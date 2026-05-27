Podmínky vdovského důchodu jsou na Slovensku výhodnější, proč?

Na Slovensku, stejně jako v Česku, jsou vypláceny častěji vdovské důchody, protože ženy se dožívají v průměru vyššího věku a v manželství jsou většinou mladší. Proto budeme v textu hovořit o vdovských důchodech. Podmínky pro vdovecké důchody jsou však stejné. Nárok na vdovský a vdovecký důchod na Slovensku je upraven v § 74 Zákona o sociálnom poistení.
- V březnu letošního roku bylo na Slovensku vypláceno 286 547 vdovských důchodů a 54 814 vdoveckých důchodů, celkem 341 361.
- Na Slovensku je vypláceno mnohem více vdovských a vdoveckých důchodů než invalidních důchodů, který bylo v březnu vypláceno 218 070.
Kdy vzniká nárok na vdovský důchod na Slovensku?
Na vdovský důchod na Slovensku vzniká nárok pouze po zemřelém manželovi, který ke dni úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Po druhovi nelze tedy vdovský důchod pobírat, a to ani v případě výchovy společných dětí.
Jak dlouho se vdovský důchod pobírá?
Na Slovensku se standardně vdovský důchod pobírá dva roky (v Česku pouze jeden rok). Po uplynutí dvou let náleží výplata vdovského důchodu na Slovensku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek, které jsou však méně přísné než v Česku. Důvody pro pokračování výplaty vdovského důchodu na Slovensku po uplynutí dvou let jsou:
- péče o nezaopatřené dítě
- invalidita z důvodu poklesu schopnosti vykonávat výdělečnou činnost o více jako 70 %
- výchova alespoň tří dětí
- dovršení věku 52 let a výchova dvou dětí
- dovršení věku 57 let a výchova jednoho dítěte
- dovršení vlastního důchodového věku
Z výše uvedeného vyplývá, že vdova, která vychovala alespoň tři děti má na Slovensku automaticky nárok na vdovský důchod trvale. Při výchově dvou dětí stačí dosáhnout věku 52 let a při výchově jednoho dítěte 52 let. V Česku takové zákonné ustanovení chybí. Výchova dětí je u vdovského důchodu na Slovensku zvýhodněna, což je velký rozdíl oproti české legislativě.
Obnova vdovského důchodu
V případě, že vdova na Slovensku nesplňuje po dvou letech žádnou z výše uvedených podmínek, tak se přestane vdovský důchod pobírat. Výplata vdovského důchodu však může být v budoucnu obnovena na základě podané žádosti, jestliže dojde v mezidobí ke splnění některé z těchto podmínek. Podmínky pro obnovu vdovského důchodu jsou na Slovensku méně přísné než v Česku. Na Slovensku, stejně jako v Česku, platí, že nárok na vdovský důchod zaniká uzavřením nového manželství.
Výpočet vdovského důchodu v Česku
Jak je vdovský důchod vysoký?
Vdovský důchod na Slovensku činí 60 % starobního nebo invalidního důchodu, který zemřelý manžel pobíral, nebo na který by měl nárok.
- Průměrná výše sólo vypláceného vdovského důchodu v březnu 2026 činila na Slovensku 400,34 € a průměrný výše vdoveckého důchodu potom 336,53 €.
Legislativou je však na Slovensku (§ 77a Zákona o sociálnom poistení) stanoven nárok na 13. důchod, který je následně pro jednotlivé druhy důchodů stejně vysoký.
Nárok na dva důchody a krácení nižšího z nich
V případě nároku na dva důchody se na Slovensku, stejně jako v Česku, uplatňují pravidla pro souběh dvou důchodů, a to dle § 81 Zákona o sociálnom poistení. Pokud má tedy vdova např. nárok na vlastní starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi, tak se v plné výši pobírá vyšší z těchto dvou důchodů, což je většinou vlastní starobní důchod, a z nižšího důchodu náleží polovina. Zjednodušeně řečeno platí, že vyšší důchod náleží ze 100 % a nižší důchod z 50 %.
Prameny: Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení a Sociálna poisťovňa – Štatistické údaje z oblasti dôchodkového poistenia 2026