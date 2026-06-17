Léky na obezitu budou některým pacientům hrazeny ze zdravotní pojištění

Na českém trhu jsou dostupné injekce na hubnutí, jakožto původní léky na cukrovku, pod dvěma názvy, a to Wegovy a Mounjaro, přičemž každý má jinou účinnou látku. V obou případech se však jedná o několikatisícový výdaj na jeden měsíc léčby. Nově by je však jedna skupina pacientů s obezitou nemusela platit. Úhradu by vyřešila zdravotní pojišťovna.
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Proč jsou léky na obezitu tak drahé?
Důvodů to má hned několik. Prvním je mizivá konkurence. Ceny se zkrouhnou ve chvíli, kdy bude na trhu daleko více takových přípravků, nikoliv pouze dva. Zde je však prozatím problémem to, že u těchto přípravků je stále prováděn rozsáhlý a drahý výzkum, navíc jsou ještě ke všemu pod patentovou ochranou, což znamená, že prozatím neexistuje plná konkurence generických verzí.
Dalším důvodem je pak podle odborníků i drahá výroba injekční formy, protože jde o peptidové molekuly vyráběné pomocí pokročilých biotechnologických procesů. Výroba tablet a jejich následný prodej by byly podstatně levnější.
V blízké budoucnosti budou léky na hubnutí nabízet pod různými názvy více firem. Vedle injekcí se bude i nadále rozšiřovat i nabídka těchto léků ve formě tablet.
Komu bude Wegovy a Mounjaro hrazeno ze zdravotního pojištění?
Doposud platí, že přípravky jako Wegovy a Mounjaro jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze v případě, že jsou primárně určeny nikoliv na léčbu obezity, ale cukrovky, pro což také byly původně vytvořené. Ti, co je tedy užívají pouze k hubnutí, si je musí platit, a jak jsme mohli vidět, cena je to opravdu vysoká.
K jejímu snížení by na našem trhu mj. mohlo přispět i to, že dánská společnost Novo Nordisk spustila ve středočeském kraji výrobu léků na hubnutí. Ty hodlá distribuovat v České republice a dále je i vyvážet do zahraničí.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) pak nedávno sdělil novinářům, že existuje návrh zákona, který nyní posuzuje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Díky němu by pak mohly být injekce na obezitu hrazeny ze zdravotního pojištění obézním dětem od 12 let do 18 let. O tom, za jakých podmínek jim však bude možné takovou medikaci předepsat, rozhodne právě SÚKL. Jasno by mělo být do konce letošního roku.
Kolik v Česku stojí léky na hubnutí?
Jediná lékárna, která v Česku veřejně uvádí ceny za Wegovy a Mounjaro je lékárna BENU, s jejíž BENU kartou navíc mohou klienti získat slevy na tyto hubnoucí léky.
Wegovy
Wegovy je starší ze dvou variant a ze zahraničí jej můžeme znát pod názvem Ozempic. Jedno balení obsahuje injekční pero se čtyřmi dávkami o stejné síle účinné látky s tím, že se každá aplikuje jednou týdně po dobu 28 dnů. První dávka začíná na 0,25 mg a ta nejsilnější končí na 2,4 mg. Pacientovi je přitom předepisována vždy dávka o takové síle, na které dochází k hubnutí. Někomu se to může poštěstit s 0,25 mg, někdo ale potřebuje nejvyšší možnou dávku. Čím silnější injekci si aplikuje, tím se samozřejmě jedná o finančně nákladnější léčbu obezity.
|
Přípravek
|
Běžná cena
|
Cena s kartou BENU Plus
|
Sleva celkem
|
WEGOVY FLEXTOUCH 0,25MG INJ SOL PEP 1X1,5ML+4J
|
3 890,00 Kč
|
3 590,00 Kč
|
300,00 Kč
|
WEGOVY FLEXTOUCH 0,5MG INJ SOL PEP 1X1,5ML+4J
|
3 890,00 Kč
|
3 590,00 Kč
|
300,00 Kč
|
WEGOVY FLEXTOUCH 1MG INJ SOL PEP 1X3ML+4J
|
3 890,00 Kč
|
3 590,00 Kč
|
300,00 Kč
|
WEGOVY FLEXTOUCH 1,7MG INJ SOL PEP 1X3ML+4J
|
4 990,00 Kč
|
4 590,00 Kč
|
400,00 Kč
|
WEGOVY FLEXTOUCH 2,4MG INJ SOL PEP 1X3ML+4J
|
5 990,00 Kč
|
5 390,00 Kč
|
600,00 Kč
Mounjaro
Novější Mounjaro je ještě o něco oblíbenější než Wegovy. Důvodem je menší nebo mírnější výskyt nežádoucích vedlejších účinků, ale podle mnohých i větší účinnost. Dost možná je právě proto tento lék na obezitu tedy ještě dražší.
I v tomto případě pak uvádíme cenu za jedno injekční péro, ve které jsou čtyři dávky o stejné síle. Ty se také aplikují každý týden po dobu 28 dní. V nejslabší injekci je 2,5 mg účinné látky a v nejsilnější 15 mg.
|
Přípravek
|
Běžná cena
|
Cena s kartou BENU Plus
|
Sleva celkem
|
MOUNJARO KWIKPEN 2,5MG/DÁV INJ SOL PEP 1X2,4ML
|
5 890,00 Kč
|
4 790,00 Kč
|
1 100,00 Kč
|
MOUNJARO KWIKPEN 5MG/DÁV INJ SOL PEP 1X2,4ML
|
6 890,00 Kč
|
6 090,00 Kč
|
800,00 Kč
|
MOUNJARO KWIKPEN 7,5MG/DÁV INJ SOL PEP 1X2,4ML
|
9 890,00 Kč
|
8 590,00 Kč
|
1 300,00 Kč
|
MOUNJARO KWIKPEN 10MG/DÁV INJ SOL PEP 1X2,4ML
|
9 490,00 Kč
|
8 790,00 Kč
|
700,00 Kč
|
MOUNJARO KWIKPEN 15MG/DÁV INJ SOL PEP 1X2,4ML
|
12 190,00 Kč
|
10 990,00 Kč
|
1 200,00 Kč
I zde ošetřující lékař pravidelně předepisuje dávku o té síle, se kterou bude pacient hubnout. Pokud začal shazovat už s 2,5 mg, není důvod dávku navyšovat.
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Ostatní lékárny ceny léků na hubnutí neuvádí
Redakce Finance.cz se pokoušela opakovaně spojit s lékárnou Ave, Dr.Max, Lékárna Lemon, Magistrou a Chytrou lékárnou. Ani jedna z firem však na opakované dotazy nijak nereagovala. Žádná z oslovených lékáren na svém webu nezveřejňuje informace o ceně Wegovy a Mounjaro.