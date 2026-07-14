Domácí zdravotní péči vám pokryje pojištění. Nákupy, úklid domácnosti a osobní asistenci už ale ne

Pokud je domácí péče indikována ošetřujícím lékařem, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, může pojišťovna přistoupit na hrazení domácí péče z veřejného zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb. Vždy ale pouze za předpokladu, že má taková péče sloužit k léčebným účelům, nikoliv k pomoci sociální anebo při potížích s hendikepem.
Co se dozvíte v článku
Jak musí vypadat domácí péče, aby ji zaplatila pojišťovna?
Domácí péče má sloužit ke zkrácení doby, kterou by pacient strávil hospitalizací v nemocnici, popř. má pobytu v nemocnici kompletně předejít. Mimo to může být také řešením pro imobilní pacienty, kteří mají následkem snížené pohyblivosti problém pravidelně navštěvovat zdravotnická zařízení.
Na domácí péči však mají nárok i osoby po úrazech a operacích, jestliže potřebují krátkodobé ošetření, chronicky nemocní anebo pacienti závislí na umělé plicní ventilaci, u kterých je nutný pravidelný odborný dohled. A v neposlední řadě také nesmíme zapomenout zmínit ty, kteří se rozhodli a bylo jim umožněno strávit své poslední chvíle nikoliv v hospicu, ale doma.
Pro uznání úhrady zdravotní péče pojišťovnou je nutné, aby odbornou domácí péči vykonávala nejčastěji kvalifikovaná zdravotní sestra, která bude zajišťovat zdravotní výkony jako převazy, ošetřování ran, aplikaci injekcí, infuzí a ordinované parenterální terapie, péče o stomie, močové katetry apod.
Kolikrát už jste v životě využili možnosti změnit zdravotní pojišťovnu?
Kdo může stanovit domácí péči?
Předepsat domácí péči může výhradně ošetřující lékař. Tím však kromě registrujícího všeobecného praktického lékaře anebo praktika pro děti a dorost může být i jiný ambulantní lékař, jestliže pacienta ošetřoval.
Dále může takto učinit v případě ošetřování i lékař pohotovostní služby anebo lékař z urgentního příjmu. Zapomenout pak nesmíme ani na ošetřující lékaře z oddělení lůžkové péče anebo takového lékaře, který poskytuje paliativní péči pro pacienty v terminálním stavu.
Naprostá většina zmíněných lékařů však může domácí péči předepsat pouze na dobu 14 dnů. Na období delší ji mohou předepsat pouze praktičtí lékaři pro dospělé, děti a dorost a lékaři poskytující paliativní péči pro pacienty v terminálním stavu s ohledem na odbornost 925.
Kromě klasické domácí péče je také možné předepsat specializovanou domácí paliativní péči. Ta se liší v tom, že na rozdíl od odbornosti 925 má v tomto případě pacient k dispozici kromě sester i tým lékařů a případných sociálních pracovníků. Tato služba však není poskytována každému. Určena je především pro pacienty v terminálním stádiu se závažnými zdravotními komplikacemi, čili pro pacienty klinicky nestabilní.
Péči sice předepisuje lékař, zdravotní pomůcky už ne
Pokud má všeobecná anebo dětská sestra specializovanou působnost anebo zvláštní odbornou způsobilost, může předepisovat určité druhy zdravotnických prostředků nebo pomůcek. Musí se však jednat o situace, kdy ošetřující lékař sám určí, které zdravotní pomůcky může sestra pacientovi předepsat v rámci indikované zdravotní péče. Všeobecná nebo dětská sestra tak může nejčastěji předepsat zejména obvazový materiál, inkontinenční pomůcky, pomůcky pro osoby se stomií anebo s močovým katetrem a dále také zdravotnické prostředky používané při kompresní terapii.
Možnost vystavování receptů je tedy časově vázána především na dobu, kdy je pacient v domácí péči. Po jejím ukončení pak zdravotní sestra nemůže nic předepisovat.
Patří mezi domácí péči hrazenou ze zdravotního pojištění i úklid domácnosti anebo pomoc s nákupem?
Ne, protože takovou péči nelze definovat jako péči zdravotní a tudíž ani nemůže být hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Navíc ji ani nemůže „předepsat“ ošetřující lékař.
Podobná pomoc se řadí mezi sociální služby, kdy pacientovi není pomáháno se zdravotními úkony, ale s běžnými denními činnostmi, jako je nákup a příprava jídla, úklid domácnosti, doprovod do zdravotnického zařízení ale i osobní asistence při vykonávání fyziologických potřeb a hygieny, česání, oblékání apod.
Pacient anebo jeho rodina mohou zařídit i tento druh sociální péče, nicméně její úhrada nebude plynout z veřejného zdravotního pojištění, nýbrž z vlastních finančních prostředků anebo z příspěvku na péči.
Jak funguje domácí péče?
Jak je to s příspěvkem na péči?
Příspěvek na péči je určen osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to v prvním, druhém, třetím anebo čtvrtém stupni. Od stupně ale i toho, zda se jedná o dospělého nebo dítě, se pak navíc odvíjí i to, jakou výši příspěvku daná osoba obdrží.
|
Stupeň závislosti
|
Do 18 let
|
Nad 18 let
|
I – lehká závislost
|
4 900 Kč
|
1 300 Kč
|
II – středně těžká závislost
|
8 200 Kč
|
5 400 Kč
|
III – těžká závislost
|
16 100 Kč
|
14 800 Kč
|
IV – úplná závislost (pobytové sociální služby podle § 48, § 50 až § 52; u dospělých § 48 až § 52)
|
23 000 Kč
|
23 000 Kč
|
IV – úplná závislost (ostatní případy)
|
27 000 Kč
|
27 000 Kč
O přiznání příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR. Po podání žádosti bude provedeno sociální šetření u pacienta doma, při kterém se bude posuzovat, jak zvládá běžné denní úkony, jako je
- oblékání a obouvání,
- tělesná hygiena,
- výkon fyziologické potřeby,
- péče o zdraví,
- mobilita,
- orientace,
- komunikace,
- stravování,
- péče o domácnost a
- osobní aktivity.
Připomeňme pak, že s účinností od 1. září 2025 se při dodání potvrzení o terminálním stavu oprávněné osoby takoví pacienti automaticky považují za osobu závislou ve třetím stupni (těžká závislost), a to na dobu 12 měsíců od podání žádosti o příspěvek na péči.
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