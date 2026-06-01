Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské už není almužna. Za první měsíce se zvýšila o více jak 10 000 Kč

Ne každý se po skončení rodičovské dovolené těší na návrat na pracovní trh. A o to hůř se musí vracet těm, kteří již nemají platnou pracovní smlouvu anebo výnosné podnikání. Rozumným řešením je nechat se registrovat na některé z poboček úřadu práce, zařadit se do evidence uchazečů o zaměstnání a požádat o podporu v nezaměstnanosti. Nárok na ni za splnění podmínek máte, bude sice nižší, než kdybyste pracovali, ale za to o dost vyšší, než tomu bylo v předchozích letech.
Zaměstnavatel vás jen tak na rodičovské dovolené propustit nemůže
Dříve platilo, že zaměstnavatel měl povinnost držet zaměstnanci totožné pracovní místo jen do konce mateřské dovolené, resp. doby pobírání peněžité pomoci v mateřství, kterou vyplácí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Ta trvá 28 týdnů při narození jednoho dítěte anebo 37 týdnů, pokud se narodí dvě a více dětí.
Nově musí zaměstnavatel podržet stejnou pracovní pozici až do 2 let věku dítěte. Pokud se rodič hodlá vrátit později, nejdéle však do 3 let věku dítěte, už neplatí, že zaměstnavatel musí podržet stejné pracovní místo jak před odchodem na rodičovskou, ale stejně musí zaměstnanci přidělit práci. Takovou povinnost však už nemá, pokud se rodič hodlá vrátit do zaměstnání ještě později. Poté už je vše na dohodě se zaměstnavatelem.
Připomeňme také, že rodičovskou dovolenou lze čerpat maximálně do 3 let věku dítěte. Pokud by chtěl být rodič s dítětem doma ještě déle, musí se dohodnout se zaměstnavatelem buď na neplaceném volnu anebo na dovyčerpání zbylé dovolené.
Během čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené zaměstnavatel až na výjimky nemůže uložit zaměstnanci výpověď. A po skončení rodičovské je to možné i tak pouze v situacích, které stanovuje zákoník práce v § 52.
Co však už možné je i během mateřské nebo rodičovské dovolené, je ukončení pracovněprávního vztahu vzájemnou dohodou obou smluvních stran anebo konec smlouvy na dobu určitou. V prvním případě je nutné podpisu zaměstnavatele i zaměstnance, ve druhé situaci pro změnu končí období, na který se práce uzavírala.
Na podporu v nezaměstnanosti nemá automaticky nárok každý
Aby dané osobě vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí se nechat zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání na některé z poboček Úřadu práce ČR a především splnit potřebnou dobu účasti na sociálním pojištění. Ta musí být alespoň v rozsahu 12 měsíců za poslední 2 roky.
Toto pojistné období však lze splnit i náhradními dobami pojištění, mezi kterými je i doba rodičovské dovolené do 4 let věku u dětí narozených do 31. prosince 2023 anebo do 3 let u dětí, které se narodily kdykoliv od 1. ledna 2024.
Osoby do 52 let pak mohou podporu pobírat maximálně 5 měsíců.
Podpora v nezaměstnanosti se po návratu z rodičovské počítá jinak
U lidí po odchodu ze zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti počítá z průměrného čistého výdělku, ze kterého činí 80 %. Osoby, co však předtím nebyly zaměstnané, resp. na podporu přechází z náhradní doby pojištění, však nemají jak doložit předchozí příjmy.
Ještě loni se jejich výše podpory proto rovnala 15 % průměrné mzdy v prvních dvou měsících, což bylo 6767 Kč, třetí a čtvrtý měsíc 5413 Kč a po zbytek podpůrčí doby 4962 Kč.
Od roku 2026 první dva měsíce podpora v nezaměstnanosti činí 40 % průměrné mzdy, což je 19 269 Kč. Další dva měsíce je to 9635 Kč a po zbytek podpůrčího období 7226 Kč.
|
Doba pobírání
|
Podpora v roce 2025 a procento průměrné mzdy
|
Podpora v roce 2026 a procento průměrné mzdy
|
První dva měsíce
|
6767 Kč (15 %)
|
19 269 Kč (40 %)
|
Třetí a čtvrtý měsíc
|
5413 Kč (12 %)
|
9635 Kč (20 %)
|
Pátý měsíc
|
4962 Kč (11 %)
|
7226 Kč (15 %)
Takto vysoké částky podpory náleží za kalendářní měsíc
Tato výše podpory pak náleží vždy za příslušný kalendářní měsíc, resp. od prvního do posledního dne v měsíci. Pokud tedy o podporu daná osoba požádá kdykoliv v průběhu měsíce, výše podpory se jí úměrně pokrátí.
Příklad
Paní Jana požádala po skončení rodičovské dovolené o podporu v nezaměstnanosti 8. dubna. A právě proto jí v měsíci květnu došla na účet poměrná část podpory za duben, tj. 14 773 Kč. Kdyby o podporu požádala už 1. dubna, došla by jí plná částka, čili 19 269 Kč.
