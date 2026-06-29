Nezapomeňte si od 1. července snížit zálohu na sociální pojištění. Kromě tohoto se u OSVČ snižuje i paušální daň

S ohledem na změnu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dochází ke snížení minimální zálohy na sociální (důchodové) pojištění. To ovlivní i první pásmo paušální daně, kde se měsíční platba rovněž sníží. Novou zálohu si bude třeba nastavit od 1. července 2026.
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Jak se sníží záloha na sociální pojištění u OSVČ?
Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ při hlavní činnosti byla od 1. ledna 2026 stanovena na 5720 Kč. Důvodem bylo zvýšení minimálního vyměřovacího základu na 19 587 Kč, což odpovídá 40 % průměrné mzdy. Z této částky se odvádí pojistné ve výši 29,2 %.
Vláda Andreje Babiše však schválila, že se pro letošní rok zpětně minimální vyměřovací základ pro hlavní činnost sníží na 35 % průměrné mzdy. Nová výše zálohy na sociální pojištění se bude odvíjet od průměrného měsíčního vyměřovacího základu, ze kterého bylo pojistné vypočteno.
Pokud průměrný měsíční vyměřovací základ za rok 2025 nebude vyšší než 17 139 Kč (35 % průměrné mzdy), nová výše zálohy na sociální pojištění od 1. července 2026 bude činit 5005 Kč.
Pokud byl však průměrný měsíční vyměřovací základ v roce 2025, popř. v roce 2024, nižší než 19 587 Kč, ale vyšší než 17 139 Kč, nová výše zálohy na pojistné bude stanovena podle skutečného vyměřovacího základu (např. pokud průměrný měsíční vyměřovací základ činil 18 560 Kč, bude nová záloha od července činit 5 420 Kč).
OSVČ, pro které kvůli vyššímu příjmu nebude platit minimální měsíční záloha ve výši 5005 Kč, najdou svou novou výši záloh na pojistné na ePortále ČSSZ ve službě Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ. Částka je k dispozici už od první poloviny července.
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Co snížení znamená pro osoby, které podnikají na vedlejší činnost?
V podstatě vůbec nic. Osoby samostatně výdělečně činné podnikající při vedlejší činnosti platí sociální pojištění podle skutečného vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ pro hlavní činnost se jich netýká a okresní správa sociálního zabezpečení jim výši záloh stanoví na základě podaného přehledu o příjmech a výdajích. Ta se po změně zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nijak nemění. Změnit se může až po podání dalšího přehledu. Minimální záloha v jejich případě v roce 2026 činí 1574 Kč.
Připomeňme, že při vedlejší činnosti se do určité výše ročního zisku sociální pojištění neplatí vůbec. V takovém případě se však období podnikání zpravidla nezapočítá do důchodového pojištění, pokud není OSVČ pojištěna z jiného titulu, například jako zaměstnanec.
Roční částkou do limitu, kdy se může OSVČ rozhodnout, zda sociální pojištění uhradí, či nikoliv, je 117 521 Kč v roce 2026.
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Sníží se daň i pro osoby v paušálním režimu
Osoby, které jsou v paušálním režimu, mají díky novele zákona také sníženou platbu paušální daně. Týká se to však pouze prvního pásma.
Tato platba během letošního roku činila v součtu 9984 Kč a skládala se ze zálohy na zdravotní pojištění ve výši 3 306 Kč, zálohy na sociální pojištění ve výši 6 578 Kč a symbolické daně z příjmů ve výši 100 Kč.
Od 1. července 2026 se paušální daň snižuje na 9162 Kč, čili o 822 Kč měsíčně právě díky snížení zálohy na sociální pojištění. Splatná bude do 20. července.
Jak to bude s přeplatky?
Vzhledem k tomu, že novela zákona má účinnost od 1. ledna 2026, řadě OSVČ vznikne u OSSZ nárok na přeplatek. Ten bude činit nanejvýš 4470 Kč a může být buď využit na úhradu dalších záloh, nebo na základě žádosti do 60 dnů vrácen.
Poplatníkům v prvním pásmu paušálního režimu vznikne přeplatek ve výši 4 932 Kč. Tím si lze snížit další platbu paušální daně a doplatit už jen 4230 Kč.
Nevyužije-li poplatník možnost snížení úhrady některé paušální zálohy do konce roku 2026, může po skončení zdaňovacího období požádat správce daně o vrácení přeplatku. Správcem daně je pak příslušný finanční úřad.