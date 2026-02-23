Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Loni měla na podpoře 13 000 korun, letos by to bylo o 10 000 víc. Meziroční rozdíly v podpoře v nezaměstnanosti jsou propastné

Budete pobírat podporu v nezaměstnanosti? Anebo jste ji už pobírali a zajímá vás, kolik byste měli, kdybyste si o ni požádali letos? O dost víc.
Lucie Balová Mečířová
Dnes

Podpora v nezaměstnanosti je sociální dávka vyplácená úřadem práce, která slouží na překlenutí období, kdy zaměstnanec přišel o zaměstnání nebo jej ukončil a splní zákonné podmínky. Společně s nabytím platnosti flexinovely zákoníku práce se pro letošní rok podpora razantně zvýšila, a to nejen u osob, které byly před jejím pobíráním ekonomicky aktivní, ale i u těch, co nepracovaly.

  1. Podporu v nezaměstnanosti nedostane každý bez práce. Schválení vyžaduje podmínku pojištění
  2. Jak se podpora v nezaměstnanosti zvýšila v příkladech

Podporu v nezaměstnanosti nedostane každý bez práce. Schválení vyžaduje podmínku pojištění

Aby vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí žadatel splnit potřebnou dobu účasti na pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Takto potřebuje být pojištěn alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky před podáním žádosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti je pak závislá na předchozím výdělku. Nově činí v první části podpůrčího období 80 % čistého měsíčního výdělku, v další části 50 % čistého měsíčního výdělku a v poslední části podpůrčí doby 40 %. Délku pobírání pak stanovuje věk žadatele, viz tabulka.

Věková skupina

1. měsíc

2. měsíc

3. měsíc

4. měsíc

5. měsíc

6. měsíc

7. měsíc

8. měsíc

9. měsíc

10. měsíc

11. měsíc

Do 52 let

80 %

80 %

50 %

50 %

40 %

52–57 let

80 %

80 %

80 %

50 %

50 %

50 %

40 %

40 %

Nad 57 let

80 %

80 %

80 %

50 %

50 %

50 %

40 %

40 %

40 %

40 %

40 %
Jak se podpora v nezaměstnanosti zvýšila v příkladech

Příklad 1: podpora v nezaměstnanosti u příjmu 35 000 Kč

Panu Ivanovi je 31 let a v minulém roce strávil na podpoře 3 měsíce. Jeho čistý měsíční příjem byl 35 000 Kč, což znamená, že první a druhý měsíc měl od úřadu práce 22 750 Kč, protože do konce roku 2025 podpora činila v první části podpůrčího období 65 % čistého měsíčního příjmu. Třetí měsíc byla 17 500 Kč.

Kdyby měl podporu v nezaměstnanosti začít pobírat až v letošním roce, první dva měsíce by mu úřad práce vyplatil 28 000 Kč a třetí měsíc 17 500 Kč, protože sazba se během první části podpůrčího období navýšila na 80 %.

Příklad 2 podpora v nezaměstnanosti pobíraná u mzdy 41 000 Kč

Paní Josefína má 49 let a v roce 2025 strávila na podpoře v nezaměstnanosti dva měsíce. Její čistý příjem v zaměstnání činil 41 000 Kč. I když má první a druhý měsíc pobírat 65 % čistého měsíčního příjmu, bude mít měsíčně jen 26 162 Kč, protože se zároveň jedná o částku, která činí maximální možnou měsíční podporu, kterou bylo možno v roce 2025 od úřadu práce pobírat.

Pro rok 2026 se pak mění maximální měsíční výše, která je letos 38 537 Kč s tím, že sazba je v tomto případě u prvních dvou měsíců nově 80 % čistého příjmu. Kdyby tedy paní Josefína začala pobírat stejně dlouhou dobu podporu v nezaměstnanosti letos, měsíčně by po změnění pravidel měla 32 800 Kč.

Příklad 3 podpora v nezaměstnanosti po rodičovské

Pan Přemek má 26 let, posledních několik let nepracoval, protože byl s dcerou na rodičovské dovolené, během které mu skončila smlouva na dobu určitou. Loni si požádal o podporu v nezaměstnanosti, kterou pobíral dohromady 5 měsíců. Období rodičovské dovolené se pak do nároku na podporu počítá také, protože se jedná o náhradní dobu pojištění.

V situaci, kdy žadatel nemá žádné zdanitelné příjmy, které by mohl doložit, se bude jeho podpora počítat z průměrné mzdy. V roce 2025 činila:

  • 15 %, tj. 6766 Kč první dva měsíce,
  • 12 %, tj. 5413 Kč třetí a čtvrtý měsíc
  • a 11 %, tj. 4962 Kč za měsíc pátý.

Škoda, že panu Přemkovi nekončila rodičovská dovolená letos. Částky se totiž razantně zvýšily a

  • první dva měsíce by pobíral 40 % průměrné mzdy, tj. 19 269 Kč,
  • třetí a čtvrtý měsíc by měl 20 % průměrné mzdy, tj. 9635 Kč
  • a poslední pátý měsíc by to bylo 15 % průměrné mzdy, tj. 7226 Kč.

Příklad 4 podpora v nezaměstnanosti po výpovědi

Paní Diana má 35 let a loni v zaměstnání podala výpověď. Nové si však včas nenašla a tak se musela registrovat do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce a požádala o podporu v nezaměstnanosti. Tu v součtu pobírala čtyři měsíce a počítala se jí z předchozího čistého příjmu, který byl 29 000 Kč.

Do konce roku 2025 ještě pořád platilo, že kdo odešel ze zaměstnání z vlastní vůle a splnil potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění, měl po celou podpůrčí dobu nárok pouze na sníženou podporu, která činila 45 % čistého měsíčního příjmu. To znamená, že paní Diana měsíčně pobírala 13 050 Kč.

Kdyby požádala o podporu až letos, měla by podstatně více, neboť podmínka snížené podpory v nezaměstnanosti při podání výpovědi ze strany zaměstnance byla zrušeno. Pravidla by tedy měla stejná jako všechny ostatní osoby s doložitelným příjmem do 52 let, čili první dva měsíce by pobírala 23 200 Kč a třetí a čtvrtý by brala 14 500 Kč.

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

