Loni měla na podpoře 13 000 korun, letos by to bylo o 10 000 víc. Meziroční rozdíly v podpoře v nezaměstnanosti jsou propastné

Podpora v nezaměstnanosti je sociální dávka vyplácená úřadem práce, která slouží na překlenutí období, kdy zaměstnanec přišel o zaměstnání nebo jej ukončil a splní zákonné podmínky. Společně s nabytím platnosti flexinovely zákoníku práce se pro letošní rok podpora razantně zvýšila, a to nejen u osob, které byly před jejím pobíráním ekonomicky aktivní, ale i u těch, co nepracovaly.
Podporu v nezaměstnanosti nedostane každý bez práce. Schválení vyžaduje podmínku pojištění
Aby vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí žadatel splnit potřebnou dobu účasti na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Takto potřebuje být pojištěn alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky před podáním žádosti.
Výše podpory v nezaměstnanosti je pak závislá na předchozím výdělku. Nově činí v první části podpůrčího období 80 % čistého měsíčního výdělku, v další části 50 % čistého měsíčního výdělku a v poslední části podpůrčí doby 40 %. Délku pobírání pak stanovuje věk žadatele, viz tabulka.
|
Věková skupina
|
1. měsíc
|
2. měsíc
|
3. měsíc
|
4. měsíc
|
5. měsíc
|
6. měsíc
|
7. měsíc
|
8. měsíc
|
9. měsíc
|
10. měsíc
|
11. měsíc
|
Do 52 let
|
80 %
|
80 %
|
50 %
|
50 %
|
40 %
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
52–57 let
|
80 %
|
80 %
|
80 %
|
50 %
|
50 %
|
50 %
|
40 %
|
40 %
|
–
|
–
|
–
|
Nad 57 let
|
80 %
|
80 %
|
80 %
|
50 %
|
50 %
|
50 %
|
40 %
|
40 %
|
40 %
|
40 %
|
40 %
Jak se podpora v nezaměstnanosti zvýšila v příkladech
Příklad 1: podpora v nezaměstnanosti u příjmu 35 000 Kč
Panu Ivanovi je 31 let a v minulém roce strávil na podpoře 3 měsíce. Jeho čistý měsíční příjem byl 35 000 Kč, což znamená, že první a druhý měsíc měl od úřadu práce 22 750 Kč, protože do konce roku 2025 podpora činila v první části podpůrčího období 65 % čistého měsíčního příjmu. Třetí měsíc byla 17 500 Kč.
Kdyby měl podporu v nezaměstnanosti začít pobírat až v letošním roce, první dva měsíce by mu úřad práce vyplatil 28 000 Kč a třetí měsíc 17 500 Kč, protože sazba se během první části podpůrčího období navýšila na 80 %.
Příklad 2 podpora v nezaměstnanosti pobíraná u mzdy 41 000 Kč
Paní Josefína má 49 let a v roce 2025 strávila na podpoře v nezaměstnanosti dva měsíce. Její čistý příjem v zaměstnání činil 41 000 Kč. I když má první a druhý měsíc pobírat 65 % čistého měsíčního příjmu, bude mít měsíčně jen 26 162 Kč, protože se zároveň jedná o částku, která činí maximální možnou měsíční podporu, kterou bylo možno v roce 2025 od úřadu práce pobírat.
Pro rok 2026 se pak mění maximální měsíční výše, která je letos 38 537 Kč s tím, že sazba je v tomto případě u prvních dvou měsíců nově 80 % čistého příjmu. Kdyby tedy paní Josefína začala pobírat stejně dlouhou dobu podporu v nezaměstnanosti letos, měsíčně by po změnění pravidel měla 32 800 Kč.
Příklad 3 podpora v nezaměstnanosti po rodičovské
Pan Přemek má 26 let, posledních několik let nepracoval, protože byl s dcerou na rodičovské dovolené, během které mu skončila smlouva na dobu určitou. Loni si požádal o podporu v nezaměstnanosti, kterou pobíral dohromady 5 měsíců. Období rodičovské dovolené se pak do nároku na podporu počítá také, protože se jedná o náhradní dobu pojištění.
V situaci, kdy žadatel nemá žádné zdanitelné příjmy, které by mohl doložit, se bude jeho podpora počítat z průměrné mzdy. V roce 2025 činila:
- 15 %, tj. 6766 Kč první dva měsíce,
- 12 %, tj. 5413 Kč třetí a čtvrtý měsíc
- a 11 %, tj. 4962 Kč za měsíc pátý.
Škoda, že panu Přemkovi nekončila rodičovská dovolená letos. Částky se totiž razantně zvýšily a
- první dva měsíce by pobíral 40 % průměrné mzdy, tj. 19 269 Kč,
- třetí a čtvrtý měsíc by měl 20 % průměrné mzdy, tj. 9635 Kč
- a poslední pátý měsíc by to bylo 15 % průměrné mzdy, tj. 7226 Kč.
Příklad 4 podpora v nezaměstnanosti po výpovědi
Paní Diana má 35 let a loni v zaměstnání podala výpověď. Nové si však včas nenašla a tak se musela registrovat do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a požádala o podporu v nezaměstnanosti. Tu v součtu pobírala čtyři měsíce a počítala se jí z předchozího čistého příjmu, který byl 29 000 Kč.
Do konce roku 2025 ještě pořád platilo, že kdo odešel ze zaměstnání z vlastní vůle a splnil potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění, měl po celou podpůrčí dobu nárok pouze na sníženou podporu, která činila 45 % čistého měsíčního příjmu. To znamená, že paní Diana měsíčně pobírala 13 050 Kč.
Kdyby požádala o podporu až letos, měla by podstatně více, neboť podmínka snížené podpory v nezaměstnanosti při podání výpovědi ze strany zaměstnance byla zrušeno. Pravidla by tedy měla stejná jako všechny ostatní osoby s doložitelným příjmem do 52 let, čili první dva měsíce by pobírala 23 200 Kč a třetí a čtvrtý by brala 14 500 Kč.
