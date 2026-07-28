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Máte doma staré noviny a časopisy? Zjistili jsme, kde je vykoupí a kolik za ně dostanete

Veronika Němcová
Dnes

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Máte doma hromadu starých novin, časopisů nebo letáků? Možná za ně můžete získat alespoň drobnou odměnu. Podívali jsme se na výkupní ceny sběren napříč Českem a zjistili, kolik dnes za starý papír zaplatí.
Výkup papíru
Autor: ChatGPT
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Starý papír nemusí skončit jen v modrém kontejneru. Po celé republice stále fungují sběrny druhotných surovin, které za některé druhy papíru vyplácejí peníze. Výkupní ceny sice nejsou vysoké, přesto může jít o způsob, jak se zbavit většího množství novin nebo časopisů a zároveň za ně získat alespoň drobnou odměnu.

Co se dozvíte v článku
  1. Ne za každý papír dostanete zaplaceno
  2. Kde v Česku vykupují starý papír a kolik za něj zaplatí?
  3. Kolik papíru potřebujete na stokorunu?
  4. Před cestou do sběrny papír roztřiďte

Ne za každý papír dostanete zaplaceno

Kolik dnes sběrny za starý papír platí? Prošli jsme veřejně dostupné ceníky několika provozoven z různých částí Česka a porovnali jejich výkupní ceny. Zaměřili jsme se především na noviny, časopisy a letáky, které patří mezi nejčastěji vykupované druhy papíru. Naopak za karton nebo vlnitou lepenku většina sběren finanční odměnu neposkytuje, případně je vůbec nevykupuje.

Tabulka obsahuje jen výběr sběren s veřejně dostupnými výkupními cenami. V Česku funguje mnoho dalších míst, kde lze starý papír odevzdat, všechny by se však do přehledu nevešly. Vybrali jsme proto sběrny z různých částí republiky, aby tabulka ukázala rozdíly v cenách napříč Českem. U firem s více pobočkami jsme uvedli jen některé z nich. 

Některé výkupny za kilogram novin nebo časopisů nabízejí 2,50 korun, jiné vyplácejí třeba jen 50 haléřů. 

Kde v Česku vykupují starý papír a kolik za něj zaplatí?

Firma Město Noviny, časopisy a letáky
Megašrot Praha – Uhříněves 2,50 Kč/kg
TSR Express České Budějovice 2,50 Kč/kg
RITSCHNY Opava – Předměstí 2 Kč/kg
RITSCHNY Kravaře 2 Kč/kg
Recycling Havlíčkův Brod 2 Kč/kg
Opametal Opava – Vančurova, Těšínská 2 Kč/kg
Kovo SDS Praha – Ruzyně 2 Kč/kg
TSR Express Jihlava 2 Kč/kg
TSR Express Kolín 2 Kč/kg
TSR Express Hradec Králové 2 Kč/kg
Sběrna Praha 5 Praha – Radlická 1,90 Kč/kg
Sběrna Beneš Ostrava 1,80 Kč/kg
Kovošrot Jarý Brno 1,80 Kč/kg
Opametal Znojmo 1,70 Kč/kg
TSR Express Most 1,70 Kč/kg
RITSCHNY Ostrava – Zábřeh 1,50 Kč/kg
Recycling Rakovník 1,50 Kč/kg
Recycling Čáslav 1,50 Kč/kg
Recycling Holice 1,50 Kč/kg
Opametal Otice 1,50 Kč/kg
RITSCHNY Bohumín 1 Kč/kg
Barko Brno 1 Kč/kg
Barko Prostějov 1 Kč/kg
Barko Zastávka 1 Kč/kg
Cajdašrot Teplice 1 Kč/kg
Cajdašrot Praha – Malešice 1 Kč/kg
Cajdašrot Neratovice 1 Kč/kg
EKO-KOBA Polná 0,50 Kč/kg

Zdroj: webové stránky společností

Výkupní ceny papíru se mění podle situace na trhu s druhotnými surovinami. Záleží například na poptávce po recyklovaném papíru, nákladech na jeho zpracování nebo aktuálních cenách dalších surovin. Proto se může stát, že stejná sběrna bude za papír v jiném období vyplácet jinou částku než dnes.

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Kolik papíru potřebujete na stokorunu?

Kolik si člověk za starý papír skutečně odnese? Záleží především na množství a konkrétní výkupní ceně. Při ceně kolem jedné až dvou korun za kilogram získá za běžnou domácí zásobu několika kilogramů spíše jen drobné.

Například za 50 kilogramů novin, časopisů a letáků může dostat přibližně od 25 do 125 korun podle toho, kterou sběrnu zvolí. Výkup tak dává větší smysl hlavně při větším množství papíru, například po úklidu sklepa, půdy, kanceláře nebo při vyklízení nemovitosti.

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Vyplatilo by se vám odvézt starý papír do sběrny?

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Před cestou do sběrny papír roztřiďte

Před cestou do sběrny je dobré papír také správně roztřídit. Ne všechno, co vypadá jako papír, se dá vykoupit. Sběrny většinou nepřijímají například mastný nebo silně znečištěný papír, účtenky z termopapíru nebo materiály, které jsou spojené s plastem či jinými složkami. Podmínky se navíc mohou mezi jednotlivými sběrnami lišit, proto je vhodné si předem ověřit, jaký papír konkrétní provozovna přijímá a za co vyplácí peníze.

Přestože výkupní ceny papíru nejsou vysoké, sběrny zůstávají alternativou k běžnému třídění odpadu. Pro běžnou domácnost jde spíše o symbolickou odměnu, při větším množství novin, časopisů nebo letáků. Výkup papíru tak může přinést alespoň několik desítek či stovek korun.

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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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