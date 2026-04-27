Nevzali vaše dítě do školky? Náhradu vymáhejte po obci. Musí vám sehnat místo, nebo zaplatit

Letos probíhaly zápisy do mateřských školek v období od 15. března do 15. dubna. Někteří rodiče proto už před pár dny obdrželi zprávu, zda jejich dítě bylo přijato či nikoliv. Pro budoucí školní rok 2026/2027 pro obce platí nová povinnost, která spočívá v zajištění místa ve školce pro dítě. Pokud by k tomu však nedošlo, obec bude muset rodičům vyplácet finanční kompenzaci.
Kdy a jak se rodič dozví, že dítě bylo přijato do mateřské školky?
Školky, resp. jejich ředitelé, mají ze zákona 30 dnů od zápisu na to, aby rodiče informovali o (ne)přijetí dítěte do MŠ. Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školky, ale i zřizovatele. V seznamu pak nebudou uvedena pouze jména, ale i registrační čísla dětí, která byla vygenerována při online zápisu.
Jiná situace nastává u těch dětí, které k předškolnímu vzdělávání přijaty nebyly. Rodiče těchto dětí budou o nepřijetí informováni dopisem na adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
Obce letos musí zajistit místo ve školce
V lednu letošního roku vstoupil v platnost zákon, který poprvé ukládá obcím povinnost zajistit dětem místo v mateřské školce pro školní rok 2026/2027. Má to však několik podmínek. Dítě musí:
- mít v dané obci trvalý pobyt,
- mít pravidelné očkování,
- dosáhnout 3 let věku.
„Obec má povinnost zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě ode dne, kdy dítě dosáhne třetího roku věku do bezprostředně následujícího 31. srpna. Počínaje 1. zářím má obec povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí podle školského zákona,“ vysvětluje Odbor komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.
Za splnění těchto podmínek a jestliže dítě nebylo přijato ve spádové mateřské školce podle místa svého trvalého pobytu, může rodič požádat obec, aby dítěti zajistila místo jinde. Po přijetí žádosti musí obec zajistit dítěti kapacitní místo jinde, a to např. v dětské skupině. Se souhlasem rodiče může obec zajistit dítěti místo i v dětské skupině nebo mateřské školce, která se nachází mimo školský obvod spádové mateřské školky, do které dítě nebylo přijato.
Jakým způsobem bude rodič žádat obec?
Žádost o zajištění podmínek pro výchovnou péči o dítě musí být ze zákona podána písemně. Neexistuje k tomu žádný tiskopis ani pevně stanovený vzor. Podle správního řádu však taková žádost musí obsahovat:
- identifikační údaje o rodiči – jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování,
- předmět žádosti – zajištění podmínek pro výchovnou péči o dítě, identifikační údaje o dítěti, jako je jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
- údaje o obci – název a adresa příslušného obecního úřadu,
- podpis rodiče.
V případě podání žádosti datovou schránkou rodiče podpis není nutný, neboť takové podání podpis nahrazuje.
„Jako nepovinnou součást žádosti může rodič doložit kopii rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jež obci usnadní vyřízení žádosti. Žádost může být podána osobně na podatelně, poštou, datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem,“ doplňuje MPSV.
Na podání žádosti má však rodič pouze 30 dnů ode dne, kdy obdržel dopis o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Jak se bude postupovat, pokud místo pro dítě ve školce nenajde ani obec?
Druhou možností, jak může obec splnit svou povinnost v případě nezajištění kapacitního místa ve školce nebo dětské skupině, je i úhrada nákladů, kterou rodič prokazatelně vynaložil na zajištění služby péče o dítě v dětské skupině nebo v mateřské školce. To znamená, že pokud rodič bude muset kvůli nepřijetí dítěte do spádové MŠ dítě zapsat do soukromé dětské skupiny nebo soukromé MŠ, obec mu bude muset proplatit náklady. Maximální výše nákladů k proplacení je však limitována.
„Výše úhrady se tedy řídí skutečně vynaloženými náklady rodiče, zákon stanoví způsob výpočtu, v roce 2026 činí 343 Kč. Za skutečně vynaložené náklady na péči se nepovažují další náklady, které rodiči v souvislosti se zajištěním péče vznikají, např. cestovné,“ dodává MPSV.
Hned v září nás pak čeká 22 pracovních dnů. Maximální výše nákladů, které obec v souvislosti s touto povinností rodiči uhradí, je 7546 Kč.
„Způsob úhrady ani dokládání výdajů není zákonem určen, vyplácí se rodiči. Způsob doložení dokladů by měl být srozumitelný a přiměřený, aby rodiče nebyli zatěžováni nadměrnou administrativou. Současně by měl být předem stanovený obcí – např. v rámci smlouvy s rodičem, a v souladu s principem hospodárnosti,“ udává Ministerstvo.
Dodejme pak, že úhrada skutečně vynaložených nákladů na zajištění služby péče o dítě rodiči náleží i v situaci, kdy obec nabídne místo pro dítě ve školce nebo dětské skupině mimo školský obvod spádové mateřské školy, do které nebylo přijato, ale rodič jej odmítne např. pro příliš velkou vzdálenost.
„Pokud však následně dítě nastoupí právě do zařízení, které obec původně navrhla a rodič odmítl, je možné tuto skutečnost považovat za faktické vyjádření souhlasu s původně navrženým řešením. V takovém případě se má za to, že obec svou povinnost splnila již učiněnou nabídkou, a nárok na úhradu nákladů ze strany rodiče se stává bezpředmětným,“ uzavírá MPSV.