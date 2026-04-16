Nepodali jste daňové přiznání? Ještě pořád povinnost můžete splnit a vyhnout se trestu

Daňový řád stanovuje základní termín pro podání daňového přiznání. Hovoří o tom, že přiznání k dani z příjmů za předchozí kalendářní období je nutné podat do uplynutí 3 měsíců po skončení tohoto zdaňovacího období. Letos pak termín připadl na středu 1. dubna 2026. Co však mohou dělat ty osoby, které daňové přiznání zapomněly anebo je zkrátka nestihly odevzdat?
Finanční správa už začala pro neodevzdání daňového přiznání připočítávat úroky
Nejen že do začátku dubna bylo nutné odevzdat daňové přiznání, ale zároveň se také jednalo o den, kdy musel poplatník na účet nebo osobně příslušnému finančnímu úřadu složit také vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. V jiném případě se nevyhnul připočtení úroků z prodlení na dlužné dani.
Důležité je zmínit, že tyto úroky začínají nabíhat až od 4. dne po lhůtě, do které mělo být daňové přiznání podáno. Úrok z prodlení se tedy začal připočítávat až od neděle 5. dubna.
A pokud bude v součtu za všechny dny úroky z prodlení nižší než 1000 Kč, finanční úřad jej po poplatníkovi ani nebude vymáhat. Mnohé osoby to tedy ještě stíhají i bez toho, aby jim pokuta v podobě úroků hrozila.
Už jste někdy podávali dodatečné daňové přiznání?
Daňové přiznání můžete odevzdat bez postihu elektronicky
Středa 1. dubna 2026 byla jen jednou ze tří lhůt, do které bylo nutné odevzdat daňové přiznání. Do dubnového termínu mělo být finančnímu úřadu, do jehož územního obvodu spadá adresa vašeho trvalého pobytu, přiznání k dani z příjmů fyzických osob podáváno pouze v listinné formě. Šlo to buď osobně na přepážce úřadu, do sběrného boxu před finančním úřadem anebo poštou. V případě odeslání přes Českou poštu pak platilo, že termínem podání je den, kdy bylo na zásilku dáno razítko.
Mnozí poplatníci, kteří nesplnili svou povinnost do dubna, mohou daňové přiznání odevzdat do dalšího termínu, kterým je letos pondělí 4. května 2026. Podle daňového řádu totiž platí, že pro podání daňového přiznání elektronickou cestou má poplatník čas 4 měsíce po skončení zdaňovacího období, za které daňové přiznání podává. Termínem měl být původně 1. května, jenomže ten letos vychází na pátek, tudíž se termín přesunul na pondělí, díky čemuž daňoví poplatníci získali ještě navíc celý víkend k dobru.
Mnozí z těch, kteří daňové přiznání nestihli podat v listinné podobě do začátku dubna, mohou využít termín 4. května. Podmínkou však je, že daňové přiznání odevzdají elektronicky. K tomu mohou využít:
- datovou schránku,
- Online finanční úřad,
- Elektronická podání přes finanční správu, kde si lze prostřednictvím aplikace daňové přiznání přímo vyplnit, nechat zkontrolovat a následně stáhnout pro odeslání,
- software třetích stran, ve kterém si daňové přiznání vypracujete a následně podáte přes datovou schránku anebo Online finanční úřad.
I v tomto případě poté platí, že při nesplnění povinnosti anebo neuhrazení daně do příslušného data začnou nabíhat úroky z prodlení, a to od 4. dne po termínu. V této situaci tedy od pátku 8. května.
Na odevzdání můžete mít ještě více času
Daňový řád stanovuje ještě poslední třetí termín, do kterého je možné odevzdat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Stanovuje, že do šesti měsíců od skončení zdaňovacího období, za které se přiznání podává, jestliže jej zpracovává daňový poradce anebo auditor. Letos jde tedy o středu 1. července.
V takovém případě si takto pověřenou osobu budete muset sami sehnat, a to ideálně přes Komoru daňových poradců České republiky. Vybranému poradci poté dáte všechny potřebné dokumenty, které jsou k vyplnění přiznání potřeba a on jej následně zpracuje a elektronicky odešle příslušnému finančnímu úřadu.
Počítejte však s tím, že za tuto možnost a službu si budete muset zaplatit. Ceny se pak různí podle složitosti konkrétního případu.
„Odměna se vždy odvíjí od konkrétního případu, zejména od toho, zda jde o fyzickou či právnickou osobu a jak je přiznání složité. Právě proto se vyplatí přistupovat k němu individuálně a využít služeb daňového poradce, který dokáže nastavit postup i cenu odpovídající konkrétní situaci. Výhodou je nejen úspora času a menší riziko chyb, ale také skutečnost, že daňový poradce nese za svou práci odpovědnost a je ze zákona pojištěný,“ upozorňuje Kamila Stehnová z Komory Daňových poradců ČR.