Nákup školních potřeb může vyjít až na 5000 Kč. Nízkopříjmovým domácnostem může pomoci sbírka, ale i mimořádná okamžitá pomoc

Začátek školního roku je pro mnohé rodiny finančně náročný. Nejhůře jsou na tom samoživitelé, ale i ostatní nízkopříjmové domácnosti. Výrazný zásah do rodinného rozpočtu to však obvykle je i pro střední třídu. Letos totiž odhadem za jedno dítě školou povinné rodiče vydají průměrně 2000 až 5000 korun.
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Vybavení do školy se může vyšplhat na tisíce
Nejčastější odhadovaná částka, kterou samoživitelé a samoživitelky letos vydají za školní výbavu, přesahuje 5 000 korun. Takto vysoké výdaje očekává podle průzkumu organizace Fandi mámám 40 ze 137 respondentek. Celkem 62 % žen odhaduje, že za školní potřeby a vybavení utratí více než 3 000 korun.
Takovou částku je ale schopna ušetřit jen malá část dotázaných. Více než třetina samoživitelů navíc po zaplacení běžných měsíčních výdajů nemá žádnou finanční rezervu, případně jim peníze dokonce chybí. Dalším ženám zůstává na konci měsíce méně než 1 000 korun, což na pořízení kompletní školní výbavy zdaleka nestačí.
S trošku jinými čísly pracuje společnost Vaše výživné. Ta dělala průzkum společně s Asociací neúplných rodin loni a z dat vyplynulo, že náklady na školní výbavu meziročně rostou o několik stovek a pohybují se do 3000 korun.
„38 % rodičů letos odhaduje základní výdaje do 3 000 Kč na jedno dítě. Když k tomu přičteme ještě ty, kteří počítají jen do 2 000 Kč, dostaneme se přes polovinu všech respondentů,“ upřesňuje Iveta Novotná, ředitelka společnosti Vaše výživné.
Nejdražší jsou boty a oblečení, hned potom sešity
Za finančně nejnáročnější položky označují matky samoživitelky především oblečení, obuv, přezůvky a vybavení na tělocvik. Velkou část rozpočtu spolknou také sešity a psací potřeby, aktovky, batohy a penály. Významnou položkou jsou rovněž školní obědy a náklady spojené se školními výlety či adaptačními pobyty anebo mimoškolními aktivitami.
Řada respondentek upozorňuje také na výdaje spojené se staršími dětmi, které ve veřejné debatě často zůstávají stranou. U středoškoláků jde např. o speciální vybavení pro odbornou výuku, náklady na internáty a dopravu nebo povinné školní fondy.
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K úhradě nákladů může pomoci dávka mimořádné okamžité pomoc
Rodiny, které nemají kvůli své finanční a majetkové situaci dostatek peněz na odůvodněné výdaje spojené se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřených dětí, mohou požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Dávku je možné využít na uhrazení nákladů na školní pomůcky, školu v přírodě, sportovní aktivity nebo zájmové kroužky.
MOP je vyplácena pobočkami Úřadu práce ČR. Je však důležité vědět, že pracák bude při rozhodování o přiznání dávky zohledňovat, zda je daná aktivita pro dítě odůvodněná a zda není možné zvolit jinou finančně méně náročnou variantu, popř. zda není možné financování zajistit jinde.
V rámci mimořádné okamžité pomoci na úhradu vzdělávacích potřeb, zájmových kroužků anebo mimoškolních aktivit lze od úřadu práce získat až 48 600 Kč, tedy až desetinásobek životního minima jednotlivce v jednom kalendářním roce. Vždy však budou finanční prostředky poskytnuty maximálně do částky konkrétního nákladu.
Pomoci mohou pojišťovny, ale třeba i sbírky nebo neziskovky
Zdravotní pojišťovny v rámci svých fondů prevence mohou pomoci s úhradou některých výdajů na začátku školního roku, zejména pak na sportovní a pohybové aktivity dětí. Přesné typy podporovaných programů se můžete dočíst na webových stránkách své zdravotní pojišťovny.
Další možností, která může nízkopříjmovým domácnostem pomoci s úhradou potřeb na začátku školního roku, jsou různé sbírky. Nyní např. probíhá materiální sbírka školních potřeb pořádaná EUROPARKem Štěrboholy a hypermarketem Globus. Zájemci mohou do sbírky v pražském obchodním centru přispívat zcela konkrétními potřebami, které najdou okamžité a praktické využití.
Materiální sbírka školních potřeb se koná od 19. srpna do 15. září. Lidé mohou nakoupené zboží odevzdávat na informačním stánku Globusu, odkud bude následně distribuováno klientkám (samoživitelkám) společnosti Fandi.
Další organizací, která letos pořádala sbírku, a to už popáté, byla Diakonie ČCE s názvem Školákům od srdce. Tato sbírka však probíhala pouze od 29. do 30. srpna v prodejnách Tesco.
Nyní pak ještě stále probíhá sbírka školních potřeb, kterou pořádá OC Olympia a Boleslavský ošatník. Projekt bude v Mladé Boleslavi fungovat až do 7. září přímo v obchodním centru Olympia.
Lidé mohou přinášet penály, pastelky, sešity, psací a výtvarné potřeby, školní batohy a další vybavení pro školáky. Batohy nemusí být nové, podmínkou je však jejich čistota a dobrý stav. Školní pomůcky lze také zakoupit přímo v obchodním centru a následně je věnovat do sbírky. Všechny darované věci následně prostřednictvím Boleslavského ošatníku poputují k dětem z rodin, které se ocitly v obtížné životní situaci.
Konkrétnímu dítěti pak lze založit přímo sbírku na Patrondeti.cz, kde lze např. na balík školních potřeb nebo batoh přispět libovolně vysokou částkou.
Pokud pak nemáte nárok na čerpání materiálních věcí anebo finančních prostředků z organizované sbírky, pomoci vám mohou ještě fondy zaměstnavatelů, městské úřady anebo další neziskové organizace.