Na úhradu poplatku za psa zbývá už jen pár týdnů. Kolik zaplatíte v jednotlivých městech?

Blíží se termín, do kdy mohou občané nejpozději zaplatit poplatek za psa. V řadě měst musí totiž občané zaplatit poplatek nejpozději do konce března kalendářního roku.
Co se dozvíte v článku
Výše poplatku závisí na počtu psů, věku jeho držitele, ale i třeba na tom, zda je umístěn v rodinném domě nebo bytě. Poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců.
Kdo je z poplatku za psa osvobozen?
Od poplatku ze psů jsou osvobozeni někteří držitelé psů, a to zejména z důvodu zdravotního, sociálního nebo veřejného zájmu.
Poplatek se neplatí například v případě, kdy je držitelem psa osoba nevidomá, osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách nebo držitel průkazu ZTP či ZTP/P. Osvobození se dále vztahuje také na osoby, které provádějí výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, na provozovatele útulků pro zvířata a rovněž na osoby, jimž povinnost držení a používání psa ukládá zvláštní právní předpis.
Za psa zaplatíte maximálně 1500 Kč za rok
Maximální výše poplatku za psa, kterou si mohou obce stanovit, je 1 500 Kč za rok a za jednoho psa. Pro držitele psa starší 65 let je horní hranice poplatku 200 Kč ročně. Pokud má osoba druhého nebo dalšího psa, může být poplatek u každého z nich až o 50 % vyšší než uvedené maximální částky. Pokud poplatková povinnost trvá méně než celý rok, platí se poplatek poměrně podle počtu i započatých měsíců.
Konkrétní výši poplatků si volí obce samy
Každá obec si stanovuje výši poplatků sama, a to maximálně do výše maximálního limitu stanoveného zákonem o místních poplatcích. Výše poplatků je uvedena v obecních vyhláškách, které obce zveřejňují na svých webových stránkách.
Poplatek se hradí obci, ve které máte nahlášený trvalý pobyt
Poplatek za psa se platí obci, ve které má držitel psa trvalé bydliště nebo sídlo. Pokud se držitel psa přestěhuje, začíná poplatek platit nové obci od začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém ke změně došlo. Výše poplatku se v takovém případě vypočítá poměrně podle počtu měsíců, po které poplatková povinnost v daném roce trvá.
Držení psa je nutné obecnímu úřadu nahlásit ve lhůtě stanovené obecní vyhláškou. Při ohlášení se obvykle uvádějí zejména: identifikační údaje držitele psa, místo trvalého pobytu nebo sídlo, případný nárok na osvobození od poplatku nebo jeho snížení a číslo čipu psa.
Čtyřnohý spolubydlící vás přijde v bytě dráž než v domku
V naší tabulce uvádíme poplatky za prvního psa v krajských městech Česka. Poplatky jsou rozdělené podle toho, zda má držitel psa v rodinném domě nebo v bytě. Pro držitele, kteří bydlí v bytových domech, jsou zpravidla stanoveny vyšší poplatky než pro ty, kteří bydlí v rodinných domech.
|
Město
|
Rodinný dům
|
Byt
|
Brno – střed
|
600 Kč
|
1 500 Kč
|
Praha 1
|
600 Kč
|
1 500 Kč
|
Olomouc
|
200 Kč
|
1 000 Kč
|
Zlín
|
500 Kč
|
1 000 Kč
|
Jihlava
|
500 Kč
|
500 Kč
|
Pardubice
|
200 Kč
|
1 200 Kč
|
České Budějovice
|
400 Kč
|
400 Kč
|
Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz
|
200 Kč
|
1 500 Kč
|
Plzeň
|
500 Kč
|
1 500 Kč
|
Karlovy Vary
|
1 000 Kč
|
1 000 Kč
|
Liberec
|
600 Kč
|
600 Kč
|
Ústí nad Labem
|
200 Kč
|
1 000 Kč
|
Hradec Králové
|
300 Kč
|
1 200 Kč