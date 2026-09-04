Od ledna 2027 zanikne osm úřadů, lidé z desítek obcí budou spadat jinam

Od začátku příštího roku se znovu změní síť stavebních úřadů v Česku. Osm obecních stavebních úřadů má zaniknout a obyvatelé daných obcí budou nově spadat pod jiné úřady. Celkem se má podle ministerstva změna týkat 40 obcí. Nová pravidla mají začít platit od 1. ledna 2027.
Co se dozvíte v článku
Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh vyhlášky, která určuje, které obecní úřady mají zaniknout. Konec fungování se týká stavebních úřadů v Jevíčku, Chlumci, Moravském Berouně, Velké Polomi, Průhonicích, Drnholci, Třebechovicích pod Orebem a Řevnicích.
Jejich agendu převezmou jiné stavební úřady. Podle důvodové zprávy jde o změny, které vyplynuly především z požadavků samotných obcí a místních samospráv. Nedokončená řízení i příslušné spisy převezme od 1. ledna 2027 nově příslušný stavební úřad.
Kterých obcí se změna týká? Přehled podle krajů
Největší praktickou změnou bude pro obyvatele dotčených obcí to, že od 1. ledna 2027 budou jejich stavební záležitosti spadat pod jiný úřad. Přehled změn podle krajů je následující.
Pardubický kraj
Stavební úřad v Jevíčku zanikne. Obce, které pod něj dosud spadaly, přejdou pod stavební úřad v Moravské Třebové:
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Bělá u Jevíčka → Moravská Třebová
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Biskupice → Moravská Třebová
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Březina → Moravská Třebová
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Březinky → Moravská Třebová
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Hartinkov → Moravská Třebová
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Chornice → Moravská Třebová
-
Jaroměřice → Moravská Třebová
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Jevíčko → Moravská Třebová
-
Slatina → Moravská Třebová
-
Víska u Jevíčka → Moravská Třebová
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Vrážné → Moravská Třebová
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Vysoká → Moravská Třebová
Ústecký kraj
Stavební úřad v Chlumci skončí. Chlumec a Telnice nově přejdou pod stavební úřad v Ústí nad Labem.
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Chlumec → Ústí nad Labem
-
Telnice → Ústí nad Labem
Olomoucký kraj
Zanikne stavební úřad v Moravském Berouně. Obě obce, které pod něj spadají, nově vyřídí stavební agendu ve Šternberku.
-
Moravský Beroun → Šternberk
-
Norberčany → Šternberk
Moravskoslezský kraj
Zanikne stavební úřad ve Velké Polomi. Obce, které pod něj spadají, přejdou nově mezi úřady v Opavě a Ostravě.
-
Budišovice → Opava
-
Hrabyně → Opava
-
Čavisov → Ostrava
-
Dolní Lhota → Ostrava
-
Horní Lhota → Ostrava
-
Velká Polom → Ostrava
Středočeský kraj
Skončí stavební úřady v Průhonicích a Řevnicích. Všechny dotčené obce nově spadnou pod stavební úřad v Černošicích.
-
Průhonice → Černošice
-
Lety → Černošice
-
Řevnice → Černošice
Jihomoravský kraj
Zanikne stavební úřad v Drnholci. Šest obcí přejde pod Mikulov. Další dvě obce, Jiříkovice a Podolí, změní příslušnost ze Šlapanic na Mokrou-Horákov.
-
Brod nad Dyjí → Mikulov
-
Dobré Pole → Mikulov
-
Drnholec → Mikulov
-
Jevišovka → Mikulov
-
Novosedly → Mikulov
-
Nový Přerov → Mikulov
-
Jiříkovice → Mokrá-Horákov
-
Podolí → Mokrá-Horákov
Královéhradecký kraj
Stavební úřad v Třebechovicích pod Orebem zanikne a jeho obvod převezme Hradec Králové. Další dvě obce zároveň přejdou z Hostinného pod Trutnov.
-
Běleč nad Orlicí → Hradec Králové
-
Blešno → Hradec Králové
-
Jeníkovice → Hradec Králové
-
Třebechovice pod Orebem → Hradec Králové
-
Vysoký Újezd → Hradec Králové
-
Dolní Olešnice → Trutnov
-
Horní Olešnice → Trutnov
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Zkontrolujte si, kam budete nově spadat
Změna je důležitá především pro lidi, kteří plánují stavbu, rekonstrukci nebo jiný záměr vyžadující jednání se stavebním úřadem.
Pokud obec nově spadne pod jiný stavební úřad, bude právě tento úřad od 1. ledna 2027 příslušný pro její obyvatele.
Samotná pravidla pro stavebníky se tím nijak nemění. Novela pouze upravuje, který úřad bude stavební agendu v konkrétním území vyřizovat.
Už máte řízení rozběhnuté? Neměli byste začínat znovu
Změna příslušného úřadu se týká také již zahájených řízení. Přechodná ustanovení počítají s tím, že neskončená správní řízení převezme nově příslušný stavební úřad.
Spolu s řízeními se mají převést také příslušné spisy. Samotná změna úřadu neznamená pro občany to, že by museli žádosti podávat znovu a celé řízení absolvovat od začátku.
Změny začnou platit od ledna 2027
Novela má nabýt účinnosti 1. ledna 2027. Do té doby mají dotčené úřady připravit převod agendy a spisů.
Pro obyvatele dotčených obcí tak bude nejdůležitější zjistit, pod který stavební úřad budou od začátku roku 2027 nově spadat. Zejména lidé, kteří plánují stavbu nebo už mají na úřadě rozběhnuté řízení, by si měli novou příslušnost ověřit.