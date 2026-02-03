Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Na úhradu poplatku za psa zbývá už jen pár týdnů. Kolik zaplatíte v jednotlivých městech?

Na úhradu poplatku za psa zbývá už jen pár týdnů. Kolik zaplatíte v jednotlivých městech?

Výše poplatku za psy se v jednotlivých městech liší. Závisí na počtu psů, věku jejich držitele i typu bydlení. Některé osoby jsou také od poplatku osvobozeny. Přinášíme přehled, kolik vás může stát čtyřnohý spolubydlící v bytě i rodinném domě.
Autor: Pixabay
Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Blíží se termín, do kdy mohou občané nejpozději zaplatit poplatek za psa. V řadě měst musí totiž občané zaplatit poplatek nejpozději do konce března kalendářního roku. 

Co se dozvíte v článku
  1. Kdo je z poplatku za psa osvobozen?
  2. Za psa zaplatíte maximálně 1500 Kč za rok
  3. Konkrétní výši poplatků si volí obce samy
  4. Poplatek se hradí obci, ve které máte nahlášený trvalý pobyt
  5. Čtyřnohý spolubydlící vás přijde v bytě dráž než v domku

Výše poplatku závisí na počtu psů, věku jeho držitele, ale i třeba na tom, zda je umístěn v rodinném domě nebo bytě. Poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců.

Kdo je z poplatku za psa osvobozen?

Od poplatku ze psů jsou osvobozeni někteří držitelé psů, a to zejména z důvodu zdravotního, sociálního nebo veřejného zájmu. 

Poplatek se neplatí například v případě, kdy je držitelem psa osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách nebo držitel průkazu ZTP či ZTP/P. Osvobození se dále vztahuje také na osoby, které provádějí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, na provozovatele útulků pro zvířata a rovněž na osoby, jimž povinnost držení a používání psa ukládá zvláštní právní předpis.

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech Přečtěte si také:

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Za psa zaplatíte maximálně 1500 Kč za rok

Maximální výše poplatku za psa, kterou si mohou obce stanovit, je 1 500 Kč za rok a za jednoho psa. Pro držitele psa starší 65 let je horní hranice poplatku 200 Kč ročně. Pokud má osoba druhého nebo dalšího psa, může být poplatek u každého z nich až o 50 % vyšší než uvedené maximální částky. Pokud poplatková povinnost trvá méně než celý rok, platí se poplatek poměrně podle počtu i započatých měsíců.

Konkrétní výši poplatků si volí obce samy

Každá obec si stanovuje výši poplatků sama, a to maximálně do výše maximálního limitu stanoveného zákonem o místních poplatcích. Výše poplatků je uvedena v obecních vyhláškách, které obce zveřejňují na svých webových stránkách.

Poplatek se hradí obci, ve které máte nahlášený trvalý pobyt

Poplatek za psa se platí obci, ve které má držitel psa trvalé bydliště nebo sídlo. Pokud se držitel psa přestěhuje, začíná poplatek platit nové obci od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ke změně došlo. Výše poplatku se v takovém případě vypočítá poměrně podle počtu měsíců, po které poplatková povinnost v daném roce trvá.

školení pri začínající mzdové účetní

Držení psa je nutné obecnímu úřadu nahlásit ve lhůtě stanovené obecní vyhláškou. Při ohlášení se obvykle uvádějí zejména: identifikační údaje držitele psa, místo trvalého pobytu nebo sídlo, případný nárok na osvobození od poplatku nebo jeho snížení a číslo čipu psa.

Jaké jsou poplatky za svoz komunálního odpadu v českých městech? Kde je od 1. ledna 2026 nulový? Přečtěte si také:

Jaké jsou poplatky za svoz komunálního odpadu v českých městech? Kde je od 1. ledna 2026 nulový?

Čtyřnohý spolubydlící vás přijde v bytě dráž než v domku

V naší tabulce uvádíme poplatky za prvního psa v krajských městech Česka. Poplatky jsou rozdělené podle toho, zda má držitel psa v rodinném domě nebo v bytě. Pro držitele, kteří bydlí v bytových domech, jsou zpravidla stanoveny vyšší poplatky než pro ty, kteří bydlí v rodinných domech.

Město

Rodinný dům

Byt

Brno – střed

600 Kč

1 500 Kč

Praha 1

600 Kč

1 500 Kč

Olomouc

200 Kč

1 000 Kč

Zlín

500 Kč

1 000 Kč

Jihlava

500 Kč

500 Kč

Pardubice

200 Kč

1 200 Kč

České Budějovice

400 Kč

400 Kč

Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz

200 Kč

1 500 Kč

Plzeň

500 Kč

1 500 Kč

Karlovy Vary

1 000 Kč

1 000 Kč

Liberec

600 Kč

600 Kč

Ústí nad Labem

200 Kč

1 000 Kč

Hradec Králové

300 Kč

1 200 Kč
Digitální kurzy by mohly být spuštěny pro zájemce ve druhé polovině letošního roku Přečtěte si také:

Digitální kurzy by mohly být spuštěny pro zájemce ve druhé polovině letošního roku

Vlak narazil do zatoulané krávy: Musí chovatel zaplatit drahám škodu na vlaku? Přečtěte si také:

Vlak narazil do zatoulané krávy: Musí chovatel zaplatit drahám škodu na vlaku?

  • Našli jste v článku chybu?

Více o autorovi

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Komerční sdělení

Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka 2025 Mzdová kalkulačka 2025 Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Dále u nás najdete

Daň z přidané hodnoty

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Kontrolní hlášení

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ