Letos mají poprvé obce povinnost zajišťovat dětem místo ve školce, jinak budou platit rodičům

Od letošního ledna vstoupil do platnosti zákon, na základě kterého budou mít obce povinnost zajišťovat dětem místo ve školkách. Aby k tomu však vůbec muselo dojít, jejich rodiče budou muset splnit určité podmínky. A když by ani tak nebylo pro děti ve školce místo, obec to bude muset rodičům finančně vynahradit.
Jakým dětem bude muset obec zajistit místo ve školce?
Obec musí zajistit místo ve školce dětem ode dne dosažení 3 let věku. Týká se to pak všech dětí, které mají nastoupit letos do nového školního roku 2026/2027 s tím ale, že se narodily po 31. srpnu 2023. Podmínkou je, že děti v obci mají trvalý pobyt.
Druhou a neméně důležitou podmínkou je, že se děti podrobily pravidelným očkováním. Pokud by tomu tak nebylo, budou muset doložit doklad, že se očkování nepodrobily z důvodu kontraindikace anebo jsou již na základě prodělané nákazy imunní.
„Doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do osobní péče,“ vysvětluje Odbor komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.
Nejdříve dítě spadá pod spádovou mateřskou školu
Obec bude povinna zajistit místo v mateřské školce až v momentě splnění podmínek a navíc v situaci, kdy dítě nebylo přijato do spádové mateřské školy.
Spádová mateřská škola je školka, do které dítě spadá podle místa svého trvalého pobytu. Právě v této školce má kvůli spádové oblasti přednost při přijímání.
Až v momentě, kdy dítě nebylo přijato do spádové mateřské školy v termínu zápisu, může rodič požádat obec, aby dítěti zajistila místo jinde. Požádat však musí do uplynutí 30 dnů ode dne doručení nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Následně obec svou povinnost splní, jestliže dítěti zajistí kapacitní místo v dětské skupině. Se souhlasem rodiče pak ještě navíc může dítěti zajistit místo i v dětské skupině anebo školce provozované mimo školský obvod spádové mateřské školky, do které nebylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Všem rodičům nebude v žádosti vyhověno
Obec je ze zákona povinna vyhovět žádosti tomu rodiči, který je v pracovněprávním vztahu anebo se nachází ve služebním poměru. Mimo to je nutné, aby bylo vyhověno žádosti osoby samostatně výdělečně činné, která má povinnost odvádět pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku nezaměstnanosti.
Pokud není rodič ekonomicky aktivní, ještě mu obec musí vyhovět, jestliže
- studuje v denní formě studia,
- je evidován jako uchazeč o zaměstnání na některé z krajských poboček Úřadu práce ČR,
- má povinnost platit zálohy na sociální zabezpečení,
- pečuje o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné fyzické ve druhém stupni (středně těžká závislost), třetím stupni (těžká závislost) anebo ve čtvrtém stupni (úplná závislost),
- apod.
Když obec nezajistí místo ve školce, bude muset rodičům hradit náklady
Pokud obec dítěti nezajistí místo v dětské skupině ve spádové oblasti anebo dětské skupině či mateřské školce mimo spádovou oblast podle místa trvalého pobytu dítěte, bude rodičům platit finanční náhradu. Přesněji řečeno půjde o úhradu nákladů, které rodič prokazatelně vynaložil na službu péče o dítě v dětské skupině a to po celou dobu trvání povinnosti obce zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě.
Maximální denní úhrada rodiče včetně DPH za službu o dítě v dětské skupině se stanoví jako podíl čtyřnásobku měsíční minimální mzdy a koeficientu 261. Při obsazení kapacitního místa dítětem v rozsahu menším než 5 hodin denně se maximální denní úhrada rodiče snižuje na polovinu. Při obsazení kapacitního místa v rozsahu do 3 dnů v týdnu může být maximální denní úhrada navýšena o 10 %.
V roce 2026 pak maximální denní úhrada činí 343 Kč.
„Maximální příspěvek pro měsíc září 2026, resp. pro 22 pracovních dní činí 7 546 Kč,“ dodává Odbor komunikace MPSV.
Dodejme pak, že tato situace se bude týkat pravděpodobně nemalého množství rodičů, protože skoro polovina obcí a zejména těch malých nemá vlastní mateřskou školku. Místo tedy bude hledat v ostatních obcích, ve kterých však může být plno.