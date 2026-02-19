Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Letos už lze podat přehled zdravotní pojišťovně pouze elektronicky. Termíny jsou navíc čtyři

Letos už lze podat přehled zdravotní pojišťovně pouze elektronicky. Termíny jsou navíc čtyři

Jste OSVČ a právě řešíte anebo teprve budete řešit daňové záležitosti? Pojďme se společně podívat, jak odevzdávat přehled o výši daňového základu.
Autor: Depositphotos
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Od ledna 2026 už se nepodává přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně papírově, ale pouze elektronickou cestou. Nebude již tedy možné podat přehled v papírové podobě na přepážce pojišťovny, do sběrného boxu anebo dokonce odesláním přes Českou poštu. Nově jsou navíc hned čtyři termíny pro odevzdání.

Co se dozvíte v článku
  1. Elektronicky lze přehled o výši daňového základu podat hned několika způsoby
  2. Co se stane, pokud přehled nepodám elektronicky?
  3. Termíny podání přehledu jsou závislé na daňovém přiznání
  4. Na přeplatek má pojišťovna čas, na nedoplatek moc času nemáte vy
  5. Jak je splatná nová výše záloh na zdravotní pojištění?

Elektronicky lze přehled o výši daňového základu podat hned několika způsoby

Pokud si podávání přehledu chcete co nejvíce usnadnit, nejlepší bude jej vyplnit a rovnou odevzdat přes klientské systémy zdravotních pojišťoven, jako např. aplikace Moje VZP u Všeobecné zdravotní pojišťovny, eKomunikace u Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, VitaKarta u Odborové zdravotní pojišťovny apod.

V těchto aplikacích najdou osoby samostatně výdělečně činné interaktivní formulář s předvyplněnými osobními údaji a nejčastěji i s úhrnem zaplacených záloh na zdravotní pojištění. Po vyplnění dalších potřebných údajů, jako je právě daňový základ z daňového přiznání, už formulář provede výpočty případných doplatků nebo přeplatků a nových záloh za vás.

Pro přístup do klientských portálů musí mít OSVČ buď udělený přístup přímo od zdravotní pojišťovny anebo se přihlásit prostřednictvím některé uznávané elektronické identity (např. mobilní klíč eGovernmentu anebo bankovní identitu).

Hlavní termín pro podání daňového přiznání je jiný než v předchozích letech Přečtěte si také:

Hlavní termín pro podání daňového přiznání je jiný než v předchozích letech

Zdravotní pojišťovny mají formulář Přehledu o výši daňového základu přístupný na svých webových stránkách. Lze si jej tedy stáhnout a vyplnit v počítači. Následně jej lze odeslat datovou schránkou.

Název zdravotní pojišťovny

Kód

Adresa datové schránky

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

111

i48ae3q

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

201

p3aaext

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

205

mk5ab8i

Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

207

q9iadw9

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda)

209

5kpadkp

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV ČR)

211

9swaix3

Revírní bratrská pokladna (RBP)

213

edyadmh

Dále je ještě možné odeslat přehled emailem s uznávaným elektronickým podpisem, i když to u zdravotních pojišťoven není úplně nejoblíbenější možnost. Není však ale ani vyloučena.

Pojišťovny pak také jako jednu z možností tolerují i ofocení papírového formuláře a jeho odeslání elektronickou cestou.

Co se stane, pokud přehled nepodám elektronicky?

„Zákon přímo neukládá peněžitou sankci, pokud pojištěnec nepodá přehled elektronicky v souladu s platným zněním zákona. Ale takový přehled nemusí být zdravotní pojišťovnou přijat a zpracován,“ komentuje sankce tisková mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Termíny podání přehledu jsou závislé na daňovém přiznání

Termíny podání přehledu o výši daňového základu se odvíjí dle toho, kdy měla OSVČ povinnost podat daňové přiznání za rok 2025. Podle legislativy platí, že přehledy mají podány nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. Letos jsou termíny hned čtyři a platí, že pokud

  • neměla povinnost podat daňové přiznání, přehled odevzdá do středy 8. dubna 2026,
  • daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, přehled odevzdá do pondělí 4. května 2026,
  • měla povinnost podat daňové přiznání elektronickou cestou, přehled odevzdá do čtvrtka 4. června 2026,
  • daňové přiznání zpracovává daňový poradce, přehled odevzdá do pondělí 3. srpna 2026.

Na přeplatek má pojišťovna čas, na nedoplatek moc času nemáte vy

V přehledu o výši daňového základu může být po doplnění některých údajů vypočítán přeplatek anebo naopak nedoplatek na zdravotním pojištění.

V případě přeplatku si na formuláři můžete vybrat, zda chcete přeplatek vrátit anebo jej použít na úhradu dalších záloh na pojistné. Po zaškrtnutí první možnosti bude mít zdravotní pojišťovna na vrácení přeplatku 30 dnů ode dne, kdy byl podán přehled.

Na úhradu případného nedoplatku však OSVČ jakožto plátce tolik času nemá. Uhradit jej musí nejpozději do 8 dnů ode dne, ve kterém byl podán přehled.

Jakou máte zdravotní pojišťovnu?

Zobraz výsledek
Od ledna 2027 se spustí EET. První na ráně budou řemeslníci, obchodníci a restauratéři Přečtěte si také:

Od ledna 2027 se spustí EET. První na ráně budou řemeslníci, obchodníci a restauratéři

Jak je splatná nová výše záloh na zdravotní pojištění?

Mnoho OSVČ má povinnost hradit pouze minimální zálohy. Připomeňme, že od 1. ledna 2026 minimální záloha na zdravotní pojištění činí 3306 Kč a je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. To znamená, že pojistné za měsíc leden, musí být zaplaceno nejpozději do 8. února.

školení pri začínající mzdové účetní

Pokud OSVČ bude v podaném přehledu vypočtena vyšší než minimální záloha, začne ji platit ihned po podání přehledu v uvedené splatnosti.

Pro OSVČ, které podnikají prostřednictvím činnosti vedlejší, neplatí minimální vyměřovací základ, což znamená, že pro ně neplatí povinné minimální zálohy a zdravotní pojištění se u nich platí vždy ze skutečně dosaženého zisku. K vyúčtování pak dochází také v přehledu, kde se z výpočtů stanoví i nová výše zálohy na zdravotní pojištění. I v tomto případě ji OSVČ začne pravidelně měsíčně hradit ve splatnosti od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty Přečtěte si také:

Od dnešního dne Lidl trvale zlevňuje vybrané oblíbené produkty

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:




Nejnovější články

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce