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Pěstouni si od října polepší. Jak se změní příspěvek při pěstounské péči?

Veronika Němcová
Dnes

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Od 1. října 2026 se zvýší životní minimum a spolu s ním i některé sociální dávky. Dotkne se to také příspěvku při pěstounské péči, který je na tuto částku navázán.
Autor: Shutterstock

Od 1. října 2026 se změní částky životního minima, které slouží jako základ pro výpočet některých sociálních dávek. Původně měla změna nabýt účinnosti již v květnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí však změnu odložilo kvůli hladšímu přechodu na nový systém dávky státní sociální pomoci.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak se změní částky životního minima od 1. října 2026 
  2. Kdo má nárok na příspěvek při pěstounské péči 
  3. Výše příspěvku při pěstounské péči od 1. října
  5. Změna životního minima zasáhne další dávky a exekuce

Zvýšení životního minima se výrazně dotkne také některých pěstounů. Příspěvek při pěstounské péči je na životní minimum přímo navázán, a proto se s jeho růstem zvýší i částky vyplácené pěstounským rodinám. V následujícím přehledu se podíváme na to, o kolik se životní minimum zvýší a nakolik to ovlivní příspěvky při pěstounské péči.

Jak se změní částky životního minima od 1. října 2026 

Od října dojde k úpravě částek životního minima pro dospělé osoby. U jednotlivců vzroste životní minimum z dosavadních 4 860 Kč na 5 500 Kč, tedy o 640 Kč. Zvýšení se dotkne také první dospělé osoby v domácnosti, u které se částka zvýší z 4 470 Kč na 5 000 Kč.

Naopak u dalších dospělých členů domácnosti bude částka životního minima nově nižší. Dosavadních 4 040 Kč se sníží na 3 750 Kč. Současně se mění i vymezení této kategorie. Zatímco nyní se jedná o druhou a každou další osobu v domácnosti, nově půjde o osoby starší 15 let, které nejsou nezaopatřenými dětmi.

U nezaopatřených dětí se změny nechystají. Částky životního minima pro jednotlivé věkové skupiny zůstávají beze změny.

Kdo

Současná výše životního minima

Nová výše životního minima od 1. 10. 2026

Jednotlivec

4 860 Kč

5 500 Kč

První osoba ve vícečetné domácnosti

4 470 Kč

5 000 Kč

Druhá osoba v domácnosti/osoby od 15 let, které nejsou nezaopatřeným dítětem

4 040 Kč

3 750 Kč

Nezaopatřené dítě do 6 let

2 480 Kč

2 480 Kč

Nezaopatřené dítě od 6 do 15 let

3 050 Kč

3 050 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 do 26 let

3 490 Kč

3 490 Kč

Kdo má nárok na příspěvek při pěstounské péči 

Příspěvek při pěstounské péči představuje opakující se měsíční dávku určenou osobám, které pečují o dítě svěřené do nezprostředkované (příbuzenské) pěstounské péče. Jeho účelem je finančně podpořit pěstouny při zajišťování potřeb svěřeného dítěte.

Výše dávky se stanovuje jako násobek životního minima jednotlivce a závisí především na počtu svěřených dětí a jejich zdravotním stavu. Při výpočtu se zohledňuje také vztah pečující osoby k dítěti. Prarodičům a praprarodičům náleží nižší násobek než ostatním pěstounům. Příspěvek při pěstounské péči je sociální dávkou, která nepodléhá dani z příjmů fyzických osob a rovněž nepodléhá ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění.

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Výše příspěvku při pěstounské péči od 1. října

Vzhledem k tomu, že se od 1. října 2026 zvyšuje životní minimum jednotlivce na 5 500 Kč, vzroste také příspěvek při pěstounské péči, který je na tuto částku navázán.

 ŽM* = životní minimum 5 500 Kč

Tety, strýcové, zletilí sourozenci, osoby blízké

Prarodiče

1 dítě

2,3 x ŽM* = 12 650 

1,8 x ŽM* = 9 900 Kč

1 dítě stupeň závislosti I

2,3 x ŽM* = 12 650 

1,8 x ŽM* = 9 900 Kč

2 děti

2,3 x ŽM* x 2 = 25 300 Kč

1,8 x ŽM* x 2 = 19 800 Kč

3 děti

2,3 x ŽM* x 3 = 37 950 Kč

1,8 x ŽM* x 3 = 29 700 Kč

1 dítě stupeň závislosti II až IV

5,5 x ŽM* = 30 250 Kč

5,5 x ŽM* = 30 250 Kč

Za každé další dítě

+ 2,3 x ŽM* =12 650 Kč

+ 1,8 x ŽM* =9 900 Kč

Za každé další dítě stupeň závislosti II, III nebo IV

+ 5,5 x ŽM* = 30 250 Kč

+ 5,5 x ŽM* = 30 250 Kč

Zdroj: Youtube.com/ Úřad práce ČR

Změna životního minima zasáhne další dávky a exekuce

Zvýšení životního minima neovlivní pouze příspěvek při pěstounské péči, ale také novou dávku státní sociální pomoci (superdávku), která od loňského roku nahradila přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Dopady bude mít také na další dávky, které jsou na výši životního minima navázány. Jde například o porodné, mimořádnou okamžitou pomoc nebo příspěvek na zvláštní pomůcku. Změna životního minima má rovněž vliv na výši nezabavitelné částky, která musí zůstat dlužníkům ze mzdy.

Kalkulačka superdávky v roce 2026

nápověda
Průměr za poslední tři měsíce před podáním žádosti o dávku, u OSVČ se jedná 1/12 z ročního čistého příjmu.
nápověda
Započitatelným příjmem pro pracovní bonus je příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z nájmu a ostatních příjmů dle ZoDzP, dávky nemocenského pojištění, odměna pěstouna a obdobné příjmy ze zahraničí.
nápověda
Zranitelné osoby jsou např. osoby starší 68 let, osoby pobírající starobní důchod, invlidní důchod ve II. a III. stupni atd. dle zákona.
nápověda
Pracovní aktivita je splněna u zaměstnance pokud je min. 30 hod měsíčně, je OSVČ, uchazeč o zaměstnání nebo v pracovní neschopnosti.
nápověda
Jiným prostorem je např. ubytovací zařízení, stavba pro rodinnou rekreaci splňující podmínky de zákona.
nápověda
Uveďte výši nájemného - ceny za ubytování a dalších nákladů na bydlení s výjimkou nákladů na energie.
nápověda
Uveďte výši nákladů na plyn, elektřinu, dálkové vytápění, centralizované poskytování teplé vody a na tuhá paliva.
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Autor článku

Portrét - Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz. Věnuje se legislativním změnám v pracovním právu, sociální sféře a nájemních vztazích.

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