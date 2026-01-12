Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Minimální mzda ovlivnila výši odměn pěstounů. O kolik se zvýšily od 1. ledna 2026?

Minimální mzda ovlivnila výši odměn pěstounů. O kolik se zvýšily od 1. ledna 2026?

Růst minimální mzdy od ledna 2026 přinesl i změny v odměňování pěstounů. Podívejte se na aktuální výši odměn, podmínky jejich vyplácení a přehled dalších dávek pěstounské péče.
Autor: Depositphotos
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Minimální mzda vzrostla od 1. ledna 2026 na 22 400 Kč měsíčně. Díky tomu vzrostly i měsíční odměny dlouhodobých pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Konkrétní výše odměny pro pěstouny závisí na typu pěstounské péče, koeficientu minimální mzdy, počtu dětí a jejich zdravotním stavu.

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo má nárok na odměnu pěstouna?
  2. Výše odměny pro dlouhodobé pěstouny 
  3. Výše odměny pro pěstouny na přechodnou dobu
  4. Odměny pěstounů podléhají daním
  5. Předčasný starobní důchod znemožňuje nárok na odměnu pěstouna
  6. Příspěvek při pěstounské péči
  7. Příspěvek při převzetí dítěte
  8. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  9. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Kdo má nárok na odměnu pěstouna?

Nárok na odměnu pěstouna vzniká pěstounovi v režimu zprostředkované pěstounské péče (dlouhodobým pěstounům) a osobám v evidenci (pěstounům na přechodnou dobu). 

Na odměnu může mít nárok také bývalý pěstoun, který o dítě pečoval až do jeho zletilosti, a to i po dosažení 18 let dítěte. Platí to v případech, kdy má dítě status nezaopatřeného dítěte a má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (například při studiu).

Odměna pěstouna se neposkytuje v rámci nezprostředkované pěstounské péče. Což je tradičně situace, kdy se pěstounem stává osoba z širší rodiny dítěte. V tomto režimu vzniká při splnění dalších podmínek nárok na příspěvek při pěstounské péči. Rovněž na tuto dávku mají nárok pěstouni na přechodnou dobu.

Výše odměny pro dlouhodobé pěstouny 

Počet dětí / závislost

Vzorec výpočtu odměny pěstouna

Výše odměny pěstouna v roce 2025

Výše odměny pěstouna v roce 2026

1 dítě

1,0 × MM*

20 800 Kč

22 400 Kč

1 dítě stupeň závislosti I

1,2 × MM*

24 960 Kč

26 880 Kč

2 děti

1,5 × MM*

31 200 Kč

33 600 Kč

3 děti

2,0 × MM*

41 600 Kč

44 800 Kč

1 dítě stupeň závislosti II až IV

2,0 × MM*

41 600 Kč

44 800 Kč

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o

+0,5 × MM*

10 400 Kč

11 200 Kč

Za každé další dítě ve III. a IV. stupni závislosti se odměna zvyšuje o

+0,7 × MM*

14 560 Kč

15 680 Kč

MM= minimální mzda pro rok 2026 je 22 400 Kč

Výše odměny pro pěstouny na přechodnou dobu

Počet dětí / závislost

Vzorec výpočtu odměny pěstouna

Výše odměny pěstouna v roce 2025

Výše odměny pěstouna v roce 2026

Žádné nebo 1 dítě

1,8 × MM*

37 440 Kč

40 320 Kč

1 dítě stupeň závislosti I

2,0 × MM*

41 600 Kč

44 800 Kč

1 dítě stupeň závislosti II až IV

2,2 × MM*

45 760 Kč

49 280 Kč

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o

+0,3 × MM*

6240 Kč

6 720 Kč

Za každé další dítě ve III. a IV. stupni závislosti se odměna zvyšuje o

+0,5 × MM*

10 400 Kč

11 200 Kč

MM= minimální mzda pro rok 2026 je 22 400 Kč

Odměny pěstounů podléhají daním

Z hlediska daní a odvodů se odměna pěstouna posuzuje stejně jako příjem ze zaměstnání. Podléhá tedy dani z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Pokud o dítě pečují společně manželé, náleží dávka pěstounské péče pouze jednomu z nich. Který z manželů ji bude pobírat, si určí vzájemnou dohodou, pokud zákon nestanoví výjimku. V případě, že se manželé nedohodnou, rozhodne o tom příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Odměna pěstouna náleží také v době, kdy je osoba pečující nebo pěstoun na přechodnou dobu dočasně práce neschopná nebo má nařízenou karanténu. Tato odměna se však vyplácí nejdéle do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pracovní neschopnost vznikla nebo byla karanténa nařízena.

Uvažovali jste již o pěstounské péči na přechodnou dobu?

Zobraz výsledek

Předčasný starobní důchod znemožňuje nárok na odměnu pěstouna

Odměnu pěstouna je možné pobírat současně s řádným starobním důchodem, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na výši nebo nárok na důchod. Jiná situace ale nastává u předčasného starobního důchodu. Ten s odměnou pěstouna kombinovat nelze. Pěstoun si proto musí vybrat, zda bude pobírat předčasný důchod, nebo odměnu pěstouna.

Příspěvek při pěstounské péči

Pokud se pěstounem stane blízká osoba dítěte (např. prarodiče, teta, strýc nebo sourozenec), náleží jí příspěvek při pěstounské péči. Jeho výše se počítá z životního minima jednotlivce, nikoli z minimální mzdy, a to za každé svěřené dítě. Tato dávka nepodléhá dani ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Jeho výše se pro rok 2026 nezměnila.

Příspěvek při převzetí dítěte

Jde o jednorázovou dávku, na kterou mají nárok dlouhodobí pěstouni, ale i ti, kteří jsou pěstouny na přechodnou dobu. I jeho výše zůstává v roce 2026 stejná a odvíjí se od věku dítěte.

  • 10 800 Kč, jde-li o dítě ve věku do 6 let,
  • 12 150 Kč, jde-li o dítě ve věku od 6 let do 12 let,
  • 13 500 Kč, jde-li o dítě ve věku od 12 let do 18 let.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek je opakující se dávkou pro dítě až do jeho zletilosti nebo nejdéle do 26 let, pokud jde o nezaopatřené dítě, které nadále žije ve společné domácnosti s osobou, jež o něj pečovala do jeho 18 let. Jeho výše se odvíjí podle věku dítěte.

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

  • 6290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
  • 7750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
  • 8870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
  • 9220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Na příspěvek má nárok osoba, která má v pěstounské péči alespoň tři děti. Příspěvek se poskytuje v částce, která činí 70 % pořizovací ceny vozidla, nejvíce však ve výši 100 000 Kč.

Jaké jsou poplatky za svoz komunálního odpadu v českých městech? Kde je od 1. ledna 2026 nulový? Přečtěte si také:

Jaké jsou poplatky za svoz komunálního odpadu v českých městech? Kde je od 1. ledna 2026 nulový?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Němcová

Němcová

Redaktorka Finance.cz

Témata:

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Nastoupili jste loni na novou pozici v IT? Tak byste měli dostat přidáno

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

InfinityBook Max 16 je nadupaná pracovní mašina v tenkém těle

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Daň z nemovitých věcí