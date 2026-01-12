Finance.cz  »  Daně a mzdy  »  Osm nepravd o dobrovolném nemocenském pojištění

Osm nepravd o dobrovolném nemocenském pojištění

Pro zaměstnance pracující na klasickou pracovní smlouvu je nemocenská během nemoci samozřejmostí, pro živnostníky a podnikatele však nikoliv. Bez účasti na dobrovolném nemocenském pojištění jsou během nemoci bez peněz. S jakými omyly je možné se setkat u dobrovolného nemocenského pojištění?
Autor: Depositphotos
Petr Gola
Dnes

Jedním z důležitých daňových rozhodnutí, které musí OSVČ učinit je, zdali se přihlásí k účasti na dobrovolném nemocenském pojištění či nikoliv. S jakými omyly ohledně dobrovolného nemocenského pojištění je možné se v praxi setkat?

Co se dozvíte v článku
  1. Na mateřskou mají OSVČ nárok vždy
  2. Nemocenské dávky náleží od první platby nemocenského pojištění
  3. Peníze náleží od prvního dne nemoci
  4. Nemocenské pojištění je součástí paušální daně
  5. Vzniká přístup k nadstandardní lékařské péči
  6. Má vliv na výpočet invalidního důchodu
  7. Zaručuje minimální nemocenskou ve výši 18 000 Kč
  8. Placená nemocenská ovlivňuje výpočet daně z příjmu

Na mateřskou mají OSVČ nárok vždy

Účast či neúčast na dobrovolném nemocenském pojištění nemá vliv pouze na čerpání nemocenské, ale i peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské). Podnikatelky, které si dobrovolné nemocenské pojištění neplatí, nemají na mateřskou nárok. Pouze rodičovský příspěvek náleží vždy. 

Nemocenské dávky náleží od první platby nemocenského pojištění

Dle § 24 zákona o nemocenském pojištění je podmínkou nároku na nemocenské u OSVČ účast na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Dle § 32 je podmínkou nároku na mateřskou u OSVČ kromě splnění podmínky účasti na pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech i účast na dobrovolném nemocenském pojištění po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

Peníze náleží od prvního dne nemoci

Zaměstnanci mají v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti nárok na náhradu mzdy, kterou jim vyplácí zaměstnavatel. Nemocenskou dostávají zaměstnanci teprve od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Pokud si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění, tak rovněž má nárok na nemocenskou až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti.

Nemocenské pojištění je součástí paušální daně

Automaticky nemají nárok na nemocenskou ani OSVČ účastné v dobrovolném měsíčním daňovém paušálním režimu. Ani v jednom ze tří pásem paušální daně není zavedeno nemocenské pojištění. „Paušalisté“, kteří chtějí mít případně nárok na nemocenskou, si musí zvlášť platit i dobrovolné nemocenské pojištění. 

Vzniká přístup k nadstandardní lékařské péči

Platba dobrovolného nemocenského pojištění nemá žádný vliv na čerpání zdravotní péče. Ani pojištěnci platící vysoké povinné zdravotní pojištění a vysoké dobrovolné nemocenské pojištění nemají nárok na nadstandardní lékařskou péči. Systém zdravotní péče je v Česku založen na principu solidarity.

Má vliv na výpočet invalidního důchodu

OSVČ platící si dobrovolné nemocenské pojištění nemají nárok na žádný zvýhodněný výpočet invalidního důchodu. Účast na dobrovolném nemocenském pojištění není ani podmínkou pro případné přiznání invalidního důchodu. Pro účely invalidního důchodu je rozhodující účast na povinném sociálním (důchodovém) pojištění a výši invalidního důchodu ovlivňují právě platby na povinném sociálním pojištění.

Zaručuje minimální nemocenskou ve výši 18 000 Kč

Od výše platby na dobrovolném nemocenském pojištění se odvíjí měsíční nemocenská. Většina OSVČ při účasti na dobrovolném nemocenském pojištění nedosáhne ani na měsíční nemocenskou (od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) ve výši 18 000 Kč. Vždyť při měsíční platbě ve výši 800 Kč činí měsíční nemocenská (od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti) 16 538 Kč. Minimální měsíční dobrovolné nemocenské pojištění v roce 2026 je stejně vysoké jako v roce 2025 a činí 243 Kč. 

Placená nemocenská ovlivňuje výpočet daně z příjmu

Dlouhodobá nemoc a čerpání nemocenské nemá žádný vliv na výpočet daně z příjmu fyzických osob za příslušný rok. Pro výpočet daně z příjmu je rozhodující daňový základ. Některé OSVČ mohou mít daňový základ vyšší za půl roku výkonu samostatné výdělečné činnosti z důvodu půlroční nemoci než jiné OSVČ za celý kalendářní rok a přes dlouhodobou nemoc tak zaplatí za rok na dani z příjmu vyšší částku.

