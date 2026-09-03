Finance.cz  »  Důchody a dávky

Minimální důchody v roce 2027 vzrostou. Pod kolik peněz měsíčně určitě nepůjdete?

Lucie Balová Mečířová
Dnes

Sdílet

Pravidelná lednová valorizace je stále pod tíhou debat. O kolik se však zvýší základní a procentní výměra a s tím minimální důchody?
Autor: Shutterstock
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Výsledky jednání o pravidelné lednové valorizaci ještě stále nejsou jasné. Co však již vláda ví, je, jak se po Novém roce zvýší základní a procentní výměra důchodů anebo jak „vysoké“ budou minimální důchody. O valorizaci pro důchodce, jejichž penze je vyšší než zákonné minimum, se ještě pořád debatuje.

Co se dozvíte v článku
  1. U lednové valorizace ještě stále není jasno, ve hře je několik možností
  2. Základní výměra překročí 5000 Kč
  3. Procentní výměra ovlivňuje výslednou výši důchodu více
  4. Minimální důchody v roce 2027 vzrostou
  5. V roce 2027 se změní i redukční hranice

U lednové valorizace ještě stále není jasno, ve hře je několik možností

Při každoroční lednové valorizaci dochází k růstu procentní výměry o třetinu (dříve polovinu) růstu reálných mezd a dále také podle růstu cen. Vláda Andreje Babiše (ANO) však ještě stále nemá jasno, o kolik se v lednu vlastně důchody zvednou.

O zvýšení základní výměry je již patrně jasno. Její růst by znamenal valorizaci důchodů minimálně o 300 Kč měsíčně. Nejde však o příliš populární částku u cílové skupiny voličů ANO, tudíž ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připomněl, že vláda má pravomoc zvýšit průměrný starobní důchod až o 2,7 %, což by odpovídalo navýšení o cca 590 Kč měsíčně.

Vyloučeno není ani jednorázové zvýšení důchodů, jak dříve uvedl premiér Andrej Babiš.

Jste pro vyšší valorizace důchodů, i při schodku státního rozpočtu?

Zobraz výsledek
Státní zaměstnance čekají nové platové tabulky. Tarify se navážou na minimální mzdu Přečtěte si také:

Státní zaměstnance čekají nové platové tabulky. Tarify se navážou na minimální mzdu

Základní výměra překročí 5000 Kč

Starobní důchod se skládá ze dvou složek. Tou první je základní výměra, kterou mají všichni bez ohledu na typ pobírané penze stejně vysokou. Je navíc navázána na průměrnou mzdu stanovenou MPSV a činí z ní 10 %. Základní výměra pak v roce 2027 bude 5200 Kč a platí jak pro důchody starobní, tak i invalidní a pozůstalostní, jako je vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.

Připomeňme pak, že letošní základní výměra důchodu činí 4900 Kč.

Jak se vám může zvýšit důchod v roce 2027
Důchody se budou v závislosti na věku nakonec zvyšovat. U někoho v součtu až o 3000 Kč měsíčně Přečtěte si také:

Důchody se budou v závislosti na věku nakonec zvyšovat. U někoho v součtu až o 3000 Kč měsíčně

Procentní výměra ovlivňuje výslednou výši důchodu více

Druhou část důchodu tvoří výměra procentní. Ta je na rozdíl od té základní pro každého jiná a díky ní se do výsledného výpočtu výše důchodu promítne kompletní doba získané účasti na důchodovém pojištění, ale i předchozí dosažené výdělky.

Pro rok 2027 jsou zároveň stanoveny nejnižší částky procentní výměry důchodů, a to takto:

  • starobní důchod a invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně mají minimální procentní výměru 5 200 Kč,
  • invalidní důchod pro invaliditu I. stupně má minimální procentní výměru 1 734 Kč,
  • invalidní důchod pro invaliditu II. stupně, vdovský a vdovecký důchod mají minimální procentní výměru 2 600 Kč,
  • sirotčí důchod má minimální procentní výměru 2 080 Kč.

Jednotlivé procentní výměry jsou u institutu minimálních důchodů také navázány na určitá procenta průměrné mzdy. Z čísel dostupných v návrhu pak už můžeme lehce vypočítat, jak vysoké budou příští rok minimální důchody.

Spořicí účty v srpnu 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %? Přečtěte si také:

Spořicí účty v srpnu 2026: Přibývá sazeb nad 4 %. Které banky nabízejí více než 5 %?

Minimální důchody v roce 2027 vzrostou

Druh důchodu Minimum 2026 Minimum 2027 Rozdíl
Starobní 9 800 Kč 10 400 Kč +600 Kč
Invalidní III. stupně 9 800 Kč 10 400 Kč +600 Kč
Invalidní II. stupně 7 350 Kč 7 800 Kč +450 Kč
Invalidní I. stupně 6 534 Kč 6 934 Kč +400 Kč
Vdovský / vdovecký 7 350 Kč 7 800 Kč +450 Kč
Sirotčí 6 860 Kč 7 280 Kč +420 Kč

Důležité je zmínit, že minimální důchody se nezvyšují stejným způsobem jako ostatní důchody. Jejich výše je naopak od začátku roku 2026 navázána na průměrnou mzdu a právě proto se s jejím růstem budou každý rok zvyšovat i zákonná minima.

Dodejme pak, že minimální starobní důchod a minimální invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činí v součtu základní a procentní výměry 20 % průměrné mzdy. U invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně a u vdovského a vdoveckého důchodu činí minimum 15 % průměrné mzdy. Minimální vdovský a vdovecký důchod rovněž činí 15 % průměrné mzdy.

Minimální sirotčí důchod činí 14 % průměrné mzdy. Nejmenší sazbu má invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. U něj musí být základní i procentní výměra v součtu rovna 13,33 % průměrné mzdy.

Jak požádat důchod online

Zdroj: Youtube.com
O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti? Přečtěte si také:

O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?

V roce 2027 se změní i redukční hranice

Při výpočtu důchodu se v roce 2027 použijí dvě redukční hranice. Jejich výše bude následující:

  • první redukční hranice bude 22 857 Kč,
  • druhá redukční hranice bude 207 788 Kč,
  • k částce nad druhou redukční hranici už se nebude přihlížet.

Tyto redukční hranice budou platit od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2027. Uplatní se pak zejména při řešení výpočtového základu, ze kterého se následně určuje procentní výměra důchodu, tedy jeho zásluhová část. Výpočtový základ vzniká úpravou osobního vyměřovacího základu, který představuje průměrný měsíční výdělek za rozhodné období.

Do výpočtu vstupují příjmy z rozhodného období, které začíná rokem 1986 a končí rokem předcházejícím roku, kdy člověk o důchod žádá. Výdělky z jednotlivých let se přitom pomocí takzvaných přepočítacích koeficientů upravují tak, aby zohledňovaly vývoj mezd v čase.

Po přepočtení se příjmy zprůměrují. Výsledkem je osobní vyměřovací základ, tedy průměrný měsíční výdělek, který se následně použije pro výpočet důchodu.

školení pro účetní září

Osobní vyměřovací základ se poté upraví pomocí redukčních hranic. Tím vznikne výpočtový základ, z něhož se následně stanoví procentní výměra důchodu.

Bude vám přiznán důchod ještě letos? Vypočítejte si jeho výši
Znám "Osobní vyměřovací základ":
S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu? Přečtěte si také:

S čím počítat při výpočtu invalidního důchodu?

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lucie Balová Mečířová

Lucie Balová Mečířová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se především důchodovým tématům a změnám souvisejícím s dávkami.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO