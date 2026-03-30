Podle nového návrhu půjde zvýšený rodičovský příspěvek čerpat už před porodem

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která má navázat na peněžitou pomoc v mateřství, jež trvá 28 týdnů v případě narození jednoho dítěte a až 37 týdnů, když se narodí dvě a více dětí.
Podle poslaneckého návrhu ministra Aleše Juchelky (ANO), který spočívá v novele zákona o státní sociální podpoře, se rodičovský příspěvek, jestliže projde do zdárného konce celým legislativním procesem, nejenom zvýší, ale navíc jej půjde čerpat ještě před porodem, což doposud nebylo možné.
Rodičovský příspěvek má různé výše podle toho, kdy se dítě narodilo
Rodičovský příspěvek bohužel již nějakou dobu není stejně vysoký pro všechny domácnosti, resp. děti a rodiče, kterým náleží, ale jeho výši určuje, kdy se dítě narodilo a kolik dětí se narodilo.
Za všech okolností lze dávku pobírat na nejmladší dítě v rodině s tím, že pro děti narozené před 1. lednem 2024 činí 300 000 Kč s tím, že maximálně lze rodičovský příspěvek v jednotlivých měsíčních splátkách pobírat až do 4 let věku dítěte. Pro děti narozené po tomto datu je to 350 000 Kč s tím, že příspěvek mohou čerpat už jen do 3 let věku dítěte.
Ještě jiná výše platí, pokud se narodí dvě a více dětí. Dvojčata narozená do 31. prosince 2023 mohou v součtu vyčerpat až 450 000 Kč. Ta narozená po tomto datu, ale zároveň nejpozději do 31. prosince 2025 dostanou maximálně 525 000 Kč.
Od 1. ledna 2026 platí třetí částka ve výši 700 000 Kč. Ta náleží dětem narozeným od tohoto data, případně i starším dětem, které splňují nárok. Pokud tedy k 1. lednu 2026 ještě nedosáhly 3 let, respektive 4 let věku.
Délka čerpání se totiž liší podle data narození dítěte – u dětí narozených do 31. prosince 2023 lze příspěvek čerpat až do 4 let věku, u mladších dětí pouze do 3 let.
Dodejme pak ještě, že dvojčata a vícerčata narozená do 31. prosince 2023 včetně mohou rodičák čerpat až do 4 let věku, ta narozená později však už pouze do 3 let věku, viz tabulka.
|
Počet dětí
|
Datum narození
|
Výše rodičovského příspěvku
|
Maximální délka čerpání
|
1 dítě
|
Do 31. 12. 2023
|
300 000,00 Kč
|
Do 4 let věku dítěte
|
1 dítě
|
Od 1. 1. 2024
|
350 000,00 Kč
|
Do 3 let věku dítěte
|
Dvojčata a více
|
Do 31. 12. 2023
|
450 000,00 Kč*
|
Do 4 let věku dítěte
|
Dvojčata a více
|
Od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025
|
525 000,00 Kč*
|
Do 3 let věku dítěte
|
Dvojčata a více
|
Od 1. ledna 2026
|
700 000,00 Kč
|
Do 3 let věku dítěte
*700 000,00 Kč při podání žádosti v roce 2026 a splnění podmínky nároku
Návrh ministra Juchelky má rodičovský příspěvek zase zvýšit
Současný ministr práce a sociálních věcí, Aleš Juchelka (ANO), v poslaneckém návrhu zákona o státní sociální podpoře usiluje o další navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se zvýšil ze současných 350 000 Kč pro jedno dítě na 400 000 Kč, čili o 50 000 Kč. K růstu by pak znovu došlo i při narození dvou a více dětí současně a to z nynějších 700 000 Kč na 800 000 Kč, tedy o 100 000 Kč.
Jak už však bývá zvykem, částky by se nenavýšily pro všechny děti, které příspěvek pobírají, nýbrž pouze děti narozené od 1. ledna 2027.
Rodičovský příspěvek od úřadu práce
Nově bude možné rodičovský příspěvek čerpat už před termínem porodu
Poslanecký návrh současně navrhuje rozšíření období, po které lze rodičovský příspěvek v rámci rodičovské čerpat.
Jak jsme již zmínili, rodičovský příspěvek má navazovat na peněžitou pomoc v mateřství, kterou lze pobírat až 28 týdnů při narození jednoho dítěte a až 37 týdnů, pokud se současně narodí dvě nebo dokonce více dětí.
Na mateřskou však není automatický nárok jako na rodičovský příspěvek. Právo na čerpání dávky je podmíněno splněním potřebné doby účasti na nemocenském pojištění. Ta musí u zaměstnanců činit alespoň 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku. OSVČ si pak musí platit dobrovolné nemocenské pojištění zvlášť, neboť u ní není součástí odvodů na pojištění sociální. V tomto případě je potřeba splnit alespoň 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na dávku, nicméně účast na nemocenském pojištění musí i tak trvat alespoň 270 dnů v posledních dvou letech.
Z toho pak logicky vyplývá, že na peněžitou pomoc v mateřství a současně s tím na mateřskou dovolenou, na kterou se nastupuje 6 až 8 týdnů před očekávaným termínem porodu, nevzniká nárok studentkám, ženám pracujícím pouze prostřednictvím některé z dohod do limitu, podnikatelkám, které si neplatí dobrovolně nemocenské, ale třeba i osobám na úřadu práce po uplynutí ochranné lhůty apod.
Všechny však mají nárok na rodičovský příspěvek. Ten však náleží až od porodu. Pokud však bude novela zákona o státní sociální podpoře schválena, rodičovský příspěvek bude náležet už dva měsíce před očekávaným termínem porodu a bude činit 15 000 Kč.
„Od 1. 1. 2027 budou moci těhotné ženy čerpat rodičovský příspěvek již před porodem. Období čerpání se liší od čerpání peněžité pomoci v mateřství. Nárok na rodičovský příspěvek před porodem vznikne dva kalendářní měsíce před plánovaným termínem porodu,“ upřesňuje Oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.
Podle jejich příkladu platí, že má-li žena termín porodu 15. června 2027, může rodičovský příspěvek před porodem čerpat již od dubna 2027 (tj. dva měsíce před porodem – duben a květen).
Vyplacené peníze před porodem pak sníží celkovou částku rodičovského příspěvku (400 000 Kč). Paradoxem však je, že se o rodičovský příspěvek bude v takovém případě podávat žádost dvakrát. Jednou pro čerpání příspěvku dva měsíce před porodem a poté ještě po porodu.
„Částka ve výši 2× 15 000 Kč bude pevně stanovena a nebude možné volit jinou výši. Tyto částky vyplacené před porodem se zároveň započítají do celkové částky rodičovského příspěvku náležející rodiči při péči o narozené dítě. Například v roce 2026 činí celková výše rodičovského příspěvku 350 000 Kč, tedy: 350 000 Kč – (2× 15 000 Kč),“ dodává MPSV.
Zdá se, že návrh bude mít širokou podporu napříč stranami, protože opozice již podobný návrh také nedávno předložila:
Pokud tedy letos projde návrh legislativním procesem, tak by měl začít platit od 1. ledna 2027.