Nezapomněli jste vyplnit a podat daně? Ještě to stíháte bez sankce, času je ale opravdu málo

V pondělí uplynul druhý termín pro podání daňového přiznání, který platil pro naprostou většinu OSVČ. Pokud jste přiznání podat zapomněli anebo jste to zkrátka nestihli, ještě máte na podání čas 5 pracovních dnů. Později už finanční úřad začne počítat pokuty, které se nevyplatí podceňovat.
Kdo všechno musel podat daňové přiznání?
Do pondělí 4. května 2026 měli daňové přiznání podávat ti poplatníci, kteří jej odevzdávají sami a elektronicky. Tato povinnost se už tři roky týká všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), kterým byla v rámci podnikání zřízena datová schránka.
Připomeňme pak, že daňové přiznání musí podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, jestliže se nejedná o příjmy od daně osvobozené. Mimo to musí daně touto cestou podat i ten poplatník, který tuto částku sice nepřesáhl, ale vykazuje daňovou ztrátu.
Dále daňové přiznání nemusí podat ten poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců včetně doplatku mezd a učinil u všech těchto plátců prohlášení k dani. To ale jen za předpokladu, že neměl jiné zdanitelné příjmy vyšší než 20 000 Kč.
Za opožděné podání ještě pokutu nedostanete
Daňový řád zná hned několik situací v souvislosti s daňovým přiznáním, které lze sankciovat a jednou z nich je právě opožděné podání daní anebo jejich nepodání, resp. opožděné tvrzení daně.
„Pokud poplatník podá daňové přiznaní se zpožděním delším než 5 pracovních dnů, vzniká mu povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení,“ upozorňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí z Generálního finančního ředitelství.
Finanční úřad může takto uložit pokutu až do výše 5 % stanovené daně, nejvýše se však může jednat o částku 300 000 Kč. Pokutu pak finanční úřad nepředepíše, jestliže nepřesáhne 1000 Kč.
„Pokud poplatník přiznání nepodá ani po výzvě správce daně, nebo jej podá až po lhůtě uvedené v této výzvě, stanoví se pokuta na horní hranici,“ uvádí Patrik Madle a doplňuje, že se bude jednat minimálně o 500 Kč.
Jestliže vám pak v daňovém přiznání vyjde daňový přeplatek, finanční úřad má pro úhradu podstatně delší lhůtu než vy jako pouhý poplatník. Na vrácení přeplatku má ze zákona až 30 dnů. Tato lhůta navíc začíná plynout až od konečného termínu podání. Přeplatků z elektronických daňových přiznání tedy může finanční úřad vyplácet až do středy 3. června 2026.
Nedoplatek na dani bude úřad vymáhat
Nastat může i taková situace, kdy daňové přiznání sice podáte v řádné lhůtě, ale neuhradíte vypočtenou daň z příjmů. Daň z příjmů je totiž splatná také společně s lhůtou pro odevzdání daňového přiznání, v případě elektronického podání tedy také do 4. května 2026. Pozdní úhradu daně poté finanční úřad trestá úroky z prodlení.
„Pokud daň zaplatí poplatník pozdě, od čtvrtého dne po splatnosti začne nabíhat úrok z prodlení z neuhrazené částky, a to až do dne úhrady dlužné daně,“ upřesňuje Patrik Madle.
Sazba úroku z prodlení přitom vůbec není nízko. Aktuálně platná sazba činí 11,5 % p. a. Úrok z prodlení však nebude úřadem nijak vymáhán, pokud celková výše u jednoho druhu daně za jedno zdaňovací období u téhož správce daně nepřesáhne 1 000 Kč.
Jak rychle vyplnit a odevzdat daňové přiznání?
Daňové přiznání můžete elektronicky vypracovat hned dvěma způsoby. Tím prvním je Online finanční úřad, neboli Daňová informační schránka (DIS), kde máte kromě průvodce i možnost předvyplnění některých údajů z předchozích podání anebo z databáze a evidence, kterou má k dispozici finanční úřad. Formulář je pak možné elektronicky odeslat přímo prostřednictvím aplikace DIS. K tomu však budete potřebovat některou z elektronicky uznávaných identit anebo přihlašovací údaje do datové schránky.
Poplatníci mohou využít také Elektronická podání pro finanční správu EPO, kde je také k dispozici elektronický formulář, tentokrát však bez předvyplnění identifikačních údajů. Vyplněné přiznání poté můžete podat buď přes aplikaci DIS anebo jej stáhnout a odeslat prostřednictvím datové schránky.
S daňovým poradcem máte času až až
Termíny pro podání daňového přiznání jsou tři s tím, že dva už uplynuly a ten poslední nás čeká až za dlouho.
Daňové přiznání je letos možné podávat až do středy 1. července 2026 v prodloužené lhůtě bez sankce, jestliže jej vypracovává daňový poradce anebo advokát. Poplatníci přitom nemusí doručit finančnímu úřadu plnou moc udělenou odborníkovi předem. Už několik let je ji možné přiložit až při podání daňového přiznání.
Stejná prodloužená lhůta platí i pro ty daňové subjekty, které mají ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
