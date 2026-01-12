Minimální mzda ovlivnila výši odměn pěstounů. O kolik se zvýšily od 1. ledna 2026?

Minimální mzda vzrostla od 1. ledna 2026 na 22 400 Kč měsíčně. Díky tomu vzrostly i měsíční odměny dlouhodobých pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu. Konkrétní výše odměny pro pěstouny závisí na typu pěstounské péče, koeficientu minimální mzdy, počtu dětí a jejich zdravotním stavu.
Kdo má nárok na odměnu pěstouna?
Nárok na odměnu pěstouna vzniká pěstounovi v režimu zprostředkované pěstounské péče (dlouhodobým pěstounům) a osobám v evidenci (pěstounům na přechodnou dobu).
Na odměnu může mít nárok také bývalý pěstoun, který o dítě pečoval až do jeho zletilosti, a to i po dosažení 18 let dítěte. Platí to v případech, kdy má dítě status nezaopatřeného dítěte a má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (například při studiu).
Odměna pěstouna se neposkytuje v rámci nezprostředkované pěstounské péče. Což je tradičně situace, kdy se pěstounem stává osoba z širší rodiny dítěte. V tomto režimu vzniká při splnění dalších podmínek nárok na příspěvek při pěstounské péči. Rovněž na tuto dávku mají nárok pěstouni na přechodnou dobu.
Výše odměny pro dlouhodobé pěstouny
|
Počet dětí / závislost
|
Vzorec výpočtu odměny pěstouna
|
Výše odměny pěstouna v roce 2025
|
Výše odměny pěstouna v roce 2026
|
1 dítě
|
1,0 × MM*
|
20 800 Kč
|
22 400 Kč
|
1 dítě stupeň závislosti I
|
1,2 × MM*
|
24 960 Kč
|
26 880 Kč
|
2 děti
|
1,5 × MM*
|
31 200 Kč
|
33 600 Kč
|
3 děti
|
2,0 × MM*
|
41 600 Kč
|
44 800 Kč
|
1 dítě stupeň závislosti II až IV
|
2,0 × MM*
|
41 600 Kč
|
44 800 Kč
|
Za každé další dítě se odměna zvyšuje o
|
+0,5 × MM*
|
10 400 Kč
|
11 200 Kč
|
Za každé další dítě ve III. a IV. stupni závislosti se odměna zvyšuje o
|
+0,7 × MM*
|
14 560 Kč
|
15 680 Kč
MM= minimální mzda pro rok 2026 je 22 400 Kč
Výše odměny pro pěstouny na přechodnou dobu
|
Počet dětí / závislost
|
Vzorec výpočtu odměny pěstouna
|
Výše odměny pěstouna v roce 2025
|
Výše odměny pěstouna v roce 2026
|
Žádné nebo 1 dítě
|
1,8 × MM*
|
37 440 Kč
|
40 320 Kč
|
1 dítě stupeň závislosti I
|
2,0 × MM*
|
41 600 Kč
|
44 800 Kč
|
1 dítě stupeň závislosti II až IV
|
2,2 × MM*
|
45 760 Kč
|
49 280 Kč
|
Za každé další dítě se odměna zvyšuje o
|
+0,3 × MM*
|
6240 Kč
|
6 720 Kč
|
Za každé další dítě ve III. a IV. stupni závislosti se odměna zvyšuje o
|
+0,5 × MM*
|
10 400 Kč
|
11 200 Kč
MM= minimální mzda pro rok 2026 je 22 400 Kč
Odměny pěstounů podléhají daním
Z hlediska daní a odvodů se odměna pěstouna posuzuje stejně jako příjem ze zaměstnání. Podléhá tedy dani z příjmů a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.
Pokud o dítě pečují společně manželé, náleží dávka pěstounské péče pouze jednomu z nich. Který z manželů ji bude pobírat, si určí vzájemnou dohodou, pokud zákon nestanoví výjimku. V případě, že se manželé nedohodnou, rozhodne o tom příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR.
Odměna pěstouna náleží také v době, kdy je osoba pečující nebo pěstoun na přechodnou dobu dočasně práce neschopná nebo má nařízenou karanténu. Tato odměna se však vyplácí nejdéle do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pracovní neschopnost vznikla nebo byla karanténa nařízena.
Uvažovali jste již o pěstounské péči na přechodnou dobu?
Předčasný starobní důchod znemožňuje nárok na odměnu pěstouna
Odměnu pěstouna je možné pobírat současně s řádným starobním důchodem, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na výši nebo nárok na důchod. Jiná situace ale nastává u předčasného starobního důchodu. Ten s odměnou pěstouna kombinovat nelze. Pěstoun si proto musí vybrat, zda bude pobírat předčasný důchod, nebo odměnu pěstouna.
Příspěvek při pěstounské péči
Pokud se pěstounem stane blízká osoba dítěte (např. prarodiče, teta, strýc nebo sourozenec), náleží jí příspěvek při pěstounské péči. Jeho výše se počítá z životního minima jednotlivce, nikoli z minimální mzdy, a to za každé svěřené dítě. Tato dávka nepodléhá dani ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Jeho výše se pro rok 2026 nezměnila.
Příspěvek při převzetí dítěte
Jde o jednorázovou dávku, na kterou mají nárok dlouhodobí pěstouni, ale i ti, kteří jsou pěstouny na přechodnou dobu. I jeho výše zůstává v roce 2026 stejná a odvíjí se od věku dítěte.
- 10 800 Kč, jde-li o dítě ve věku do 6 let,
- 12 150 Kč, jde-li o dítě ve věku od 6 let do 12 let,
- 13 500 Kč, jde-li o dítě ve věku od 12 let do 18 let.
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Příspěvek je opakující se dávkou pro dítě až do jeho zletilosti nebo nejdéle do 26 let, pokud jde o nezaopatřené dítě, které nadále žije ve společné domácnosti s osobou, jež o něj pečovala do jeho 18 let. Jeho výše se odvíjí podle věku dítěte.
- 6290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
- 7750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
- 8870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
- 9220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Na příspěvek má nárok osoba, která má v pěstounské péči alespoň tři děti. Příspěvek se poskytuje v částce, která činí 70 % pořizovací ceny vozidla, nejvíce však ve výši 100 000 Kč.