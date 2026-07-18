Portu.cz nabízí investování 3 měsíce zdarma, CCC.eu prodává obuv se slevou 40 %

Raiffeisenbank.cz: kreditní karta na rok zdarma a bonusy k účtům
Raiffeisenbank.cz nabízí kreditní kartu STYLE na první rok zdarma, k novému běžnému účtu bonus až 6×500 Kč a k podnikatelskému účtu bonus 1 000 Kč. Výhodná chvíle na založení nebo přechod k nové bance. Karta a podnikatelský bonus platí do 31. 7., bonus k běžnému účtu do 31. 12.
Portu.cz: 3 měsíce investování zdarma
Investiční platforma Portu.cz nabízí novým klientům se slevovým kódem VYZKOUSEJPORTU tři měsíce správy portfolia zdarma. Vhodná příležitost vyzkoušet si pravidelné investování bez počátečních poplatků. Akce platí do 31. 7.
CCC.eu: letní obuv se slevou až 40 %
Obuvnický řetězec CCC.eu CZ nabízí slevu 40 % na žabky, pantofle a espadrilky. Při nákupu tašek za minimálně 599 Kč v rámci MODIVOclub navíc získáte slevu 40 % i na ně. Obuv platí do 26. 7., tašky do 31. 7.
Douglas.cz: sleva až 25 % s kódem při nákupu nad 700 Kč
Parfumerie Douglas.cz dává při nákupu nad 700 Kč slevu 25 % s kódem DEAL25 na znovu naplnitelné produkty, na ostatní zboží pak 22 % s kódem DEAL22. Akce se nevztahuje na vybrané luxusní značky. Platí jen do 19. 7.
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ASKO-NABYTEK.CZ: slevy 15 % s kódem podle kategorie
Nábytkářský e-shop ASKO-NABYTEK.CZ nabízí slevu 15 % podle typu nákupu – s kódem ESHOP na produkty pouze v e-shopu, s kódem NAKUP při útratě nad 10 000 Kč, s kódem DOPLNKY na bytové doplňky a s kódem LETO na vybrané letní produkty. Kódy mají různou platnost od 19. 7. do 30. 7., proto je dobré ověřit termín před nákupem.
NANOSHOP CZ: funkční prádlo se slevou až 30 %
NANOSHOP CZ nabízí slevu až 30 % na funkční prádlo pro aktivní život a k tomu slevu 21 % na funkční ponožky NANOSOX. V nabídce najdete i zvýhodněné doplňky stravy řady ALIVE. Akce platí do 31. 7.
SkyShowtime: roční předplatné se slevou až 25 %
Streamovací služba Sky Showtime CZ nabízí při 12měsíčním předplatném slevu až 25 % oproti měsíční platbě. Vyplatí se, pokud plánujete sledovat seriály a filmy pravidelně po celý rok. Akce platí do 31. 7.
Tescoma CZ: klubová sleva 20 % při nákupu nad 699 Kč
Tescoma CZ nabízí členům svého klubu, včetně nově registrovaných, slevu 20 % na nákup nad 699 Kč se slevovým kódem KLUB26. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a dárkové poukazy. Akce platí jen do 20. 7.
Alza.cz
Kdo se chystá na letní šnorchlování nebo potápění, najde na Alza.cz hned několik zajímavých kousků se slevou. Vybrali jsme tři nejzajímavější:
- Wave FULLMA L/XL, modrá – celoobličejová šnorchlovací maska se slevou 30 %, aktuálně za 629 Kč místo 899 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (109 recenzí).
- Wave ADSET, modrý – kompletní potápěčská sada s maskou a šnorchlem, sleva 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,6 z 5.
- Wave KIDSET, modrý – dětská potápěčská sada se slevou 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (18 recenzí).
Outdoor-Fashion.cz: trvalá sleva 8 % pro registrované
Po bezplatné registraci na Outdoor-Fashion.cz získáte trvalou slevu 8 % na veškeré nezlevněné zboží, která se vám bude po přihlášení automaticky zobrazovat u produktů. Hodí se, pokud nakupujete outdoorové vybavení opakovaně. Akce platí do 31. 8.
Tchibo.cz: kolekce Kempování se slevou 15 %
Tchibo.cz nabízí slevu 15 % na kolekci vybavení pro kempování, ideální doplnění výbavy před letní dovolenou pod stanem nebo na chatě. Akce platí do 26. 7.
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