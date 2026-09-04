Finance.cz  »  Spotřebitel

Od ledna 2027 zanikne osm úřadů, lidé z desítek obcí budou spadat jinam

Veronika Němcová
Dnes

Sdílet

Plánujete stavět nebo rekonstruovat? Pak si pohlídejte, pod který stavební úřad budete od příštího roku spadat. Od 1. ledna 2027 totiž zanikne osm stavebních úřadů a obyvatelé desítek obcí budou nově vyřizovat stavební záležitosti jinde.
Autor: Depositphotos
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Od začátku příštího roku se znovu změní síť stavebních úřadů v Česku. Osm obecních stavebních úřadů má zaniknout a obyvatelé daných obcí budou nově spadat pod jiné úřady. Celkem se má podle ministerstva změna týkat 40 obcí. Nová pravidla mají začít platit od 1. ledna 2027.

Co se dozvíte v článku
  1. Kterých obcí se změna týká? Přehled podle krajů
  2. Zkontrolujte si, kam budete nově spadat
  3. Už máte řízení rozběhnuté? Neměli byste začínat znovu
  4. Změny začnou platit od ledna 2027

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh vyhlášky, která určuje, které obecní úřady mají zaniknout. Konec fungování se týká stavebních úřadů v Jevíčku, Chlumci, Moravském Berouně, Velké Polomi, Průhonicích, Drnholci, Třebechovicích pod Orebem a Řevnicích.

Jejich agendu převezmou jiné stavební úřady. Podle důvodové zprávy jde o změny, které vyplynuly především z požadavků samotných obcí a místních samospráv. Nedokončená řízení i příslušné spisy převezme od 1. ledna 2027 nově příslušný stavební úřad.

Kterých obcí se změna týká? Přehled podle krajů

Největší praktickou změnou bude pro obyvatele dotčených obcí to, že od 1. ledna 2027 budou jejich stavební záležitosti spadat pod jiný úřad. Přehled změn podle krajů je následující.

Pardubický kraj

Stavební úřad v Jevíčku zanikne. Obce, které pod něj dosud spadaly, přejdou pod stavební úřad v Moravské Třebové:

  • Bělá u Jevíčka → Moravská Třebová

  • Biskupice → Moravská Třebová

  • Březina → Moravská Třebová

  • Březinky → Moravská Třebová

  • Hartinkov → Moravská Třebová

  • Chornice → Moravská Třebová

  • Jaroměřice → Moravská Třebová

  • Jevíčko → Moravská Třebová

  • Slatina → Moravská Třebová

  • Víska u Jevíčka → Moravská Třebová

  • Vrážné → Moravská Třebová

  • Vysoká → Moravská Třebová

Ústecký kraj

Stavební úřad v Chlumci skončí. Chlumec a Telnice nově přejdou pod stavební úřad v Ústí nad Labem.

  • Chlumec → Ústí nad Labem

  • Telnice → Ústí nad Labem

Olomoucký kraj

Zanikne stavební úřad v Moravském Berouně. Obě obce, které pod něj spadají, nově vyřídí stavební agendu ve Šternberku.

  • Moravský Beroun → Šternberk

  • Norberčany → Šternberk

Moravskoslezský kraj

Zanikne stavební úřad ve Velké Polomi. Obce, které pod něj spadají, přejdou nově mezi úřady v Opavě a Ostravě.

  • Budišovice → Opava

  • Hrabyně → Opava

  • Čavisov → Ostrava

  • Dolní Lhota → Ostrava

  • Horní Lhota → Ostrava

  • Velká Polom → Ostrava

Středočeský kraj

Skončí stavební úřady v Průhonicích a Řevnicích. Všechny dotčené obce nově spadnou pod stavební úřad v Černošicích.

  • Průhonice → Černošice

  • Lety → Černošice

  • Řevnice → Černošice

Jihomoravský kraj

Zanikne stavební úřad v Drnholci. Šest obcí přejde pod Mikulov. Další dvě obce, Jiříkovice a Podolí, změní příslušnost ze Šlapanic na Mokrou-Horákov.

  • Brod nad Dyjí → Mikulov

  • Dobré Pole → Mikulov

  • Drnholec → Mikulov

  • Jevišovka → Mikulov

  • Novosedly → Mikulov

  • Nový Přerov → Mikulov

  • Jiříkovice → Mokrá-Horákov

  • Podolí → Mokrá-Horákov

Královéhradecký kraj

Stavební úřad v Třebechovicích pod Orebem zanikne a jeho obvod převezme Hradec Králové. Další dvě obce zároveň přejdou z Hostinného pod Trutnov.

  • Běleč nad Orlicí → Hradec Králové

  • Blešno → Hradec Králové

  • Jeníkovice → Hradec Králové

  • Třebechovice pod Orebem → Hradec Králové

  • Vysoký Újezd → Hradec Králové

  • Dolní Olešnice → Trutnov

  • Horní Olešnice → Trutnov

Radon může být i ve vašem domě. Zvyšuje riziko rakoviny plic, měření lze získat zdarma Přečtěte si také:

Radon může být i ve vašem domě. Zvyšuje riziko rakoviny plic, měření lze získat zdarma

Stavební povolení v roce 2026: Jaké kroky vás čekají před zahájením stavby domu Přečtěte si také:

Stavební povolení v roce 2026: Jaké kroky vás čekají před zahájením stavby domu

Zkontrolujte si, kam budete nově spadat

Změna je důležitá především pro lidi, kteří plánují stavbu, rekonstrukci nebo jiný záměr vyžadující jednání se stavebním úřadem.

Pokud obec nově spadne pod jiný stavební úřad, bude právě tento úřad od 1. ledna 2027 příslušný pro její obyvatele.

Samotná pravidla pro stavebníky se tím nijak nemění. Novela pouze upravuje, který úřad bude stavební agendu v konkrétním území vyřizovat.

Už máte řízení rozběhnuté? Neměli byste začínat znovu

Změna příslušného úřadu se týká také již zahájených řízení. Přechodná ustanovení počítají s tím, že neskončená správní řízení převezme nově příslušný stavební úřad.

Spolu s řízeními se mají převést také příslušné spisy. Samotná změna úřadu neznamená pro občany to, že by museli žádosti podávat znovu a celé řízení absolvovat od začátku.

školení pro účetní září

Změny začnou platit od ledna 2027

Novela má nabýt účinnosti 1. ledna 2027. Do té doby mají dotčené úřady připravit převod agendy a spisů.

Pro obyvatele dotčených obcí tak bude nejdůležitější zjistit, pod který stavební úřad budou od začátku roku 2027 nově spadat. Zejména lidé, kteří plánují stavbu nebo už mají na úřadě rozběhnuté řízení, by si měli novou příslušnost ověřit.

Jak hodnotíte stavební řízení v Česku?

Zobraz výsledek
Ručení nemovitostí rodičů za vaši hypotéku? Dle realitního makléře půjde o stále častější řešení Přečtěte si také:

Ručení nemovitostí rodičů za vaši hypotéku? Dle realitního makléře půjde o stále častější řešení

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

Témata:

Kvíz týdne

Za kolik se kouřilo a pilo za socialismu? Zkuste si RETRO KVÍZ
1/14 otázek
Spustit kvíz


Zajímavé odkazy

Daňové formuláře Daňové formuláře Mzdová kalkulačka Mzdová kalkulačka Veřejné registry Veřejné registry Převodník měn Převodník měn Rodičovský příspěvek Rodičovský příspěvek Kalkulačka superdávky Kalkulačka superdávky

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více
Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO