Minimální důchody v roce 2027 vzrostou. Pod kolik peněz měsíčně určitě nepůjdete?

Výsledky jednání o pravidelné lednové valorizaci ještě stále nejsou jasné. Co však již vláda ví, je, jak se po Novém roce zvýší základní a procentní výměra důchodů anebo jak „vysoké“ budou minimální důchody. O valorizaci pro důchodce, jejichž penze je vyšší než zákonné minimum, se ještě pořád debatuje.
Co se dozvíte v článku
U lednové valorizace ještě stále není jasno, ve hře je několik možností
Při každoroční lednové valorizaci dochází k růstu procentní výměry o třetinu (dříve polovinu) růstu reálných mezd a dále také podle růstu cen. Vláda Andreje Babiše (ANO) však ještě stále nemá jasno, o kolik se v lednu vlastně důchody zvednou.
O zvýšení základní výměry je již patrně jasno. Její růst by znamenal valorizaci důchodů minimálně o 300 Kč měsíčně. Nejde však o příliš populární částku u cílové skupiny voličů ANO, tudíž ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připomněl, že vláda má pravomoc zvýšit průměrný starobní důchod až o 2,7 %, což by odpovídalo navýšení o cca 590 Kč měsíčně.
Vyloučeno není ani jednorázové zvýšení důchodů, jak dříve uvedl premiér Andrej Babiš.
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Základní výměra překročí 5000 Kč
Starobní důchod se skládá ze dvou složek. Tou první je základní výměra, kterou mají všichni bez ohledu na typ pobírané penze stejně vysokou. Je navíc navázána na průměrnou mzdu stanovenou MPSV a činí z ní 10 %. Základní výměra pak v roce 2027 bude 5200 Kč a platí jak pro důchody starobní, tak i invalidní a pozůstalostní, jako je vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.
Připomeňme pak, že letošní základní výměra důchodu činí 4900 Kč.
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Procentní výměra ovlivňuje výslednou výši důchodu více
Druhou část důchodu tvoří výměra procentní. Ta je na rozdíl od té základní pro každého jiná a díky ní se do výsledného výpočtu výše důchodu promítne kompletní doba získané účasti na důchodovém pojištění, ale i předchozí dosažené výdělky.
Pro rok 2027 jsou zároveň stanoveny nejnižší částky procentní výměry důchodů, a to takto:
- starobní důchod a invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně mají minimální procentní výměru 5 200 Kč,
- invalidní důchod pro invaliditu I. stupně má minimální procentní výměru 1 734 Kč,
- invalidní důchod pro invaliditu II. stupně, vdovský a vdovecký důchod mají minimální procentní výměru 2 600 Kč,
- sirotčí důchod má minimální procentní výměru 2 080 Kč.
Jednotlivé procentní výměry jsou u institutu minimálních důchodů také navázány na určitá procenta průměrné mzdy. Z čísel dostupných v návrhu pak už můžeme lehce vypočítat, jak vysoké budou příští rok minimální důchody.
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Minimální důchody v roce 2027 vzrostou
|Druh důchodu
|Minimum 2026
|Minimum 2027
|Rozdíl
|Starobní
|9 800 Kč
|10 400 Kč
|+600 Kč
|Invalidní III. stupně
|9 800 Kč
|10 400 Kč
|+600 Kč
|Invalidní II. stupně
|7 350 Kč
|7 800 Kč
|+450 Kč
|Invalidní I. stupně
|6 534 Kč
|6 934 Kč
|+400 Kč
|Vdovský / vdovecký
|7 350 Kč
|7 800 Kč
|+450 Kč
|Sirotčí
|6 860 Kč
|7 280 Kč
|+420 Kč
Důležité je zmínit, že minimální důchody se nezvyšují stejným způsobem jako ostatní důchody. Jejich výše je naopak od začátku roku 2026 navázána na průměrnou mzdu a právě proto se s jejím růstem budou každý rok zvyšovat i zákonná minima.
Dodejme pak, že minimální starobní důchod a minimální invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činí v součtu základní a procentní výměry 20 % průměrné mzdy. U invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně a u vdovského a vdoveckého důchodu činí minimum 15 % průměrné mzdy. Minimální vdovský a vdovecký důchod rovněž činí 15 % průměrné mzdy.
Minimální sirotčí důchod činí 14 % průměrné mzdy. Nejmenší sazbu má invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. U něj musí být základní i procentní výměra v součtu rovna 13,33 % průměrné mzdy.
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V roce 2027 se změní i redukční hranice
Při výpočtu důchodu se v roce 2027 použijí dvě redukční hranice. Jejich výše bude následující:
- první redukční hranice bude 22 857 Kč,
- druhá redukční hranice bude 207 788 Kč,
- k částce nad druhou redukční hranici už se nebude přihlížet.
Tyto redukční hranice budou platit od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2027. Uplatní se pak zejména při řešení výpočtového základu, ze kterého se následně určuje procentní výměra důchodu, tedy jeho zásluhová část. Výpočtový základ vzniká úpravou osobního vyměřovacího základu, který představuje průměrný měsíční výdělek za rozhodné období.
Do výpočtu vstupují příjmy z rozhodného období, které začíná rokem 1986 a končí rokem předcházejícím roku, kdy člověk o důchod žádá. Výdělky z jednotlivých let se přitom pomocí takzvaných přepočítacích koeficientů upravují tak, aby zohledňovaly vývoj mezd v čase.
Po přepočtení se příjmy zprůměrují. Výsledkem je osobní vyměřovací základ, tedy průměrný měsíční výdělek, který se následně použije pro výpočet důchodu.
Osobní vyměřovací základ se poté upraví pomocí redukčních hranic. Tím vznikne výpočtový základ, z něhož se následně stanoví procentní výměra důchodu.
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