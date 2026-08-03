Lidé se zdravotním omezením dostanou evropský průkaz. Usnadní slevy, parkování i využívání výhod v EU

Lidé se zdravotním postižením by měli mít v budoucnu jednodušší přístup k některým výhodám při cestách do dalších zemí Evropské unie. MPSV připravuje změny, které zavedou evropský průkaz osoby se zdravotním postižením a evropský parkovací průkaz.
Co se dozvíte v článku
- Co je evropský průkaz osoby se zdravotním postižením?
- Co se pro držitele průkazů v praxi změní?
- Změní se také pravidla pro parkování
- Co se stane se současnými průkazy?
- Více digitalizace, méně zbytečného dokládání
- Kdy vstoupí nová pravidla v účinnost?
- Jaké podmínky musíte splnit pro získání průkazu OZP?
Cílem je především zajistit, aby člověk se zdravotním postižením nemusel při návštěvě jiné členské země znovu složitě prokazovat svou situaci a mohl využít obdobné výhody jako lidé se zdravotním postižením v dané zemi.
Co je evropský průkaz osoby se zdravotním postižením?
Evropský průkaz osoby se zdravotním postižením má sloužit jako jednotný doklad, kterým člověk prokáže svůj status osoby se zdravotním postižením i v dalších státech Evropské unie.
Neznamená to, že by lidé museli v každé zemi znovu absolvovat zdravotní posuzování. Průkaz bude potvrzovat skutečnost, že daná osoba již svůj status získala v domovské zemi. Pokud například český držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P vycestuje do jiné země EU, bude moci jednodušeji doložit svůj nárok na určité výhody, které tato země poskytuje osobám se zdravotním postižením.
Každý stát si přitom bude dál určovat vlastní systém podpory. Evropský průkaz tedy nezavádí stejné výhody ve všech zemích, ale zajišťuje, aby držitelé průkazu nebyli při návštěvě jiné země znevýhodněni pouze proto, že jejich doklad vydala jiná členská země.
Co se pro držitele průkazů v praxi změní?
Největší změnou bude jednodušší využívání výhod při krátkodobých pobytech v zahraničí. Držitelé evropského průkazu budou moci v oblastech stanovených evropskými pravidly získat stejné nebo obdobné podmínky jako místní osoby se zdravotním postižením.
V praxi může jít například o zvýhodněné vstupné nebo jiné podmínky při návštěvě kulturních institucí, památek, sportovních zařízení a dalších služeb. V některých případech se výhody mohou týkat také osoby, která držitele průkazu doprovází.
Pro rodiny změna může znamenat především větší dostupnost společných aktivit a snížení některých nákladů spojených například s cestováním nebo volným časem. Návrh zároveň zdůrazňuje, že úprava respektuje všechny typy rodin a nikoho neznevýhodňuje podle rodinného uspořádání. Nárok na výhody nebude záviset na tom, zda jde o rodinu úplnou, neúplnou, početnější nebo například o člověka žijícího samostatně.
Změní se také pravidla pro parkování
Česko již dnes vydává parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením. Nová úprava ale zavede jejich evropskou podobu a zajistí lepší uznávání mezi jednotlivými státy Evropské unie.
Evropský parkovací průkaz umožní jeho držitelům využívat parkovací výhody i v jiných členských státech. Může se jednat například o využívání vyhrazených parkovacích míst nebo dalších parkovacích zvýhodnění.
Návrh zároveň jasně stanoví pravidlo rovného přístupu. Držitel evropského parkovacího průkazu vydaného jiným členským státem má mít v České republice stejné možnosti jako držitel průkazu vydaného českými úřady.
|Oblast
|Co to bude znamenat v praxi
|Kultura a volný čas
|Držitel evropského průkazu bude moci při návštěvě jiného státu EU využít slevy na vstupném, vstupy zdarma nebo jiné výhody, pokud je daná země poskytuje svým občanům se zdravotním postižením.
|Cestování a doprava
|Při krátkodobém pobytu v zahraničí bude jednodušší prokázat nárok na zvýhodnění nebo zvláštní podmínky při využívání dopravních služeb.
|Parkování
|Evropský parkovací průkaz bude uznáván i v dalších státech EU. Držitelé tak budou moci využívat vyhrazená parkovací místa a další parkovací výhody podle pravidel navštívené země.
|Veřejné služby
|Snáze bude možné prokázat nárok na přednostní obsluhu, zvláštní podmínky nebo jiné zvýhodnění tam, kde je stát poskytuje osobám se zdravotním postižením.
|Další výhody v ČR
|České zákony se upraví tak, aby nový evropský průkaz mohl nahradit dosavadní průkaz ZTP nebo ZTP/P tam, kde je potřeba prokazovat nárok na určité výhody nebo osvobození od poplatků.
Co se stane se současnými průkazy?
Zavedení evropských průkazů nebude znamenat okamžitou ztrátu platnosti současných dokladů. Návrh počítá s přechodným obdobím, během kterého budou stávající průkazy nadále uznávány.
Stejně tak současné parkovací průkazy zůstanou určitou dobu platné. Přechodná pravidla mají zajistit, aby lidé nepřišli o své dosavadní nároky a aby změna proběhla postupně.
Více digitalizace, méně zbytečného dokládání
Součástí změn bude také větší využívání elektronického ověřování údajů. Cílem je, aby lidé nemuseli opakovaně dokládat informace, které už stát jednou eviduje.
Zpracování osobních údajů bude omezeno pouze na údaje potřebné pro ověření nároku na průkaz nebo konkrétní výhodu. Nebude docházet k plošnému sdílení citlivých údajů o zdravotním stavu.
Kdy vstoupí nová pravidla v účinnost?
Nová úprava má podle návrhu zákona nabýt účinnosti 5. června 2028, stejně jako evropské předpisy, které zavedení průkazů vyžadují. Do té doby bude nutné připravit nový systém vydávání průkazů a upravit navazující postupy úřadů.