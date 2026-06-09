Pěstouni si od října polepší. Jak se změní příspěvek při pěstounské péči?

Od 1. října 2026 se změní částky životního minima, které slouží jako základ pro výpočet některých sociálních dávek. Původně měla změna nabýt účinnosti již v květnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí však změnu odložilo kvůli hladšímu přechodu na nový systém dávky státní sociální pomoci.
Co se dozvíte v článku
Zvýšení životního minima se výrazně dotkne také některých pěstounů. Příspěvek při pěstounské péči je na životní minimum přímo navázán, a proto se s jeho růstem zvýší i částky vyplácené pěstounským rodinám. V následujícím přehledu se podíváme na to, o kolik se životní minimum zvýší a nakolik to ovlivní příspěvky při pěstounské péči.
Jak se změní částky životního minima od 1. října 2026
Od října dojde k úpravě částek životního minima pro dospělé osoby. U jednotlivců vzroste životní minimum z dosavadních 4 860 Kč na 5 500 Kč, tedy o 640 Kč. Zvýšení se dotkne také první dospělé osoby v domácnosti, u které se částka zvýší z 4 470 Kč na 5 000 Kč.
Naopak u dalších dospělých členů domácnosti bude částka životního minima nově nižší. Dosavadních 4 040 Kč se sníží na 3 750 Kč. Současně se mění i vymezení této kategorie. Zatímco nyní se jedná o druhou a každou další osobu v domácnosti, nově půjde o osoby starší 15 let, které nejsou nezaopatřenými dětmi.
U nezaopatřených dětí se změny nechystají. Částky životního minima pro jednotlivé věkové skupiny zůstávají beze změny.
|
Kdo
|
Současná výše životního minima
|
Nová výše životního minima od 1. 10. 2026
|
Jednotlivec
|
4 860 Kč
|
5 500 Kč
|
První osoba ve vícečetné domácnosti
|
4 470 Kč
|
5 000 Kč
|
Druhá osoba v domácnosti/osoby od 15 let, které nejsou nezaopatřeným dítětem
|
4 040 Kč
|
3 750 Kč
|
Nezaopatřené dítě do 6 let
|
2 480 Kč
|
2 480 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let
|
3 050 Kč
|
3 050 Kč
|
Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let
|
3 490 Kč
|
3 490 Kč
Kdo má nárok na příspěvek při pěstounské péči
Příspěvek při pěstounské péči představuje opakující se měsíční dávku určenou osobám, které pečují o dítě svěřené do nezprostředkované (příbuzenské) pěstounské péče. Jeho účelem je finančně podpořit pěstouny při zajišťování potřeb svěřeného dítěte.
Výše dávky se stanovuje jako násobek životního minima jednotlivce a závisí především na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. Při výpočtu se zohledňuje také vztah pečující osoby k dítěti. Prarodičům a praprarodičům náleží nižší násobek než ostatním pěstounům. Příspěvek při pěstounské péči je sociální dávkou, která nepodléhá dani z příjmů fyzických osob a rovněž nepodléhá ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění.
Výše příspěvku při pěstounské péči od 1. října
Vzhledem k tomu, že se od 1. října 2026 zvyšuje životní minimum jednotlivce na 5 500 Kč, vzroste také příspěvek při pěstounské péči, který je na tuto částku navázán.
|
ŽM* = životní minimum 5 500 Kč
|
Tety, strýcové, zletilí sourozenci, osoby blízké
|
Prarodiče
|
1 dítě
|
2,3 x ŽM* = 12 650 Kč
|
1,8 x ŽM* = 9 900 Kč
|
1 dítě stupeň závislosti I
|
2,3 x ŽM* = 12 650 Kč
|
1,8 x ŽM* = 9 900 Kč
|
2 děti
|
2,3 x ŽM* x 2 = 25 300 Kč
|
1,8 x ŽM* x 2 = 19 800 Kč
|
3 děti
|
2,3 x ŽM* x 3 = 37 950 Kč
|
1,8 x ŽM* x 3 = 29 700 Kč
|
1 dítě stupeň závislosti II až IV
|
5,5 x ŽM* = 30 250 Kč
|
5,5 x ŽM* = 30 250 Kč
|
Za každé další dítě
|
+ 2,3 x ŽM* =12 650 Kč
|
+ 1,8 x ŽM* =9 900 Kč
|
Za každé další dítě stupeň závislosti II, III nebo IV
|
+ 5,5 x ŽM* = 30 250 Kč
|
+ 5,5 x ŽM* = 30 250 Kč
Změna životního minima zasáhne další dávky a exekuce
Zvýšení životního minima neovlivní pouze příspěvek při pěstounské péči, ale také novou dávku státní sociální pomoci (superdávku), která od loňského roku nahradila přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Dopady bude mít také na další dávky, které jsou na výši životního minima navázány. Jde například o porodné, mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek na zvláštní pomůcku. Změna životního minima má rovněž vliv na výši nezabavitelné částky, která musí zůstat dlužníkům ze mzdy.
Kalkulačka superdávky v roce 2026