Letos už lze podat přehled zdravotní pojišťovně pouze elektronicky. Termíny jsou navíc čtyři

Od ledna 2026 už se nepodává přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně papírově, ale pouze elektronickou cestou. Nebude již tedy možné podat přehled v papírové podobě na přepážce pojišťovny, do sběrného boxu anebo dokonce odesláním přes Českou poštu. Nově jsou navíc hned čtyři termíny pro odevzdání.
Elektronicky lze přehled o výši daňového základu podat hned několika způsoby
Pokud si podávání přehledu chcete co nejvíce usnadnit, nejlepší bude jej vyplnit a rovnou odevzdat přes klientské systémy zdravotních pojišťoven, jako např. aplikace Moje VZP u Všeobecné zdravotní pojišťovny, eKomunikace u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, VitaKarta u Odborové zdravotní pojišťovny apod.
V těchto aplikacích najdou osoby samostatně výdělečně činné interaktivní formulář s předvyplněnými osobními údaji a nejčastěji i s úhrnem zaplacených záloh na zdravotní pojištění. Po vyplnění dalších potřebných údajů, jako je právě daňový základ z daňového přiznání, už formulář provede výpočty případných doplatků nebo přeplatků a nových záloh za vás.
Pro přístup do klientských portálů musí mít OSVČ buď udělený přístup přímo od zdravotní pojišťovny anebo se přihlásit prostřednictvím některé uznávané elektronické identity (např. mobilní klíč eGovernmentu anebo bankovní identitu).
Zdravotní pojišťovny mají formulář Přehledu o výši daňového základu přístupný na svých webových stránkách. Lze si jej tedy stáhnout a vyplnit v počítači. Následně jej lze odeslat datovou schránkou.
|
Název zdravotní pojišťovny
|
Kód
|
Adresa datové schránky
|
Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
|
111
|
i48ae3q
|
Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
|
201
|
p3aaext
|
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
|
205
|
mk5ab8i
|
Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
|
207
|
q9iadw9
|
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)
|
209
|
5kpadkp
|
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)
|
211
|
9swaix3
|
Revírní bratrská pokladna (RBP)
|
213
|
edyadmh
Dále je ještě možné odeslat přehled emailem s uznávaným elektronickým podpisem, i když to u zdravotních pojišťoven není úplně nejoblíbenější možnost. Není však ale ani vyloučena.
Pojišťovny pak také jako jednu z možností tolerují i ofocení papírového formuláře a jeho odeslání elektronickou cestou.
Co se stane, pokud přehled nepodám elektronicky?
„Zákon přímo neukládá peněžitou sankci, pokud pojištěnec nepodá přehled elektronicky v souladu s platným zněním zákona. Ale takový přehled nemusí být zdravotní pojišťovnou přijat a zpracován,“ komentuje sankce tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Termíny podání přehledu jsou závislé na daňovém přiznání
Termíny podání přehledu o výši daňového základu se odvíjí dle toho, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání za rok 2025. Podle legislativy platí, že přehledy mají podány nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. Letos jsou termíny hned čtyři a platí, že pokud
- neměla povinnost podat daňové přiznání, přehled odevzdá do středy 8. dubna 2026,
- daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, přehled odevzdá do pondělí 4. května 2026,
- měla povinnost podat daňové přiznání elektronickou cestou, přehled odevzdá do čtvrtka 4. června 2026,
- daňové přiznání zpracovává daňový poradce, přehled odevzdá do pondělí 3. srpna 2026.
Na přeplatek má pojišťovna čas, na nedoplatek moc času nemáte vy
V přehledu o výši daňového základu může být po doplnění některých údajů vypočítán přeplatek anebo naopak nedoplatek na zdravotním pojištění.
V případě přeplatku si na formuláři můžete vybrat, zda chcete přeplatek vrátit anebo jej použít na úhradu dalších záloh na pojistné. Po zaškrtnutí první možnosti bude mít zdravotní pojišťovna na vrácení přeplatku 30 dnů ode dne, kdy byl podán přehled.
Na úhradu případného nedoplatku však OSVČ jakožto plátce tolik času nemá. Uhradit jej musí nejpozději do 8 dnů ode dne, ve kterém byl podán přehled.
Jak je splatná nová výše záloh na zdravotní pojištění?
Mnoho OSVČ má povinnost hradit pouze minimální zálohy. Připomeňme, že od 1. ledna 2026 minimální záloha na zdravotní pojištění činí 3306 Kč a je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že pojistné za měsíc leden, musí být zaplaceno nejpozději do 8. února.
Pokud OSVČ bude v podaném přehledu vypočtena vyšší než minimální záloha, začne ji platit ihned po podání přehledu v uvedené splatnosti.
Pro OSVČ, které podnikají prostřednictvím činnosti vedlejší, neplatí minimální vyměřovací základ, což znamená, že pro ně neplatí povinné minimální zálohy a zdravotní pojištění se u nich platí vždy ze skutečně dosaženého zisku. K vyúčtování pak dochází také v přehledu, kde se z výpočtů stanoví i nová výše zálohy na zdravotní pojištění. I v tomto případě ji OSVČ začne pravidelně měsíčně hradit ve splatnosti od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.