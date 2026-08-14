Od roku 2028 se začne zvyšovat důchod i za odpracované dny. Podívejte se na praktické příklady

Aktuálně se v legislativním procesu nachází návrh novely Zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb., který opět vrátí do hry zvyšování důchodu za práci, jestliže při ní dochází k odvodu na sociální důchodové pojištění. Tentokrát však nebude nutné, aby výdělečná činnost trvala 360 dnů. K automatickému navýšení dojde, i pokud poživatel starobního důchodu pracoval třeba i jen pár měsíců v roce. Důchod by se pak k Novému roku příslušného kalendářního roku navýšil kromě lednové valorizace i o poměrnou část závisle na tom, kolik dní bylo odpracováno.
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ČSSZ bude vycházet z rozhodného období
Pokud novela zákona projde celým legislativním procesem, znamenalo by to, že rozhodné období pro určení navýšení starobního důchodu za odpracované dny začne plynout už zanedlouho. Posuzovat se bude doba od 1. září 2026 do 31. srpna 2027. K prvnímu navýšení důchodu za odpracované dny by došlo k 1. lednu 2028, tedy souběžně s každoroční lednovou valorizací.
Dobrou zprávou navíc je, že zaměstnanci by si o toto navýšení nemuseli žádat. Proběhlo by automaticky na základě získaných údajů od zaměstnavatelů, kterým by opět vznikla povinnost hlásit informace z oblasti důchodového pojištění u pracujících důchodců.
Kdo by však musel žádost podávat, jsou OSVČ. Ty budou muset podat žádost v souvislosti s podáním přehledu o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení za kalendářní rok, který bude předcházet roku zvýšení důchodu. Zvýšení důchodu u OSVČ pak proběhne formou přeplatku.
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O kolik se důchody za práci budou zvyšovat?
Navýšení bude odpovídat počtu odpracovaných dnů výdělečné činnosti. Za odpracovaný celý kalendářní rok bude náležet 1,5 % výpočtového základu. Jestliže odpracují méně dní, bude jim z 1,5 % výpočtového základu náležet poměrná část. Výsledek se připočte k procentní výměře důchodu.
Pokud by se doba samostatné výdělečné činnost navíc překrývala s výdělečnou činností ze zaměstnání, sociálka vezme do výpočtu pouze období SVČ.
Dodejme také, že doba v zaměstnání nebo podnikání, se bude započítávat i tehdy, jestliže šlo o dobu dočasné pracovní neschopnosti, neplaceného volna, neomluvené absence apod. Tato období tedy nebudou nijak krátit navýšení procentní výměry.
S ohledem na znovu zavedení zvyšování důchodu za odpracované dny navíc nedochází ke zrušení slevy na sociální důchodové pojištění při práci ve starobním důchodu. Sleva zůstává a co zůstane na odvodu se bude brát v potaz. Cílem novely zákona je totiž motivovat co nejvíce důchodců, aby po přiznání starobního důchodu neodcházeli ze zaměstnání.
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Promítnutí navýšení procentní výměry při práci a podnikání v praktických příkladech
Příklad 1: Pan Roman je ve starobním důchodu a jeho procentní výměra činí 20 000 Kč. Od 1. září 2026 do 31. srpna 2027 pracoval po celé rozhodné období, tedy celkem 365 dní. Za celý rok výdělečné činnosti mu náleží zvýšení o 1,5 %. Z částky 20 000 Kč tedy výpočet vypadá následovně: 20 000 × 1,5 % = 300 Kč. Procentní výměra jeho starobního důchodu se tak od 1. ledna 2028 zvýší o 300 Kč měsíčně na 20 300 Kč.
Příklad 2: Paní Jana je ve starobním důchodu a její procentní výměra činí 18 000 Kč. Od září do konce prosince 2026 pracovala, celkem tedy 122 dní. Za celý rok výdělečné činnosti náleží zvýšení o 1,5 %, Janě proto připadne pouze poměrná část. Výpočet bude vypadat následovně: 1,5 × 122/365 = 0,501 %, po zaokrouhlení 0,50 %. Z částky 18 000 Kč to představuje 90 Kč měsíčně. Procentní výměra jejího důchodu se tedy zvýší na 18 090 Kč. Ani v tomto příkladu není započítána případná pravidelná valorizace důchodů.
Příklad 3: Pan Dominik je ve starobním důchodu a jeho procentní výměra činí 26 000 Kč. Od 1. září 2026 do 31. ledna 2027 pracoval. V únoru a březnu 2027 byl v dočasné pracovní neschopnosti a od dubna už výdělečnou činnost nevykonával. Pro účely zvýšení se mu započítá 153 dnů výdělečné činnosti, přičemž doba dočasné pracovní neschopnosti se z tohoto období neodečítá. Za 153 dnů mu náleží poměrná část z 1,5 %. Výpočet je následující: 1,5 × 153/365 = 0,63 %. Z jeho procentní výměry 26 000 Kč představuje toto zvýšení 163,80 Kč, po zaokrouhlení tedy 164 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2028 se mu proto procentní výměra zvýší na 26 164 Kč.
Příklad 4: Paní Dana odešla do řádného starobního důchodu v říjnu 2026. V listopadu ještě celý měsíc pracovala, od 1. prosince už ale výdělečnou činnost nevykonávala. Její procentní výměra činí 22 000 Kč. V rozhodném období od 1. září 2026 do 31. srpna 2027 tak získala 30 dnů výdělečné činnosti. Za celý rok práce náleží zvýšení o 1,5 %, Daně proto za 30 dnů připadne poměrná část: 1,5 × 30/365 = 0,123 %. Z procentní výměry 22 000 Kč to představuje přibližně 27 Kč měsíčně. Od ledna 2028 by se jí tedy procentní výměra zvýšila přibližně na 22 027 Kč, bez započtení řádné valorizace.
Kdyby Dana pracovala ještě celý prosinec 2026, měla by za rozhodné období celkem 61 dnů výdělečné činnosti. Poměrná část z 1,5 % by v takovém případě činila 1,5 × 61/365 = 0,251 %. Z její procentní výměry 22 000 Kč by zvýšení představovalo přibližně 55 Kč měsíčně. Procentní výměra by se tak od ledna 2028 zvýšila na přibližně 22 055 Kč. Práce po celý prosinec by tedy Daně oproti první variantě přinesla dalších přibližně 28 Kč měsíčně.
Na závěr už jen dodejme, že ani v jednom příkladu není zohledněná stěžejní lednová valorizace, která se odvíjí podle stanoveného vývoje cen a mezd.
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