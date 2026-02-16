Není na co čekat: Od roku 2026 mohou noví řidiči na silnici i bez řidičáku

Rok 2026 s sebou přináší mnoho změn v oblasti dopravy a s tím spojených předpisů. Jedním z těch, který potěší zejména nové řidiče, je to, že od začátku roku už není nutné čekat na vydání řidičského průkazu, aby mohli s autem vyrazit na silnici. Zákon tuto možnost výslovně umožňuje a Ministerstvo dopravy ČR ji metodicky potvrdilo.
Co se dozvíte v článku
Po úspěšně absolvované autoškole můžou řidiči na silnici i bez řidičáku
Od 1. ledna 2026 mají noví řidiči možnost vyrazit beztrestně na silnici i bez toho, aby u sebe měli řidičský průkaz. Doposud přitom platilo, že čerství absolventi autoškol mohli vyrazit na první samostatnou jízdu teprve ve chvíli, kdy jim úřad vystavil kartičku řidičského průkazu, na což má ve standardní lhůtě 20 dnů. Nyní již čekat nemusí. Na silnici mohou vyrazit ve chvíli, kdy jsou zapsáni do registru řidičů a kdy požádali o udělení řidičského oprávnění. Takto řídit bez řidičáku mohou noví řidiči 30 dnů od okamžiku udělení.
K zápisu do registru řidičů dochází po úspěšném absolvování autoškoly a podáním žádosti o první řidičský průkaz. O provedení zápisu musí být řidič informován. a to např. emailem anebo SMS, jestliže podal žádost elektronickou cestou.
V minulých letech pak platilo, že absolvent autoškoly nesmí začít řídit předtím, než obdrží fyzický řidičský průkaz. Ačkoliv ho od roku 2024 nemusí vozit s sebou, musel ho mít jako začínající řidič oficiálně vystaven.
„Je nutné si uvědomit, že samotné zakončení autoškoly – včetně úspěšného složení zkoušek – ještě neznamená, že absolvent řidičské oprávnění automaticky získal. Pokud totiž nepodá žádost o jeho udělení a není zapsán v registru řidičů, nachází se z právního hlediska ve stejné situaci, jako by autoškolu nikdy nedokončil,“ upozorňuje Andrea Brádlerová, tisková mluvčí online srovnávače finančních služeb Rixo.
„Jízda bez uděleného řidičského oprávnění je považována za závažný přestupek. Nelze ji řešit na místě pokutou, vždy následuje správní řízení. V jeho rámci může být uložena pokuta ve výši 25 000 až 75 000 Kč, připsány 4 trestné body a zároveň může být uložen i zákaz řízení na dobu 18 až 36 měsíců,“ dodává Andrea Brádlerová.
O první řidičský průkaz je možné požádat online
O vydání řidičského průkazu musíte požádat na úřadu obce s rozšířenou působností. Na tomto úřadě si jej pak také vyzvednete, jestliže si nezvolíte jiné výdejní místo v určeném čase. O tom, že si „hotový“ průkaz můžete vyzvednout, budete informováni prostřednictvím kontaktu, který byl uveden při podávání žádosti. Za vyzvednutí na výdejním místě si však budete muset připlatit 100 Kč. Pokud si však řidičák na vámi zvoleném místě nevyzvednete, tento správní poplatek vám už nikdo nevrátí.
Za přijetí žádosti o vydání řidičského průkazu budete muset uhradit správní poplatek. Pokud vám stačí průkaz nejpozději za 20 dnů, budete muset úřadu zaplatit 160 Kč. Pokud řidičák potřebujete rychleji, můžete si požádat o jeho vydání do 5 pracovních dnů. Za tuto službu zaplatíte 560 Kč.
Pokud by však řidič žádal o nový řidičský průkaz z důvodu konce jeho platnosti, služba už není nijak zpoplatněna, pokud je vyřizována také ve standardní lhůtě 20 dnů.
Když o řidičák zažádáte online, budete to mít levnější
Doposud šlo požádat online jen o takový řidičský průkaz, kterému končila platnost anebo pokud došlo k jeho ztrátě, poškození nebo odcizení. Od začátku roku lze elektronickou cestou požádat i o vydání prvního řidičského průkazu po úspěšném ukončení autoškoly. Má to však svá pravidla.
Tímto způsobem může přes Portál dopravy požádat o vydání řidičského průkazu ta osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, zdravotní posudek jí byl vydán digitálně a zkoušku odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel absolvovala po 1. lednu 2026.
Osoba, která již držitelem řidičského oprávnění je, může takto online požádat i o rozšíření řidičského oprávnění. To ale za předpokladu, že řidičské oprávnění bylo vydáno v České republice. Ve všech případech je nutné se do Portálu přihlásit, k čemuž žadatel potvrzuje některou z uznávaných elektronických identit. K tomu poslouží např. bankovní identita, mojeID, mobilní klíč eGovernmentu apod.
Důležité je zmínit, že přes Portál dopravy a řešení žádosti elektronickou cestou mají klienti nárok na slevu ve výši 20 % na správních poplatcích. Platí také, že sleva může činit maximálně 1000 Kč.
Online může požádat o řidičák i sedmnáctiletý řidič
Portál dopravy tímto způsobem pak samozřejmě může využít i sedmnáctiletý žadatel o řidičské oprávnění skupiny B. Takto bude moci zažádat i o zápis mentora do dovršení 18 let věku. Takto si půjde zapsat až 4 mentory s tím, že Portál dopravy je přímo osloví a zapíše si všechny potřebné souhlasy. Následně podá žádost o zápis buď spolu s žádostí o udělení řidičského oprávnění nebo samostatně.
Zápis mentora také půjde přes Portál dopravy i zrušit.
Zdroj: RIXO