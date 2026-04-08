Povinná čeština pro taxikáře a řidiče platforem? Vláda chystá zpřísnění pravidel

Povinná znalost češtiny pro řidiče taxi a přepravních platforem (Bolt, Liftago, Uber apod.) se v posledních týdnech dostává do centra pozornosti. Záměr vláda vložila do programového prohlášení, které schválila 5. ledna 2026. „Zavedeme povinnost pro řidiče taxislužeb prokazovat znalost českého jazyka a sjednotíme požadavky na řidiče taxislužeb a přepravních platforem tak, aby splňovali jasně stanovené profesní a kvalifikační podmínky, zaručující bezpečnou a kvalitní službu pro cestující,“ uvádí dokument.
Způsob ověřování znalosti jazyka zatím není známý
Konkrétní podoba tohoto opatření však zatím není známá. Ministerstvo dopravy uvedlo, že návrh je stále ve fázi příprav a není zatím jasné, jak přesně by se jazyková znalost měla ověřovat. Ve hře je například forma jednoduchého testu nebo jiný způsob doložení základní schopnosti komunikace. Cílem však nemá být pokročilá znalost jazyka, ale praktická orientace v běžných situacích. Současně má jít o sjednocení pravidel pro klasické taxislužby i digitální přepravní platformy (Bolt, Uber..).
Podle vyjádření mluvčího ministerstva dopravy by resort chtěl ještě v průběhu letošního roku připravit novelu zákona, která by mohla začít platit od ledna 2028. Konkrétní obsah jazykových zkoušek ale zatím není připraven a jejich podoba má být představena až v další fázi příprav.
Bezpečnost jako hlavní argument ministra dopravy
Bezpečnostní důležitost opatření zdůrazňuje ministr dopravy Ivan Bednárik ve své odpovědi na interpelaci poslance Mariana Jurečky. Podle něj řidič taxislužby poskytuje veřejnou službu a musí být schopen komunikovat se zákazníkem například při upřesnění trasy, řešení nenadálé situace nebo reklamaci služby. Stejně důležité je podle ministra porozumění pokynům policie a schopnost reagovat v silničním provozu.
Znalost češtiny podle ministerstva nesouvisí jen s komunikací, ale přímo se samotnou bezpečností dopravy. Řidič musí rozumět dopravnímu značení, včetně dodatkových tabulek nebo proměnných značek, a orientovat se v dopravních omezeních či mimořádných situacích. Pokud tomu tak není, může podle ministra ohrozit nejen své cestující, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Na rozdíl od jiných služeb je navíc zákazník během jízdy plně odkázán na schopnosti řidiče a nemá možnost jeho jednání ovlivnit.
Spor o rovnost pravidel
Poslanec Marian Jurečka ve své interpelaci upozorňuje, že pokud má být jazyková způsobilost spojována s bezpečností a kvalitou služby, nabízí se otázka, proč by podobná pravidla neměla platit i pro další obory, například gastronomii nebo hotelnictví. Zároveň upozorňuje, že podmínění výkonu povolání jazykovým testem představuje citlivý zásah do přístupu k podnikání.
Ministr dopravy však jeho názor odmítá s tím, že taxislužba je specifická právě svou odpovědností za bezpečné řízení vozidla.
Měli by řidiči taxi a přepravních platforem povinně umět česky?
Jazyková zkouška, nebo překladač?
Do debaty se zapojilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministr Karel Havlíček upozornil na rozdíl mezi výkonem činnosti řidiče a podnikáním jako takovým. Zavedení jazykové zkoušky pro řidiče by podle něj automaticky neznamenalo obdobnou povinnost pro podnikatele. Zároveň varuje, že podmínění vstupu do podnikání jazykovou zkouškou by mohlo mít negativní dopad na podnikatelské prostředí.
V praxi se přitom v řadě služeb podle něj nevyžaduje formální jazyková zkouška, ale spíše schopnost základní komunikace, kterou lze zajistit i jinými způsoby, například prostřednictvím technologií, včetně překladačů. Podobný přístup by podle něj mohl být uplatněn i v případě taxislužeb.
O konkrétní podobě opatření rozhodne až připravovaná legislativa, která zatím nebyla představena. Ministerstvo dopravy by mělo návrh představit ještě během tohoto roku. Předpokládaný termín účinnosti je od 1. ledna 2028.