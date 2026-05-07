Ministerstvo upraví cestovní náhrady kvůli zdražení pohonných hmot

Růst cen nafty přiměl stát upravit pravidla pro cestovní náhrady. Od 1. června 2026 se má změnit vyhláška, která nově nastaví průměrnou cenu pohonných hmot pro výpočet náhrad při pracovních cestách.
Veronika Němcová
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo změnu vyhlášky, která upravuje cestovní náhrady pro rok 2026. Důvodem k úpravě je výrazný růst cen motorové nafty, který podle aktuálních údajů překročil zákonem stanovenou hranici.

Cena nafty překročila zákonný limit o více než 23 %

Zákoník práce umožňuje upravit parametry cestovních náhrad i v průběhu roku, a to v případě, kdy dojde k výraznému cenovému výkyvu. Konkrétně jde o situaci, kdy se ceny pohonných hmot zvýší nebo sníží alespoň o 20 % oproti poslední úpravě. Právě tato podmínka byla nyní naplněna. 

Podle údajů Českého statistického úřadu dosáhla průměrná cena motorové nafty v březnu 2026 hodnoty 42,02 Kč za litr, což představuje nárůst o 23,46 % oproti částce uvedené v současné vyhlášce, která je účinná od 1. ledna 2026.

Na základě tohoto navýšení zveřejnilo MPSV novou vyhlášku, která navyšuje průměrnou cenu motorové nafty pro účely poskytování cestovních náhrad na 42,10 Kč za 1 litr motorové nafty.

Vývoj maximálních cen PHM - stanovené cenové stropy (květen 2026)

Den platnosti
stropu ceny PHM

Benzín
v Kč s DPH / litr

Nafta
v Kč s DPH / litr

Cenový věstník
MF č.

7. 5. 2026

44,52

44,60

28/2026

6. 5. 2026

44,46

44,68

27/2026

5. 5. 2026

44,29

44,59

26/2026

1. - 4. 5. 2026

43,89

44,55

25/2026

Zdroj: MFČR

Jaký byl vývoj cen v dubnu? Přehled dubnových stropů PHM.

Zvýšení se má projevit již od 1. června

Navýšená cena by měla nabýt účinnosti dle důvodové zprávy již od 1. června 2026. Tento termín byl zvolen tak, aby se co nejdříve promítly aktuální ceny pohonných hmot do praxe. Zároveň ale dává zaměstnavatelům alespoň základní čas na to, aby stihli upravit své vnitřní předpisy a přizpůsobit postupy nové úpravě.

Důvodem pro stanovení účinnosti mimo běžné termíny je potřeba rychle reagovat na aktuální vývoj cen a zajistit spravedlivou úhradu nákladů zaměstnanců. To je dle návrhu obzvlášť důležité v situacích, kdy zaměstnanec nedoloží cenu pohonných hmot dokladem a náhrada se tak určuje podle vyhláškové ceny.

Výše cestovních náhrad za PHM v roce 2026

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty pro rok 2026 aktuálně činí:

  • 34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 39,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 34,10 Kč u motorové nafty, od 1. června 42,10 Kč
  • 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny

Níže uvádíme další sazby cestovních náhrad, které souvisejí s používáním motorových vozidel a výší sazeb stravného pro zaměstnance ve státní o soukromé sféře. Tyto sazby zůstávají stejné i nadále.

Sazby za používání motorových vozidel pro rok 2026

Sazby jsou uvedené za 1 km jízdy:

Druh vozidla

Použití osobního motorového vozidla

Použití jednostopých vozidel a tříkolek

Sazby v roce 2026

5,90 Kč

1,60 Kč

Výše sazeb stravného ve státní sféře pro rok 2026

Pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin

Pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

Pracovní cesta trvá déle než 18 hodin

155 Kč až 185 Kč

236 Kč až 284 Kč

370 Kč až 442 Kč

Výše sazeb stravného v soukromé sféře pro rok 2026

Pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin

Pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

Pracovní cesta trvá déle než 18 hodin

155 Kč 

236 Kč 

370 Kč 
