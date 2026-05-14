Některým osobám budou drahé léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění

V České republice jsou aktuálně k dispozici hlavně dva léky na hubnutí, resp. tedy injekce, které mají sloužit k léčbě obezity. Jsou jimi Wegovy (s účinnou látkou semaglutid, stejně jako Ozempic) a Mounjaro s tím ale, že se především jedná o léčivé přípravky pro pacienty s diabetem 2. typu, u kterých se prokázalo, že u pacientů zejména při dlouhodobém užívání dochází k výrazné redukci hmotnosti.
Co je však nejpodstatnější – tyto léky jsou na předpis a nemohou být předepsány každému. Jedná se navíc o nákladnou léčbu, kterou až na výjimky hradí pacient. Podle odborníků má sice časem dojít ke snížení vysokých cen, a to jakmile se objeví další takové produkty, například ve formě tablet, jejichž výroba není tak nákladná jako u injekcí. Na to si však nějakou dobu počkáme.
Dobrou zprávou však je, že ministerstvo uvažuje o tom, že některým pacientům by mohla být léčba obezity přesto hrazena.
Kdo může předepsat injekce na hubnutí a komu?
Na léky na hubnutí tohoto typu vyloženě neexistuje preskripční omezení. To znamená, že není nutné, aby je předepsal pouze diabetolog nebo obezitolog, i když je to vhodné kvůli kontrolám a monitoraci pacienta. Recept dále můžete získat od praktického lékaře, internisty, endokrinologa nebo gynekologa.
Těmito odborníky přesto nemohou být injekce na hubnutí předepsány každému. Předepsat je mohou pouze osobám trpícím diabetem 2. typu, osobám s obezitou (BMI nad 30) nebo s nadváhou (BMI nad 27) s přidruženými chorobami, jako je např. vysoký tlak nebo vysoký cholesterol.
Kolik stojí Mounjaro a Wegovy?
Wegovy je obecně levnějším léčivým přípravkem, přesto se i počáteční dávka pohybuje v řadu tisíců měsíčně. Cena obou produktů závisí na tom, jak vysoký obsah léčivé látky se v injekci nachází.
V BENU lékárně vyjde první dávka Wegovy na měsíc s obsahem 0,25 mg účinné látky na 3890 Kč. S kartou BENU plus to bude o 300 Kč méně. Měsíční balení s nejvyšší účinnou látkou s obsahem 2,4 mg už stojí 5990 Kč a s kartou BENU plus o 600 Kč méně.
Mounjaro je pak dražší. Počáteční balení na měsíc o síle 2,5 mg účinné látky vyjde na 5 890 Kč a s kartou BENU plus o 1100 Kč méně. Měsíční balení s nejvyšším množstvím účinné látky s obsahem 15 mg stojí 12 190 Kč, s kartou o 700 Kč méně.
Není pravidlem, že by lékař každý měsíc předepisoval „silnější“ injekci, vždy záleží na tom, jak lék pacientovi funguje. U mnoha osob dochází k redukci váhy už při nejnižší možné dávce.
Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny však upozorňuje: „Na lék lze pohlížet jako na investici, která je částečně kompenzována změnou chování a režimových opatření. Samotné uživání léčiva bez řádné adherence k léčbě a současné změny chování nemá potenciál zdravotní stav pacienta změnit.“
Kdy hradí zdravotní pojišťovny léčbu Wegovy a Mounjaro?
„VZP ČR hradí léčivé přípravky Rybelsus a Ozempic s obsahem účinné látky semaglutid (tuto léčivou látku obsahuje i léčivý přípravek Wegovy), ale pouze u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu 2. typu, kteří splňují úhradová kritéria stanovená Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ vysvětluje Marek Blaho z tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Stejný přístup mají k situaci i ostatní české zdravotní pojišťovny. Všechny navíc také odkazují na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).
„Případná změna stavu úhrady není rozhodnutím zdravotní pojišťovny, ale státní autority, konkrétně SÚKL, který určuje, jaký lék bude hrazen z veřejného zdravotního pojištění, v jaké výši a za jakých podmínek,“ doplňuje Petr Kvapil, asistent ředitelky Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.
O úhradě však může rozhodovat i ministerstvo
Ministerstvo zdravotnictví ČR se v uplynulých týdnech nechalo slyšet, že projednává otázku úhrady Wegovy a Mounjaro z veřejného zdravotního pojištění. Nikoliv však pro všechny, ale jen pro určité typy pacientů.
„Aktuálně se jedná o iniciální fázi diskuse. Připravujeme odbornou pracovní skupinu, která má posoudit možnosti cílené podpory léčby obezity ve spolupráci s odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami,“ vysvětluje Martin Novotný z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví.
Novotný navíc dodává, že jedním z konkrétních kroků odborné pracovní skupiny by měla být přesná definice skupin pacientů, u nichž by mohla být úhrada těchto léků z veřejného zdravotního pojištění v budoucnu zvažována.
„Tyto úvahy vycházejí i z faktu, že plošná úhrada léčby obezity není vzhledem k jejím nákladům realistická. Současně probíhají diskuze o nastavení jasných indikačních kritérií a o důrazu na komplexní přístup k léčbě, který by měl spočívat v kombinaci farmakoterapie, režimových opatření a dlouhodobého sledování pacientů. Konkrétní parametry případné úhrady, včetně vztahu mezi jednotlivými typy léčby, však budou předmětem další odborné diskuze,“ uzavírá Martin Novotný.
Léky na hubnutí bez změny životního stylu vedou k jojo efektu