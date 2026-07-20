Pracující invalidé mají dostat delší nemocenskou. Senátní novela ruší 70denní limit

Nemocenské je dávka nemocenského pojištění určená lidem, kteří kvůli nemoci, úrazu nebo karanténě nemohou pracovat. U zaměstnanců nejprve po omezenou dobu nahrazuje část příjmu zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti pak nemocenské vyplácí stát prostřednictvím systému nemocenského pojištění.
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Doba, po kterou může člověk nemocenské pobírat, se označuje jako podpůrčí doba. U běžných pojištěnců činí nejvýše 380 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti nebo karantény.
Nemocenské není dlouhodobá sociální podpora, ale dávka, která má člověku pomoci překlenout dobu, kdy se kvůli zdravotním problémům nemůže účastnit pracovního života.
Invalidé III. stupně a starobní důchodci mají výjimku
Současný zákon ale stanoví zvláštní pravidlo pro dvě skupiny pojištěnců, a to pro poživatele starobního důchodu a poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.
U těchto osob se nemocenské vyplácí nejvýše po dobu 70 kalendářních dnů. Současně platí, že dávku nelze vyplácet déle než do skončení zaměstnání nebo jiné pojištěné činnosti.
Právě tato výjimka je předmětem navrhované změny. Výše nemocenského se u pracujících invalidů III. stupně počítá stejně jako u ostatních zaměstnanců a závisí na jejich předchozím příjmu. Novela proto nemění výši dávky, ale pouze délku jejího poskytování.
|Délka pracovní neschopnosti
|Výše nemocenského
|1.–14. den
|Zaměstnanec dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele (nikoli nemocenské ze systému nemocenského pojištění)
|Od 15. do 30. dne
|60 % redukovaného denního vyměřovacího základu
|Od 31. do 60. dne
|66 % redukovaného denního vyměřovacího základu
|Od 61. dne
|72 % redukovaného denního vyměřovacího základu
Pracují, odvádějí pojistné, přesto mají kratší ochranu
Předkladatelé novely upozorňují, že u pracujících invalidů III. stupně vzniká nerovnost. Jde totiž o osoby, které jsou ekonomicky aktivní, vykonávají pojištěnou činnost a účastní se systému nemocenského pojištění.
Pokud ale jejich nemoc trvá déle než 70 dní, výplata nemocenského nyní skončí, i když léčba ještě pokračuje.
Senátní návrh odstraňuje sedmdesátidenní limit u pracujících lidí s invalidním důchodem III. stupně.
Po změně by se na tuto skupinu vztahovala obecná podpůrčí doba, tedy stejný maximální limit jako u ostatních pojištěnců, až 380 kalendářních dnů.
Je výše invalidních důchodů dostatečná?
Starobní důchodci budou mít nadále nemocenskou omezenou na 70 dní
Návrh se netýká starobních důchodců, i když i oni mohou při práci odvádět nemocenské pojištění. Předkladatelé se zaměřili pouze na pracující osoby s invalidním důchodem III. stupně, u nichž zdůrazňují význam zachování pracovního uplatnění osob se závažným zdravotním omezením. Novela zároveň nemění pravidla pro vznik nároku na nemocenskou, ochrannou lhůtu ani další dávky nemocenského pojištění.
Změna by pomohla při delší léčbě a rekonvalescenci
Podle předkladatelů by delší možnost čerpání nemocenské mohla lidem s invaliditou III. stupně pomoci překonat období závažnějších zdravotních komplikací, rehabilitace nebo dlouhodobého zotavování.
Zároveň by podle nich mohla přispět k udržení pracovního místa, protože člověk by nemusel řešit návrat do zaměstnání dříve, než mu dovolí jeho zdravotní stav.
Náklady odhaduje stát na desítky milionů korun ročně
Změna by podle návrhu znamenala vyšší výdaje systému nemocenského pojištění. Podle údajů uvedených v důvodové zprávě bylo v roce 2024 v pracovním poměru 41 092 osob pobírajících invalidní důchod III. stupně.
Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že novela by prodloužila výplatu nemocenské přibližně u pětiny těchto osob s pracovní neschopností a znamenala by dopad na státní rozpočet asi 40 až 60 milionů korun ročně.
Senátoři navrhují, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. Argumentují tím, že jde o malou a technicky jednoduchou úpravu, která odstraňuje jednu konkrétní nerovnost.
Navrhovaná účinnost je stanovena na 1. ledna 2027. Nová pravidla by se vztahovala pouze na případy, kdy nárok na nemocenské vznikne až po nabytí účinnosti zákona.