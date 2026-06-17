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Lékárníci a zubní lékaři by mohli nově očkovat. Stát chce zvýšit proočkovanost

Veronika Němcová
Dnes

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Očkování v lékárnách i u zubaře? Nová legislativa má rozšířit okruh lidí, kteří mohou vakcíny aplikovat. Do procesu by se nově zapojili lékárníci a zubní lékaři. Cílem je zvýšit proočkovanost a zjednodušit přístup k očkování.
Autor: Shutterstock
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Ministerstvo zdravotnictví připravuje legislativní změnu, která má výrazně rozšířit okruh zdravotníků, kteří mohou v Česku očkovat. Nově by se do vakcinace měli zapojit také farmaceuti a zubní lékaři. 

Co se dozvíte v článku
  1. Očkování nově i mimo ordinace
  2. Očkování, o které si člověk může sám říct 
  3. Žadatele o očkování čeká povinná zdravotní kontrola před vakcinací 
  4. Lékárníci jsou nevyužitý potenciál
  5. Investice do očkování se mají vrátit ve zdravější populaci 

Očkování nově i mimo ordinace

Změna počítá s tím, že očkování už nebude nutně vázané jen na klasické lékařské ordinace. Nově by ho mohli provádět také lékárníci nebo zubaři, a to za splnění stanovených podmínek. Ministerstvo tvrdí, že jde o reakci na potřebu větší flexibility a lepší organizace preventivní péče.

Na přínos očkování v lékárnách upozorňuje také ředitelka Asociace provozovatelů lékárenských sítí Irena Storová, podle níž pilotní projekt ukázal, že možnost nechat se naočkovat v lékárně oslovila i lidi, kteří dosud očkování proti chřipce nevyužívali. „Výsledky pilotního programu očkování v lékárnách v říjnu minulého roku jasně ukázaly, že zájem o očkování proti chřipce v lékárnách projevili i lidé, kteří se proti ní dosud očkovat nenechali. To je pro přínos očkování v lékárnách nejlepším argumentem." 

Součástí návrhu je i rozšíření možností, kde může očkování probíhat. Zákon počítá s tím, že vakcinace nebude nutně omezena jen na zdravotnická zařízení, pokud budou splněny minimální bezpečnostní standardy.

Kompetence k očkování nemá být automatická. Podmínkou má být absolvování specializovaného kurzu a splnění dalších zákonných požadavků, včetně odborné konzultace s pacientem před samotným očkováním. 

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Očkování, o které si člověk může sám říct 

Jednou z hlavních změn je zavedení nové kategorie očkování, která se označuje jako očkování „na žádost fyzické osoby“. V praxi to znamená očkování, které si člověk neobjednává proto, že mu ho nařizuje stát nebo lékař v rámci povinného očkování, ale rozhodne se pro něj sám.

Typicky může jít o situace, kdy se člověk chce nechat naočkovat z vlastního rozhodnutí, a to například před cestou do zahraničí, kvůli vyššímu riziku nákaz nebo jen jako preventivní ochranu zdraví.

Žadatele o očkování čeká povinná zdravotní kontrola před vakcinací 

Novela současně nastavuje přísné bezpečnostní standardy. Před očkováním bude povinná odborná konzultace, jejíž součástí má být posouzení zdravotního stavu pacienta, kontraindikací a také nahlédnutí do jeho lékového záznamu.

Zdravotníci budou navíc muset vést elektronickou zdravotnickou dokumentaci a dodržovat stanovené materiální a technické podmínky pracovišť, a to i v případě, že očkování proběhne mimo klasické zdravotnické zařízení.

Měli by lékárníci v Česku očkovat?

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Lékárníci jsou nevyužitý potenciál

Rozšíření pravomocí farmaceutů podporuje také nezisková organizace Ministr zdraví. Podle ní jsou lékárníci kvalifikovaní zdravotničtí odborníci, kteří by mohli pomoci zvýšit dostupnost očkování a posílit prevenci.

„Ve Francii, Británii, Norsku a dalších sedmnácti evropských zemích je naprosto běžné, že jsou lékárníci zapojeni do prevence včetně očkování, jak doložila i analýza Ministra zdraví. Farmaceuti jsou vysokoškolsky vzdělaní zdravotníci, tedy je logické využít jejich potenciál v zájmu veřejného zdraví," uvedl Petr Smejkal, lékař, hlavní epidemiolog IKEM a člen Kabinetu Ministra zdraví.

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Investice do očkování se mají vrátit ve zdravější populaci 

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že změny nebudou mít významné negativní dopady na veřejné rozpočty. Určité náklady mohou vzniknout zejména při školení zdravotníků nebo úpravách informačních systémů, ty však mají být omezené.

Naopak se počítá s pozitivními efekty, jako je vyšší proočkovanost, menší nemocnost a dlouhodobé snížení zátěže zdravotního systému.

Hlavním cílem změny je rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků oprávněných provádět očkování. Předkladatelé chtějí novelu prosadit co nejrychleji, aby mohla co nejdříve přispět ke zvýšení proočkovanosti populace. 

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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