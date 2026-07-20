Povinné předškolní vzdělávání už od 4 let? Na ministerstvu školství se o tom vážně uvažuje

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Robert Plaga (hnutí ANO), by rád prodloužil povinné předškolní vzdělávání. Důvodů udává hned několik a předně je mezi nimi to, že změna systému má vést především k lepší připravenosti dětí na školu.
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Připomeňme pak, že na začátku září roku 2025 byla vydána nová metodika kvůli nově zavedeným změnám odkladům školní docházky, na základě kterých došlo k výraznému omezení školních odkladů. Nyní může nastoupit do první třídy na základní školu až v 7 letech pouze takové dítě, které má k tomu skutečně pádný důvod. Ten se bude nejčastěji týkat zdravotních problémů a nejrůznějších omezení s tím spojených.
Do školky už povinně ve 4 letech?
Nyní platí, že ve školce je povinný pouze jeden předškolní rok. To by však rádo Ministerstvo školství ČR změnilo a prodloužilo povinnou předškolní docházku na roky dva. Důvodem je podle Roberta Plagy to, že školy nyní potřebují velké množství speciálních pedagogů, asistentů pedagoga, psychologů a dalších odborníků, kteří dětem pomáhají se vzděláváním a výchovou.
Zavedení povinných dvou předškolních let by podle něj mělo situaci řešit a to tím, že dítěti bude ve školce déle poskytováno podporující prostředí, ve kterém může rozvíjet svůj talent a nadání. Nástup do školky ve 4 letech má tedy zkrátka zlepšit podporu a přípravu dětí na nástup do školy.
Odbor vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odmítl pro Finance.cz sdělit k Plagově stanovisku víc a v podstatě nás odkázal pouze na video z Instagramu.
„Další detaily představí v září,“ dodalo MŠMT na závěr.
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Jak je to s povinným předškolním vzděláváním teď?
Podle § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb. platí, že je předškolní vzdělávání organizováno pro děti od 2 do 6 let s tím, že však není povinnost školky přijmout dítě mladší 3 let. O rozhodnutí přijetí dítěte do mateřské školy bude rozhodovat ředitel MŠ. Ten navíc může stanovit zkušební pobyt dítěte. Jeho délka však nesmí být delší než 3 měsíce.
Do mateřské školky, kterou zřídila obec anebo svaz obcí se přednostně přijímají děti, které na začátku školního roku dosáhnou nejméně 3 let věku, jestliže mají v dané obci místo trvalého pobytu. V případě cizinců musí jít o místo pobytu v příslušném školském obvodu. Nárok na přijetí také vzniká, pokud jsou děti umístěné v tomto obvodu v dětském domově. Vždy však bude přijat maximálně takový počet dětí, který nepřevýší povolenou kapacitu uvedenou ve školském rejstříku.
„Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak,“ zní právě v onom § 34 odst. 1 školského zákona.
Pokud tedy dítěti nebude stanoven odklad školní docházky do dovršení 7 let věku, dítě má povinný jeden rok předškolního vzdělávání.
Jak je to s očkováním, když už je školka povinná?
Pokud má být do předškolního zařízení přijato dítě mladší 5 let věku, školka bude vyžadovat potvrzení o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, popř. o tom, že nemohlo být očkováno pro kontraindikaci anebo že je proti nákaze imunní.
U dětí starších 5 let však již školka doklad o potvrzeném očkování mnohdy nevyžaduje. Je tomu tak proto, že povinné předškolní vzdělávání musí být umožněno i dětem, které nejsou očkované. Z toho pak jasně vyplývá, že pokud se tento předpis nezmění a opravdu dojde k zavedení povinného nástupu do školky ve 4 letech věku dítěte, neabsolvování očkování by nemělo být překážkou pro přijetí.
Budou mít školky na nával čtyřletých dětí dostatečnou kapacitu?
S ohledem na nedostatek míst ve školkách a to zejména ve velkých městech je poprvé pro školní rok 2026/2027 zavedeno, že obec musí zajistit dětem starším 3 let výchovnou péči. Podmínkou je, že věku 3 let dosáhnou do 31. srpna 2026 a že dítě nebylo přijato do spádové MŠ. Rodič také musí v takovém případě dokázat vazbu na trh práce.
Ve chvíli, kdy dítě nebylo přijato do spádové mateřské školy, může rodič požádat obec, aby dítěti zajistila místo jinde. Obec pak svou povinnost může splnit tím, že dítěti zajistí kapacitní místo v dětské skupině anebo ve školce provozované mimo školský obvod spádové mateřské školy, ve které nebylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
Pokud však obec nezajistí kapacitní místo dítěti jinde, bude muset rodičům poskytnout úhradu nákladů, které rodič prokazatelně vynaložil na službu péče o dítě v dětské skupině a to po celou dobu trvání povinnosti obce zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě. Maximální měsíční částka pro měsíc září činí 7546 Kč.
Když bylo nutné zavést taková opatření, protože některé obce neměly kapacitu přijímat tříleté děti, vystává otázka, zda bude dostatek míst pro čtyřleté děti, jejichž nápor však bude podstatně vyšší a to právě kvůli tomu, že předškolní vzdělávání začne být povinné už v jejich věku.
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