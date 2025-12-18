Finance.cz  »  Důchody a dávky  »  Plánujete předčasný důchod? Myslete i na těchto 9 omezení a nevýhod

Plánujete předčasný důchod? Myslete i na těchto 9 omezení a nevýhod

Odchod do předčasného důchodu je pro některé žadatele nutností pro jiné zajímavou příležitostí. Vždy záleží na osobní situaci a vlastním pohledu na finance a život. S čím by měli zájemci o předčasný důchod počítat?
Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku, přičemž důvody odchodu do předčasného důchodu jsou různé. Pro některé lid v předdůchodovém věku je ze zdravotních důvodů nebo delší nezaměstnanosti již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti předčasný důchod v podstatě jasným řešením jejich situace. Jiní občané odchází do předčasného důchodu z osobních, rodinných a zájmových důvodů. Nelze jednoznačně říci, že je předčasný důchod špatný nebo že je předčasný důchod dobrý. Vždy záleží na vlastním osobním pohledu. Vždy je však dobré při důchodovém rozhodování o předčasném důchodu zohlednit i následující skutečnosti: 

Co se dozvíte v článku
  1. Nutnost 40 let pojištění 
  2. Vysoké krácení za předčasnost
  3. Na nižší krácení pravděpodobně nedosáhnete
  4. Důchod se nikdy nedorovná
  5. Získáte nižší dobu pojištění
  6. Přivýdělek leda formou brigády
  7. Budete mít nižší valorizaci
  8. Podnikat lze pouze velmi omezeně
  9. Na nemocenskou zapomeňte

Nutnost 40 let pojištění 

Předčasný důchod v žádném případě není pro všechny. Podmínky pro přiznání předčasného důchodu jsou ještě přísnější, než je tomu u řádného důchodu, neboť musí žadatel o předčasný důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let. Pro přiznání předčasného důchodu stačí získat dobu pojištění v rozsahu 35 let. 

Vysoké krácení za předčasnost

Odchod do předčasného důchodu není samozřejmě zadarmo. Dřívější odchod do penze je sankciován krácením, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti a standardně činí 1,5 % výpočtového základu za každý interval předčasnosti. 

Kalkulačka předčasného důchodu 2026

Na nižší krácení pravděpodobně nedosáhnete

Při získání vysoké doby pojištění alespoň v rozsahu 45 let je krácení u předčasného důchodu poloviční, což je samozřejmě velmi výhodné. Problémem však je, že naprostá většina zájemců o předčasný důchod na nižší krácení nedosáhne, neboť se pro účely nižšího krácení nezapočítávají některé náhradní doby pojištění (např. evidence na úřadu práce, studium). Splnit podmínky pro nižší krácení je tak těžší, než se na první pohled zdá. 

Důchod se nikdy nedorovná

Krácení u předčasného důchodu je pochopitelně trvalé a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává. Snížit si krácení u předčasného důchodu nelze ani případnou výdělečnou činností splňují zákonné podmínky. 

Získáte nižší dobu pojištění

Při výpočtu starobního důchodu hraje důležitou roli získaná doba pojištění. Každý ukončený rok pojištění zvyšuje částku důchodu. Při odchodu do předčasného důchodu se samozřejmě získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku. Předčasný důchod je tak nižší i právě z důvodu nižší doby pojištění. 

Přivýdělek leda formou brigády

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platby sociálního pojištění. V praxi to znamená, že si mohou v podstatě přivydělávat pouze na dohody s odměnou do limitu. Můžeme tedy říci, že předčasní důchodci mohou mít v roce 2026 formou zaměstnání pouze brigády na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 11 999 Kč a méně. 

Budete mít nižší valorizaci

Státní důchody se každoročně zvyšují z důvodu valorizace. Předčasní důchodci však mají až do dosažení řádného důchodového věku nárok pouze na zvýšení základní výměry důchodu. Během let se tak z důvodu nižší valorizace zvyšuje rozdíl mezi případným řádným důchodem a předčasným důchodem. 

Podnikat lze pouze velmi omezeně

V předčasném důchodu je možné vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ale hrubý zisk musí být do limitu pro neplacení sociálního pojištění. Např. za celý rok 2026 se nebude z vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění, když bude hrubý zisk do 117 521 Kč. 

Na nemocenskou zapomeňte

Vzhledem k tomu, že předčasní důchodci nemohou mít v zaměstnání příjem, ze kterého by se odvádělo sociální pojištění, tak jsou v případě pracovní neschopnosti bez nároku na nemocenskou.

