důchodovém pojištění alespoň v rozsahu 35 let. V jiném případě výplata starobního důchodu nebude náležet a to ani kdybyste měli nadprůměrné příjmy.
Pokud byste navíc chtěli odejít do důchodu předčasného, je nutné splnit dobu účasti na pojistném dokonce v rozsahu minimálně 40 let.
